Scatti di anzianità contratto portieri, custodi e proprietari di fabbricati Gli scatti di anzianità nel contratto Portieri, Custodi e Proprietari di fabbricati decorrono dalla data di assunzione e sono scatti triennali di importo fisso in base al livello di inquadramento. Per i portieri con i livelli A1, A2, A3, A4, A5 gli scatti di anzianità triennali sono pari a 10 euro, per i livelli da B1 a B5 e da C1 a C4 e per i livelli D vanno da 10,38 euro a 23,33 euro. Vediamo la decorrenza e gli importi degli scatti di anzianità nel CCNL Portieri e Custodi.

Gli scatti di anzianità nel contratto portieri, custodi e proprietari di fabbricati spettano ai dipendenti in base al loro livello di inquadramento. Gli importi degli scatti di anzianità sono stabiliti in misura fissa e spettano otto scatti triennali di anzianità, elevati poi a dodici scatti triennali.

Gli scatti di anzianità spettano in cifra fissa differenziata in relazione al livello retributivo di appartenenza al momento della maturazione di ciascuno scatto triennale di anzianità.

Gli scatti di anzianità nel CCNL Portieri e custodi sono regolati agli artt. 111, 112, 113, 114 del relativo contratto collettivo, a seconda del livello di inquadramento del dipendente.

L’anzianità di servizio utile per lo scatto di anzianità deve essere maturata presso lo stesso datore di lavoro.

Gli scatti di anzianità per ogni livello dal 2014 in poi sono pari a:

Livello A1, A2, A3, A4: 10 euro;

Livello B1: 17,30 euro ;

; Livello B2 e B3: 1 5,57 euro ;

; Livello B4: 13,84 euro ;

; Livello B5 : 10,38 euro .

: . Livello C1: 23,33 euro;

Livello C2: 20,00 euro;

Livello C3: 16,67 euro;

Livello C4: 13,33 euro.

Negli anni precedenti al 2014, gli importi degli scatti di anzianità maturati sono stati differenti.

Vediamo nel dettaglio, cosa prevede il contratto Portieri e custodi sugli aumenti periodici di anzianità o scatti di anzianità per singoli livelli di inquadramento.

Scatti di anzianità: Portieri con profili professionali A

L’art. 111 del CCNL Portieri e custodi disciplina gli scatti di anzianità per i dipendenti assunti con profilo professionale A.

Si ricorda che la classificazione del personale nel CCNL Portieri e custodi è contenuta all’articolo 18 del CCNL Portieri, Custodi e Proprietari di fabbricati.

Nello specifico, l’art. 111 del CCNL Portieri e custodi stabilisce che “Per l’anzianità di servizio maturata presso lo stesso datore di lavoro, i lavoratori con profili professionali A), dell’art. 18 avranno diritto a n. 8 scatti triennali di anzianità. Dal 1° gennaio 2004 il numero degli scatti triennali di anzianità maturabili è elevato a 12”

Quindi ai lavoratori assunti con profilo professionale A spettano, a seguito del rinnovo del contratto dal 2004, un numero complessivo di 12 scatti di anzianità triennali.

Quindi vi è stata una elevazione del numero di scatti di anzianità, che invece prima erano fissati in n. 8 scatti triennali. Resta invariata, invece, la cadenza temporale, che è sempre di tre anni consecutivi di rapporto di lavoro presso lo stesso datore di lavoro.

Decorrenza scatti di anzianità livello A1, A2, A3, A4, A5

Secondo l’art. 111 comma 2 l’anzianità necessaria affinché maturi lo scatto di anzianità “decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello dell’assunzione, se questa sia avvenuta dopo l’inizio del mese, ovvero dall’inizio del mese stesso, se coincidente con l’assunzione”.

Quindi se l’assunzione avviene i primi del mese l’anzianità parte da subito, altrimenti parte dal primo giorno del mese successivo a quello di assunzione.

“Resta ferma la data del 1° luglio 1961, di cui all’accordo aggiuntivo 26 luglio 1963, per l’applicazione degli scatti ai lavoratori con profili professionali da A1) ad A4), nonché le altre decorrenze indicate al successivo art. 111, nulla importando l’anzianità pregressa”.

Importi scatti di anzianità livelli A1-A5

Per quanto riguarda gli importi degli aumenti periodici di anzianità spettanti ai lavoratori, sempre l’art. 111 del CCNL portieri e custodi, stabilisce quanto segue: “La misura fissa degli scatti di anzianità è la seguente:

per gli scatti maturati a tutto il 31 dicembre 1973: € 1,03 (L. 2.000) cadauno; per gli scatti maturati dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2003: € 7,75 (L. 15.000) cadauno; per gli scatti maturati dal 1° gennaio 2004 in poi: € 10,00 cadauno.

La misura fissa di € 7,75 decorre dal 1° settembre 1991”.

Scatti di anzianità: Lavoratori con profili professionali B

Per quanto riguarda i lavoratori assunti al profilo professionale B del CCNL Portieri e custodi, l’articolo 112, in materia di scatti di anzianità, stabilisce quanto segue: “Per l’anzianità di servizio maturata presso lo stesso datore di lavoro, i lavoratori con profili professionali B), dell’art. 18 avranno diritto a n. 8 scatti triennali di anzianità. Dal 1° gennaio 2004 il numero degli scatti triennali di anzianità maturabili è elevato a 12”.

Quindi i lavoratori assunti con profilo professionale B, dal 2004 possono beneficiare di 12 scatti triennali, che invece prima erano fissati in n. 8 scatti triennali. Come per il profilo professionale A, resta invariata la cadenza temporale ma sono aumentati di numero gli scatti di anzianità di cui il lavoratore può beneficiare.

Decorrenza scatti di anzianità livello B1, B2, B3, B4, B5

Anche in questo caso, così come previsto per il profilo professionale A, la decorrenza per la maturazione degli scatti di anzianità l’anzianità “decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello dell’assunzione, se questa sia avvenuta dopo l’inizio del mese, ovvero dall’inizio del mese stesso, se coincidente con l’assunzione. Restano ferme le date delle decorrenze della maturazione degli scatti indicate al successivo art. 111, nulla importando l’anzianità pregressa”.

È importante evidenziare che a norma dell’art. 112 comma 3, “l’eventuale periodo di apprendistato non sarà considerato utile agli effetti degli scatti di anzianità”. Di conseguenza, il lavoratore assunto prima come apprendista per tale periodo non maturerà anzianità utile al fine degli scatti di anzianità.

Importi scatti di anzianità livelli B1-B5

L’art. 112 detta tra le altre cose quali sono gli importi degli scatti di anzianità che spettano ai dipendenti assunti con profilo professionale B.

Per quanto riguarda gli importi degli aumenti periodici di anzianità spettanti ai lavoratori: “La misura mensile degli scatti di anzianità è la seguente:

Per gli scatti maturati al 31 dicembre 2003:

Lavoratori assunti al livello B1 – importo scatto di anzianità 13,84 euro ;

– importo scatto di anzianità ; Lavoratori assunti al livello B2 e B3 – importo scatto di anzianità 12,11 euro ;

– importo scatto di anzianità ; Lavoratori assunti al livello B4 – importo scatto di anzianità 10,38 euro ;

– importo scatto di anzianità ; Lavoratori assunti al livello B5 – importo scatto di anzianità 8,65 euro.

Per gli scatti maturati dal 1° gennaio 2004 in poi:

Lavoratori assunti al livello B1 – importo scatto di anzianità 17,30 euro ;

– importo scatto di anzianità ; Lavoratori assunti al livello B2 e B3 – importo scatto di anzianità 15,57 euro ;

– importo scatto di anzianità ; Lavoratori assunti al livello B4 – importo scatto di anzianità 13,84 euro ;

– importo scatto di anzianità ; Lavoratori assunti al livello B5 – importo scatto di anzianità 10,38 euro.

Scatti di anzianità: Lavoratori con profili professionali C

L’art. 113 del CCNL Portieri e custodi disciplina gli scatti di anzianità per i dipendenti assunti con profilo professionale A.

Gli scatti di anzianità per i dipendenti assunti con CCNL Portieri e custodi al profilo professionale C, sono disciplinati all’art. 113.

Tale articolo stabilisce quanto segue: “Per l’anzianità di servizio maturata presso lo stesso datore di lavoro, i lavoratori con profili professionali C), dell’art. 18 avranno diritto a n. 8 scatti triennali di anzianità. Dal 1° gennaio 2004 il numero degli scatti triennali di anzianità maturabili è elevato a 12”.

Al comma 2 è stabilito inoltre che: “L’anzianità per la maturazione degli scatti decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello dell’assunzione, se questa sia avvenuta dopo l’inizio del mese, ovvero dall’inizio del mese stesso, se coincidente con l’assunzione”.

Anche per i dipendenti assunti ai profili professionali C, l’eventuale periodo di apprendistato non sarà considerato utile agli effetti degli scatti di anzianità.

Importi scatti di anzianità livelli C1, C2, C3, C4

Per quanto riguarda gli importi degli aumenti periodici di anzianità spettanti ai lavoratori dei profili professionali C, l’art. 113 del CCNL portieri e custodi, stabilisce quanto segue: “La misura fissa mensile degli scatti di anzianità è la seguente:

Per gli scatti maturati fino al 31 dicembre 2003:

Lavoratori assunti al livello C1 – importo scatto di anzianità 18,08 euro ;

– importo scatto di anzianità ; Lavoratori assunti al livello C2 – importo scatto di anzianità 15,49 euro;

– importo scatto di anzianità Lavoratori assunti al livello C3 – importo scatto di anzianità 12,91 euro;

– importo scatto di anzianità Lavoratori assunti al livello C4 – importo scatto di anzianità 10,33 euro.

Per gli scatti maturati dal 1° gennaio 2004 in poi:

Lavoratori assunti al livello C1 – importo scatto di anzianità 23,33 euro;

– importo scatto di anzianità Lavoratori assunti al livello C2 – importo scatto di anzianità 20,00 euro;

– importo scatto di anzianità Lavoratori assunti al livello C3 – importo scatto di anzianità 16,67 euro;

– importo scatto di anzianità Lavoratori assunti al livello C4 – importo scatto di anzianità 13,33 euro.

Scatti di anzianità: Lavoratori con profili professionali D

La classificazione del personale secondo il CCNL Portieri e custodi continua con il livello professionale D. I lavoratori assunti appunto con profilo professionale D hanno diritto come gli altri agli scatti di anzianità, secondo l’art. 114 del contratto collettivo.

Nello specifico, l’art. 114 stabilisce che: “Per l’anzianità di servizio maturata presso lo stesso datore di lavoro, i lavoratori con profilo professionale D), dell’art. 18 avranno diritto a n. 12 scatti triennali di anzianità”.

Profili professionali D: decorrenza ed importi scatti di anzianità

In termini di decorrenza degli scatti, “l’anzianità per la maturazione degli scatti decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello dell’assunzione, se questa sia avvenuta dopo l’inizio del mese, ovvero dall’inizio del mese stesso, se coincidente con l’assunzione”.

Restano ferme le date delle decorrenze della maturazione degli scatti indicate al successivo art. 111, nulla importando l’anzianità pregressa.

Anche per questi, il periodo di apprendistato non concorre alla maturazione degli scatti di anzianità.

Per i dipendenti assunti con profilo professionale D, gli scatti di anzianità sono stabiliti in misura fissa per un importo di 10,00 euro cadauno.