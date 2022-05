Tabelle retributive chimici farmaceutici industria: stipendio anno per anno

Le tabelle retributive del contratto chimici farmaceutici industria indicano gli importi degli stipendi spettanti dipendenti del settore chimico industriale, in particolare delle retribuzioni fisse e continuative poste a base di calcolo dello stipendio in busta paga. Vediamo tutte le tabelle retributive fino al 2022, con gli importi dello stipendio minimo, dell’elemento aggiuntivo della retribuzione, dell’I.P.O. (indennità di posizione organizzativa) e dell’elemento distinto della retribuzione (EDR) per ogni livello di inquadramento da A1 ad F.