Scatti di anzianità CCNL Trasporti e Logistica Gli scatti di anzianità nel CCNL Trasporti e Logistica sono scatti biennali e quindi, spettano dopo 2 anni di servizio e sono stabiliti in misura fissa. Si va da 30,99 euro mensili per un Quadro A fino a 18,78 euro mensili per un lavoratore inquadrato al sesto livello J. Gli scatti di anzianità spettano per 5 bienni e spettano come aumenti periodici di anzianità di servizio maturato presso la stessa azienda o gruppo aziendale (complesso industriale facente capo alla stessa società). Vediamo nel dettaglio.

A cura di Antonio Barbato

Gli scatti di anzianità nel contratto Trasporti e Logistica spettano ai dipendenti in base al loro livello di inquadramento. Gli importi degli scatti di anzianità sono stabiliti in misura fissa e spettano ogni due anni per un massimo di 5 bienni.

L’importo degli scatti di anzianità, come già accennato, spetta in cifra fissa differenziata riferita al livello retributivo di appartenenza al momento della maturazione di ciascun biennio di anzianità.

Gli scatti di anzianità nel CCNL Trasporti e Logistica sono regolati dall’articolo 17 del relativo contratto collettivo, il quale, tra le altre cose, stabilisce che l’anzianità di servizio utile per lo scatto di anzianità deve essere maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale, intendendosi per gruppo aziendale il complesso facente capo alla stessa azienda.

Vediamo nel dettaglio cosa prevede il contratto Trasporti e Logistica sugli aumenti periodici di anzianità o scatti di anzianità.

Scatti di anzianità CCNL Trasporti e Logistica: gli importi

L’art. 17 del contratto Trasporti e Logistica stabilisce che: “Ai lavoratori, per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso facente capo alla stessa azienda), indipendentemente da qualsiasi aumento di merito sarà corrisposto al compimento di ogni biennio di anzianità e fino ad un massimo di 5 bienni, un aumento in cifra fissa differenziata riferita al livello retributivo di appartenenza al momento della maturazione di ciascun biennio di anzianità”.

Per quanto riguarda, invece, gli importi degli aumenti, sempre l’articolo 17 del CCNL Trasporti e Logistica, al comma 2 stabilisce quanto segue: “L'importo degli aumenti è il seguente:

Quadri : 30,99 euro di scatti di anzianità ;

: ; 1°livello (primo livello): 29,44 euro di scatti di anzianità;

(primo livello): 2° livello (secondo livello): 26,86 euro di scatti di anzianità;

(secondo livello): 3° livello Super (terzo livello Super): 24,79 euro di scatti di anzianità;

(terzo livello Super): 3° livello Super J (terzo livello Super J): 24,22 euro di scatti di anzianità;

(terzo livello Super J): 3° livello (terzo livello): 24,27 euro di scatti di anzianità;

(terzo livello): 4° livello (quarto livello): 23,24 euro di scatti di anzianità;

(quarto livello): 4° livello J (quarto livello J): 22,34 euro di scatti di anzianità;

(quarto livello J): 5° livello (quinto livello): 22,21 euro di scatti di anzianità;

(quinto livello): 6° livello (sesto livello): 20,66 euro di scatti di anzianità;

(sesto livello): 6° livello J (sesto livello J): 18,78 euro di scatti di anzianità”.

I dipendenti del settore Trasporti e Logistica, inquadrati con il CCNL relativo, hanno diritto agli scatti di anzianità ogni due anni di servizio e per ogni due anni successivi, per un massimo di 5 bienni e quindi di 10 anni di servizio totali. Oltre i 10 anni di anzianità non maturano ulteriori scatti.

Come già accennato precedentemente, l’anzianità di servizio maturata si misura computando la durata del rapporto di lavoro presso la stessa azienda, o presso lo stesso gruppo aziendale. Per gruppo aziendale ed è il complesso industriale facente capo alla stessa società.

Aumenti periodici di anzianità non assorbibili

Nel CCNL Trasporti e Logistica gli scatti di anzianità non sono assorbibili, infatti l’art. 17 al comma 3 stabilisce che: “Gli aumenti periodici di anzianità non potranno essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere assorbiti negli aumenti periodici di anzianità maturati o da maturare”.

Ciò vuol dire che ogni aumento di stipendio, anche di merito, non potrà assorbire l’importo degli scatti maturati.

Decorrenza scatti di anzianità nel CCNL Trasporti e Logistica

Nel contratto Trasporti e Logistica è stabilito che: “Gli aumenti periodici di anzianità decorreranno dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità”.

Quindi, volendo fare un esempio, se il lavoratore compie il biennio di durata del rapporto di lavoro il 10 aprile, l’aumento stipendiale e quindi l'attribuzione dell'aumento periodico di anzianità o dello scatto di anzianità sarà attribuito a partire dalla busta paga di maggio e per ventiquattro mensilità.

Passaggio di livello e scatti di anzianità

Qualora, nell’arco del periodo che intercorre tra un biennio e l’altro, il lavoratore sia passato ad un livello di inquadramento ad un altro, il CCNL Trasporti e Logistica stabilisce che il lavoratore mantiene gli scatti di anzianità maturati nel livello di appartenenza.

Infatti, l’art.17 del CCNL Trasporti e Logistica prevede che: “In caso di passaggio di livello, il lavoratore manterrà l'importo degli scatti di anzianità maturati nel livello di provenienza.

Il lavoratore avrà diritto a maturare tanti ulteriori scatti di anzianità, o loro frazioni, quanti ne occorreranno per raggiungere il numero massimo.

La frazione di biennio in corso al momento del passaggio del livello sarà utile agli effetti della maturazione del successivo scatto di anzianità del nuovo livello”.

Quindi, il lavoratore passato di livello conserva gli scatti di anzianità già maturati ma nel livello di provenienza. Mentre dal passaggio di livello in poi ne maturerà altri, nel nuovo livello e fino a raggiungere il numero massimo di scatti previsti dal contratto collettivo.