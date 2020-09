Le tabelle retributive nel CCNL Studi professionali elencano le voci retributive spettanti nello stipendio mensile dei dipendenti assunti dagli studi professionali o le aziende che applicano tale contratto collettivo. La retribuzione mensile secondo il contratto collettivo degli Studi professionali Confprofessioni Consilp, spetta ai dipendenti tenendo conto del livello di inquadramento contrattuale.

Ricordiamo che il CCNL Studi professionali Consilp “si applica, a tutte le attività professionali, anche associative, come sopra definite, appartenenti alle professioni di seguito elencate nelle specifiche "Aree", e alle strutture che svolgono altre attività e servizi strumentali e/o funzionali alla stesse”.

Il CCNL Studi professionali Consilp “disciplina, in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro dipendente nell'ambito delle attività professionali, anche in forma di studio associato e/o nelle forme societarie consentite dalla legge, nonché i rapporti di lavoro tra gli altri datori di lavoro che svolgono delle altre attività e servizi strumentali e/o funzionali alle stesse, e il relativo personale dipendente”.

Il CCNL divide le aree professionali in:

“Area professionale Economico-Amministrativa . Ne fanno parte Consulenti del Lavoro, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Revisori Contabili, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.

. Ne fanno parte ed Esperti Contabili, Revisori Contabili, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione. Area Professionale Giuridica . Tale area include Avvocati, Notai , altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.

. Tale area include , altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione. Area professionale Tecnica . Ne fanno parte Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti industriali, Geologi, Agronomi e Forestali, Periti agrari, Agrotecnici , altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.

. Ne fanno parte , altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione. Area professionale Medico – Sanitaria e Odontoiatrica . Ne fanno parte Medici, Medici Specialisti, Medici Dentisti, Odontoiatri, Medie Veterinari e Psicologici, Operatori Sanitari , abilitali all'esercizio autonomo della professione di cui alla specifica Decretazione Ministeriale, ad esclusione dei Laboratori Odontotecnici, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.

. Ne fanno parte , abilitali all'esercizio autonomo della professione di cui alla specifica Decretazione Ministeriale, ad esclusione dei Laboratori Odontotecnici, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione. Altre attività professionali intellettuali. In questo caso si tratta di quelle attività non rientranti nelle prime quattro aree, con o senza Albo professionale”.

Vediamo ora le tabelle retributive del CCNL Studi professionali Consilp, tenendo conto che il rinnovo delle tabelle retributive intercorso negli anni.

CCNL Studi professionali: Retribuzione e stipendio spettante

Le tabelle retributive secondo contratto Studi professionali Consilp indicano la normale retribuzione spettante ai dipendenti del settore per ogni livello. La retribuzione è stabilita dal contratto collettivo all'articolo 118, Parte terza – Disciplina dei rapporti di lavoro – Titolo XXVIII – Trattamento economico.

Il CCNL Studi professionali Consilp, infatti, all’art. 118 stabilisce che “La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle voci sotto indicate alle lettere a), b), c) e d), nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario e/o supplementare, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo dei singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall'imponibile contributivo di legge.

Paga base tabellare conglobata di cui agli articoli 122, 124 e art. 13 del presente contratto.

di cui agli articoli 122, 124 e art. 13 del presente contratto. Eventuali scatti di anzianità di cui all'articolo 118 del presente contratto.

di cui all'articolo 118 del presente contratto. Eventuali assegni "ad personam" .

. Eventuali Superminimi.

La retribuzione globale annua di cui al presente articolo viene erogata in 14 (quattordici) mensilità”.

Tabelle retributive contratto Studi professionali in vigore da settembre 2017 ad oggi

Le tabelle retributive del contratto Studi professionali Consilp per l'anno 2020, per l'anno 2019 e 2018, sono quelle stabilite dal rinnovo in vigore da settembre 2017 ad oggi.

Stipendio di 2. 133,31 euro per i Quadri ;

; Stipendio di 1. 930,19 euro per 1° livello, di cui 1.887,84 euro di minimo stipendiale e 42,35 euro di altri elementi;

di cui di minimo stipendiale e 42,35 euro di altri elementi; Stipendio di 1. 746,90 euro per 2° livello, di cui 1.644,37 euro di minimo stipendiale e 102,53 euro di altri elementi;

di cui di minimo stipendiale e 102,53 euro di altri elementi; Stipendio di 1. 635,63 euro per 3S livello, di cui 1.525,23 euro di minimo stipendiale e 110,40 euro di altri elementi;

di cui di minimo stipendiale e 110,40 euro di altri elementi; Stipendio di 1. 511,37 euro per 3° livello ;

; Stipendio di 1. 465,62 euro per 4S livello;

Stipendio di 1. 413,11 euro per 4° livello;

Stipendio di 1.315,12 euro per 5° livello.

Tabelle retributive contratto Studi professionali in vigore da marzo 2017 ad agosto 2017

Il rinnovo del contratto Studi professionali Consilp ha comportato un aggiornamento delle tabelle retributive per lo stipendio dei mesi da marzo 2017 ad agosto 2017. Vediamo le tabelle retributive per quei mesi.

Stipendio di 2.105,05 euro per i Quadri ;

; Stipendio di 1. 905,21 euro per 1° livello, di cui 1.862,86 euro di minimo stipendiale e 42,35 euro di altri elementi;

di cui 1.862,86 euro di minimo stipendiale e 42,35 euro di altri elementi; Stipendio di 1. 725,14 euro per 2° livello, di cui 1.622,61 euro di minimo stipendiale e 102,53 euro di altri elementi;

di cui 1.622,61 euro di minimo stipendiale e 102,53 euro di altri elementi; Stipendio di 1. 615,45 euro per 3S livello, di cui 1.505,05 euro di minimo stipendiale e 110,40 euro di altri elementi;

di cui 1.505,05 euro di minimo stipendiale e 110,40 euro di altri elementi; Stipendio di 1. 491,37 euro per 3° livello ;

; Stipendio di 1. 446,22 euro per 4S livello;

Stipendio di 1. 394,41 euro per 4° livello;

Stipendio di 1.297,72 euro per 5° livello.

Tabelle retributive contratto Studi professionali in vigore da settembre 2016 a febbraio 2017

Il rinnovo del contratto Studi professionali Consilp ha comportato un aggiornamento delle tabelle retributive per lo stipendio dei mesi da settembre 2016 al 28 febbraio 2017. Vediamo le tabelle retributive per quei mesi.

Stipendio di 2. 076,85 euro per i Quadri ;

; Stipendio di 1. 880,23 euro per 1° livello, di cui 1.837,88 euro di minimo stipendiale e 42,35 euro di altri elementi;

di cui 1.837,88 euro di minimo stipendiale e 42,35 euro di altri elementi; Stipendio di 1. 703,38 euro per 2° livello, di cui 1.484,86 euro di minimo stipendiale e 102,53 euro di altri elementi;

di cui 1.484,86 euro di minimo stipendiale e 102,53 euro di altri elementi; Stipendio di 1. 595,26 euro per 3S livello, di cui 1.505,05 euro di minimo stipendiale e 110,40 euro di altri elementi;

di cui 1.505,05 euro di minimo stipendiale e 110,40 euro di altri elementi; Stipendio di 1. 471,37 euro per 3° livello ;

; Stipendio di 1. 426,83 euro per 4S livello;

Stipendio di 1. 375,71 euro per 4° livello;

Stipendio di 1.280,32 euro per 5° livello.

Tabelle retributive contratto Studi professionali in vigore da gennaio 2016 ad agosto 2016

Il rinnovo del contratto Studi professionali Consilp ha comportato un aggiornamento delle tabelle retributive per lo stipendio dei mesi da gennaio 2016 al 31 agosto 2016. Vediamo le tabelle retributive per quei mesi.

Stipendio di 2. 055,68 euro per i Quadri ;

; Stipendio di 1. 861,49 euro per 1° livello, di cui 1.819,14 euro di minimo stipendiale e 42,35 euro di altri elementi;

di cui 1.819,14 euro di minimo stipendiale e 42,35 euro di altri elementi; Stipendio di 1. 687,06 euro per 2° livello, di cui 1.584,53 euro di minimo stipendiale e 102,53 euro di altri elementi;

di cui 1.584,53 euro di minimo stipendiale e 102,53 euro di altri elementi; Stipendio di 1. 580,13 euro per 3S livello, di cui 1.469,73 euro di minimo stipendiale e 110,40 euro di altri elementi;

di cui 1.469,73 euro di minimo stipendiale e 110,40 euro di altri elementi; Stipendio di 1. 456,37 euro per 3° livello ;

; Stipendio di 412,28 euro per 4S livello;

Stipendio di 1. 361,69 euro per 4° livello;

Stipendio di 1.267,26 euro per 5° livello.

Tabelle retributive contratto Studi professionali in vigore da aprile 2015 a dicembre 2015

Il rinnovo del contratto Studi professionali Consilp ha comportato un aggiornamento delle tabelle retributive per lo stipendio dei mesi da aprile 2015 al 31 dicembre 2015. Vediamo le tabelle retributive per quei mesi.

Stipendio di 2.034,50 euro per i Quadri ;

; Stipendio di 1.842,76 euro per 1° livello, di cui 1.800,41 euro di minimo stipendiale e 42,35 euro di altri elementi;

di cui 1.800,41 euro di minimo stipendiale e 42,35 euro di altri elementi; Stipendio di 1.670,74 euro per 2° livello, di cui 1.568,21 euro di minimo stipendiale e 102,53 euro di altri elementi;

di cui 1.568,21 euro di minimo stipendiale e 102,53 euro di altri elementi; Stipendio di 1.564,99 euro per 3S livello, di cui 1.454,59 euro di minimo stipendiale e 110,40 euro di altri elementi;

di cui 1.454,59 euro di minimo stipendiale e 110,40 euro di altri elementi; Stipendio di 1.441,37 euro per 3° livello ;

; Stipendio di 1.397,74 euro per 4S livello;

Stipendio di 1.347,66 euro per 4° livello;

Stipendio di 1.254,21 euro per 5° livello.

Tabelle retributive contratto Studi professionali in vigore da aprile 2013 a marzo 2015

Il rinnovo del contratto Studi professionali Consilp ha comportato un aggiornamento delle tabelle retributive per lo stipendio dei mesi da aprile 2013 al 31 marzo 2015. Vediamo le tabelle retributive per quei mesi.

Stipendio di 2.013,33 euro per i Quadri ;

; Stipendio di 1.824,02 euro per 1° livello, di cui 1.781,67 euro di minimo stipendiale e 42,35 euro di altri elementi;

di cui 1.781,67 euro di minimo stipendiale e 42,35 euro di altri elementi; Stipendio di 1.654,42 euro per 2° livello, di cui 1.551,89 euro di minimo stipendiale e 102,53 euro di altri elementi;

di cui 1.551,89 euro di minimo stipendiale e 102,53 euro di altri elementi; Stipendio di 1.549,85 euro per 3S livello, di cui 1.439,45 euro di minimo stipendiale e 110,40 euro di altri elementi;

di cui 1.439,45 euro di minimo stipendiale e 110,40 euro di altri elementi; Stipendio di 1.426,37 euro per 3° livello ;

; Stipendio di 1.383,19 euro per 4S livello;

Stipendio di 1.333,64 euro per 4° livello;

Stipendio di 1.241,16 euro per 5° livello.

Tabelle retributive contratto Studi professionali in vigore da ottobre 2012 a marzo 2013

Il rinnovo del contratto Studi professionali Consilp ha comportato un aggiornamento delle tabelle retributive per lo stipendio dei mesi da ottobre 2012 al 31 marzo 2013. Vediamo le tabelle retributive per quei mesi.

Stipendio di 1.988,63 euro per i Quadri ;

; Stipendio di 1.822,16 euro per 1° livello, di cui 1.759,81 euro di minimo stipendiale e 42,35 euro di altri elementi;

di cui 1.759,81 euro di minimo stipendiale e 42,35 euro di altri elementi; Stipendio di 1.635,38 euro per 2° livello, di cui 1.532,85 euro di minimo stipendiale e 102,53 euro di altri elementi;

di cui 1.532,85 euro di minimo stipendiale e 102,53 euro di altri elementi; Stipendio di 1.532,19 euro per 3S livello, di cui 1.421,79 euro di minimo stipendiale e 110,40 euro di altri elementi;

di cui 1.421,79 euro di minimo stipendiale e 110,40 euro di altri elementi; Stipendio di 1.408,87 euro per 3° livello ;

; Stipendio di 1.366,22 euro per 4S livello;

Stipendio di 1.316,80 euro per 4° livello;

Stipendio di 1.225,93 euro per 5° livello.

Tabelle retributive contratto Studi professionali in vigore da aprile 2012 a settembre 2012

Il rinnovo del contratto Studi professionali Consilp ha comportato un aggiornamento delle tabelle retributive per lo stipendio dei mesi da aprile 2012 al 30 settembre 2012. Vediamo le tabelle retributive per quei mesi.

Stipendio di 1.967,46 euro per i Quadri ;

; Stipendio di 1.783,42 euro per 1° livello, di cui 1.741,07 euro di minimo stipendiale e 42,35 euro di altri elementi;

di cui 1.741,07 euro di minimo stipendiale e 42,35 euro di altri elementi; Stipendio di 1.619,06 euro per 2° livello, di cui 1.516,53 euro di minimo stipendiale e 102,53 euro di altri elementi;

di cui 1.516,53 euro di minimo stipendiale e 102,53 euro di altri elementi; Stipendio di 1.517,05 euro per 3S livello, di cui 1.406,65 euro di minimo stipendiale e 110,40 euro di altri elementi;

di cui 1.406,65 euro di minimo stipendiale e 110,40 euro di altri elementi; Stipendio di 1.393,87 euro per 3° livello ;

; Stipendio di 1.351,67 euro per 4S livello;

Stipendio di 1.302,36 euro per 4° livello;

Stipendio di 1.212,88 euro per 5° livello.

Tabelle retributive contratto Studi professionali in vigore da ottobre 2011 a marzo 2012

Il rinnovo del contratto Studi professionali Consilp ha comportato un aggiornamento delle tabelle retributive per lo stipendio dei mesi da ottobre 2011 a marzo 2012. Vediamo le tabelle retributive per quei mesi.

Stipendio di 1.946,29 euro per i Quadri ;

; Stipendio di 1.764,68 euro per 1° livello, di cui 1.722,33 euro di minimo stipendiale e 42,35 euro di altri elementi;

di cui 1.722,33 euro di minimo stipendiale e 42,35 euro di altri elementi; Stipendio di 1.602,74 euro per 2° livello, di cui 1.500,21euro di minimo stipendiale e 102,53 euro di altri elementi;

di cui 1.500,21euro di minimo stipendiale e 102,53 euro di altri elementi; Stipendio di 1.501,91 euro per 3S livello, di cui 1.391,51 euro di minimo stipendiale e 110,40 euro di altri elementi;

di cui 1.391,51 euro di minimo stipendiale e 110,40 euro di altri elementi; Stipendio di 1.378,87 euro per 3° livello ;

; Stipendio di 1.337,12 euro per 4S livello;

Stipendio di 1.287,92 euro per 4° livello;

Stipendio di 1.199,83 euro per 5° livello.

Tabelle retributive contratto Studi professionali in vigore da aprile 2011 a settembre 2011

Il rinnovo del contratto Studi professionali Consilp ha comportato un aggiornamento delle tabelle retributive per lo stipendio dei mesi da aprile 2011 al 30 settembre 2011. Vediamo le tabelle retributive per quei mesi.