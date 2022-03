Periodo di prova contratto chimico industria Il periodo di prova nel CCNL Chimico farmaceutico industria va da uno a sei mesi di effettiva prestazione lavorativa, in base al livello o categoria di inquadramento ed al contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato. Dal limite del 40% della durata del contratto, ai settori lubrificanti e GPL e alla retribuzione in caso di recesso, vediamo come funziona il periodo di prova nel contratto chimici industriali.

A cura di Antonio Barbato

Il periodo di prova nel contratto chimico industria varia secondo i livelli di inquadramento e la tipologia contrattuale (indeterminato o contratto a termine o non indeterminato).

Il periodo di prova nel settore chimico industriale farmaceutico va da un mese a sei mesi di effettiva prestazione lavorativa.

Il CCNL Chimici industria disciplina il patto di prova e la durata massima del periodo di prova all'articolo 2, richiamando anche l'articolo 4 che disciplina la classificazione del personale.

Periodo di prova contratto a tempo indeterminato

Il periodo di prova in caso di contratto a tempo indeterminato, come disciplinato dall'articolo 2 del CCNL Chimici industria è il seguente:

Livello A – 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa;

Livello B – 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa;

Livello C – 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa;

Livello D – 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa;

Livello E – 4 mesi di effettiva prestazione lavorativa;

Livello F – 2 mesi di effettiva prestazione lavorativa.

Il contratto collettivo del settore chimico industriale, sempre all'articolo 2, stabilisce che "I periodi di prova a tempo indeterminato potranno essere attivati solo qualora, nei tre anni precedenti, non siano stati instaurati tra la medesima impresa e lo stesso lavoratore tipologie contrattuali non a tempo indeterminato complessivamente superiori a 12 mesi".

Periodo di prova a tempo determinato

Diversamente i periodi di prova per i contratti di lavoro non a tempo indeterminato nel settore chimico farmaceutico sono i seguenti:

Livello A – 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa;

Livello B – 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa;

Livello C – 3 mesi di effettiva prestazione lavorativa;

Livello D – 3 mesi di effettiva prestazione lavorativa;

Livello E – 2 mesi di effettiva prestazione lavorativa;

Livello F – 1 mese di effettiva prestazione lavorativa.

Lo stesso CCNL Chimici industriali prevede che "Fermi restando i periodi di prova sopra indicati, il periodo di prova, riferito all'effettiva prestazione lavorativa, nelle tipologie di contratto di lavoro non a tempo indeterminato, non può in ogni caso superare il 40% della durata prevista dal contratto di lavoro individuale".

Questo vuol dire che ad esempio un contratto a tempo determinato con livello di inquadramento A della durata complessiva di 6 mesi, non potrà avere un periodo di prova di 6 mesi come durata massima, ma del 40% di sei mesi, quindi al massimo 2 mesi e 12 giorni di effettiva prestazione lavorativa.

Periodo di prova per i settori Lubrificanti e GPL

Per il settore dei lubrificanti e GPL, il contratto collettivo dei chimici industriali prevede, sempre all'articolo 2, una diversa durata dei periodi prova, sempre in base alla tipologia contrattuale.

Periodo di prova a tempo indeterminato

Per le specificità settoriali: Lubrificanti e Gpl, il periodo di prova è pari a:

6 mesi di effettiva prestazione lavorativa per i livelli Q1-Q2-A-B-C-D-E-F-G;

4 mesi di effettiva prestazione lavorativa per i livelli H e I.

Periodo di prova a tempo non indeterminato

Per le specificità settoriali: Lubrificanti e Gpl, il periodo di prova, in caso di contratti di lavoro non a tempo indeterminato (es. contratto a termine) è pari a:

6 mesi di effettiva prestazione lavorativa per i livelli Q1-Q2-A-B;

4 mesi di effettiva prestazione lavorativa per i livelli C-D-E-F-G;

2 mesi di effettiva prestazione lavorativa per i livelli H e I.

Anche in questo caso è previsto dal CCNL che il periodo di prova, riferito all'effettiva prestazione lavorativa, nelle tipologie di contratto di lavoro non a tempo indeterminato, non può in ogni caso superare il 40% della durata prevista dal contratto di lavoro individuale.

Vediamo ora le regole generali previste dal contratto dei chimici industriali.

Periodo di prova CCNL Chimico: come funziona

L'articolo 2 del CCNL Chimico industria prevede, come per legge, che "Il periodo di prova deve risultare da atto scritto".

Il patto di prova è infatti una clausola inserita dalle parti nel contratto di lavoro, non è obbligatorio, ma il CCNL indica la durata massima.

Il contratto collettivo dei chimici industriali stabilisce, che secondo il CCNL, è espressa in "giornata di effettiva prestazione lavorativa relativa al normale orario di lavoro".

Cosa vuol dire "effettiva prestazione lavorativa"?

Che la durata del periodo di prova è misurata non in giorni di calendario ma in giornate lavorative e lavorate dal lavoratore, quindi in giornate di prestazioni lavorative effettive.

Andrà quindi conteggiato il numero di giorni di lavoro effettuato dal lavoratore.

Lo stesso contratto collettivo stabilisce inoltre che "Non è ammessa né la protrazione né il rinnovo".

Come per gli altri contratti collettivi, il CCNL Chimici industriali prevede che "Nel corso del periodo di prova, la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due Parti e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso.

Scaduto il periodo di prova, senza che sia intervenuta la disdetta, l'assunzione del lavoratore diviene definitiva e l'anzianità di servizio decorrerà dal giorno dell'assunzione stessa".

Retribuzione in caso di recesso durante periodo di prova

Il contratto poi richiama l'articolo del CCNL che disciplina la classificazione del personale prevedendo, per quanto riguarda i diritti retribuitivi del lavoratore o della lavoratrice in caso di recesso per dimissioni o recesso datoriale, che "Ai lavoratori di cui ai Gruppi 1), 2) e 3) dell'art. 4 per quanto concerne il compenso afferente il periodo di prova interrotto e non seguito da conferma, l'impresa è tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato, qualora la risoluzione sia avvenuta per dimissioni o qualora essa sia avvenuta per licenziamento durante:

i primi due mesi nel caso dei lavoratori di categoria A e B;

nel caso dei lavoratori di categoria A e B; o durante il primo mese nel caso dei lavoratori di cui ai Gruppi 1) e 2) dell'art. 4 appartenenti ad altre categorie e dei lavoratori di cui al Gruppo 3) dell'art. 4.

In tutti gli altri casi di licenziamento l'impresa è tenuta a corrispondere la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che il licenziamento avvenga entro la prima o entro la seconda quindicina del mese stesso".