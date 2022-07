Preavviso nel CCNL Trasporti, Logistica e Spedizione Nel CCNL Trasporti, Logistica e Spedizioni, i termini di preavviso di dimissioni o licenziamento di operai e personale viaggiante sono pari rispettivamente a 6 giorni lavorativi e 15 giorni di calendario. Nel caso di impiegati, il preavviso di licenziamento è il doppio del preavviso di licenziamento e dipende dall’anzianità di servizio. Vediamo nel dettaglio.

Il preavviso di licenziamento e di dimissioni nel contratto Trasporti, Logistica e Spedizione è previsto dall'articolo 36.

Sono previsti termini di preavviso notevolmente differenziati in caso di licenziamento rispetto alle dimissioni del lavoratore inquadrato come impiegati. In particolare, i termini di preavviso di licenziamento sono il doppio dei termini di preavviso in caso di dimissioni.

I termini di preavviso sono differenziati, inoltre, in base all'anzianità di servizio, ossia nei primi 5 anni di rapporto, tra i 5 e i 10 anni di rapporto di lavoro tra le parti ed oltre i 10 anni di rapporto di lavoro.

Per gli operai e per il personale viaggiante i termini di preavviso sia in caso di licenziamento che dimissione sono ridotti.

Vediamo come funzionano i termini di preavviso sia in caso di licenziamento datoriale che dimissioni del lavoratore.

Preavviso licenziamento impiegati nel CCNL Trasporti, Logistica e Spedizione

L'articolo 36 del contratto del settore Trasporti, Logistica e Spedizione prevede che : "Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a meno che non si tratti di licenziamento per giusta causa, non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:

a) Per gli impiegati che, avendo superato il periodo di prova, non hanno superato i cinque anni di servizio:

– mesi due e quindici giorni per i quadri e gli impiegati del 1° livello;

– mesi uno e quindici giorni per gli impiegati del 2° livello;

– mesi uno per gli impiegati degli altri livelli.

b) Per gli impiegati che hanno superato i cinque anni di servizio e non dieci:

– mesi tre e quindici giorni per i quadri e gli impiegati del 1° livello;

– mesi due per gli impiegati del 2° livello;

– mesi uno e quindici giorni per gli impiegati degli altri livelli.

c) Per gli impiegati che hanno superato i dieci anni di servizio:

– mesi quattro e quindici giorni per i quadri e gli impiegati del 1° livello;

– mesi due e quindici giorni per gli impiegati del 2° livello;

– mesi due per gli impiegati degli altri livelli.

Il periodo di preavviso decorre dal giorno 1 o dal giorno 16 di ciascun mese".

La decorrenza è importante in quanto allunga sensibilmente il preavviso in giorni di calendario che una parte delle concedere all'altra.

Preavviso dimissioni impiegati nel CCNL Trasporti, Logistica e Spedizione

L'articolo 36 del contratto collettivo, sempre in merito agli impiegati, prevede che "Nel caso di dimissioni da parte dell'impiegato i termini di preavviso sono ridotti della metà".

Riportiamo i termini di cui sopra opportunamente dimezzati.

a) Per gli impiegati che, avendo superato il periodo di prova, non hanno superato i cinque anni di servizio:

– mesi uno e 7 giorni per i quadri e gli impiegati del 1° livello;

– 22 giorni per gli impiegati del 2° livello;

– 15 giorni per gli impiegati degli altri livelli.

b) Per gli impiegati che hanno superato i cinque anni di servizio e non dieci:

– mesi 1,5 e 7 giorni per i quadri e gli impiegati del 1° livello;

– mesi uno per gli impiegati del 2° livello;

– 22 giorni per gli impiegati degli altri livelli.

c) Per gli impiegati che hanno superato i dieci anni di servizio:

– mesi due e 7 giorni per i quadri e gli impiegati del 1° livello;

– mesi uno e 7 giorni per gli impiegati del 2° livello;

– mesi uno per gli impiegati degli altri livelli.

Il periodo di preavviso decorre dal giorno 1 o dal giorno 16 di ciascun mese".

Il licenziamento dovrà essere comunicato per iscritto al lavoratore. Anche le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.

Preavviso dimissioni e licenziamento operai e personale viaggiante

Il CCNL Trasporti, Logistica e Spedizione prevede, sempre all'articolo 36, le seguenti decorrenze:

"d) Per gli operai non in prova, sei giorni lavorativi, decorrenti da qualsiasi giorno della settimana.

e) Per il personale viaggiante dei livelli 3° Super, 3° Super Junior (rif. art. 11 quater) e 3° non in prova, quindici giorni di calendario decorrenti da qualsiasi giorno della settimana".

Pertanto, nel caso di operai e personale viaggiante, non c'è la decorrenza dal giorno 1 o 16 del mese, ma da qualsiasi giorno della settimana. E non c'è differenza di termini di preavviso tra licenziamento e dimissione.

Il licenziamento dovrà essere comunicato per iscritto al lavoratore. Anche le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.

Indennità sostitutiva del preavviso

La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

Il datore di lavoro ha diritto di ritenere, su quanto sia da lui dovuto al lavoratore, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non prestato.

Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato agli effetti del trattamento di fine rapporto.

È in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Permessi durante il preavviso

Durante la decorrenza del preavviso il lavoratore ha diritto di ottenere permessi (retribuiti nel caso di licenziamento) in ragione di 2 ore giornaliere o di 12 ore settimanali per la ricerca di altra occupazione.

L'orario di tali assenze sarà concordato col datore di lavoro che dovrà tenere conto delle esigenze del lavoratore.