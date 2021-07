Tabelle retributive Metalmeccanici industria 2021-2024: stipendio anno per anno Con il rinnovo del CCNL metalmeccanici industria sono state aggiornate le tabelle retributive del contratto metalmeccanici industria da giugno 2021 al 2024. Ai lavoratori spetta un aumento del minimo stipendiale a partire dalla busta paga di giugno di ogni anno. Vediamo tutte le tabelle retributive del settore metalmeccanico negli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, nonché negli anni dal 2013 al 2020.

Con l'accordo di rinnovo del 5 febbraio 2021, sono state aggiornate le tabelle retributive del contratto metalmeccanici industria dal 2021 al 2024. Gli aumenti retributivi scattano a giugno di ogni anno, con aumento del minimo stipendiale da giugno 2021 e fino a giugno 2024.

Le tabelle retributive nel CCNL Metalmeccanici industria sono poste a base di calcolo della retribuzione oraria, giornaliera e mensile in busta paga.

In particolare, indicano la retribuzione mensile che spetta ai dipendenti del settore metalmeccanico industria in termini di stipendio minimo nel contratto Metalmeccanici industria.

Negli importi indicati nelle tabelle retributive del contratto metalmeccanici industria sono comprese le voci retributive spettanti nello stipendio mensile dei dipendenti assunti da aziende che applicano il CCNL Metalmeccanici industria. Non riguarda chi applica altri CCNL del settore metalmeccanico (artigiani, cooperative, PMI Confapi, Conflavoro, CISAL ecc.).

Vediamo le tabelle retributive del CCNL Metalmeccanici industria dal 1° giugno 2021 fino al 2024 e negli anni precedenti dal 2013 al 2020.

Rinnovo contratto Metalmeccanici industria

Le tabelle retributive del CCNL Metalmeccanici industria indicano la normale retribuzione spettante ai dipendenti del settore metalmeccanico, per ogni categoria o livello di inquadramento. La retribuzione è stabilita dal contratto collettivo all'articolo 1 della Sezione Quarta – Disciplina del rapporto individuale di lavoro – Titolo IV – Retribuzione ed altri istituti economici del contratto collettivo.

Si tratta della retribuzione fissa e continuativa spettante ai lavoratori in base al livello di inquadramento, che rappresenta lo stipendio posto a base di calcolo della busta paga.

Il CCNL Metalmeccanici industria, all’articolo 1 stabilisce che: “I lavoratori sono retribuiti ad economia o con una delle seguenti altre forme di retribuzione:

a cottimo individuale;

a cottimo collettivo;

con altre forme di incentivo determinato in relazione alle possibilità tecniche e all'incremento della produzione.

Allo scopo di incrementare la produzione attraverso un maggiore rendimento del lavoro, le Parti riconoscono l'opportunità di estendere le forme di retribuzione ad incentivo”.

Con l’Accordo per il rinnovo del CCNL per l'industria metalmeccanica e della installazione di impianti del 5 febbraio 2021 viene stabilito il rinnovo delle tabelle retributive nel mese di giugno di ogni anno:

“Nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza del C.C.N.L., i minimi contrattuali per livello saranno adeguati sulla base della dinamica inflativa consuntivata misurata con “l’Ipca al netto degli energetici importati” così come fornita dall’Istat applicata ai minimi stessi. Le parti si incontreranno entro i primi giorni del mese di giugno di ciascun anno di vigenza del C.C.N.L. per calcolare, sulla base dei dati forniti dall’Istat, gli incrementi dei minimi contrattuali per livello con i criteri di cui al punto precedente”.

Pertanto, come stabilito nell’accordo di rinnovo del CCNL nei mesi di giugno del 2021, 2022, 2023 e 2024, sono riconosciuti incrementi retributivi complessivi a cui corrispondono nuovi valori dei minimi tabellari.

Quindi, fino al 2024, le tabelle retributive per gli addetti del settore Metalmeccanica industria saranno aggiornate il 1° giugno di ogni anno.

Vediamo le tabelle retributive del CCNL Metalmeccanici industria, in vigore dal 1° giugno 2021 e fino al 2024 e le tabelle retributive in vigore negli anni precedenti dal 2013 al 2020.

Tabelle retributive anno 2021, 2022, 2023, 2024

Vediamo ora come cambiano le tabelle retributive da giugno 2022, giugno 2023 e giugno 2024 secondo quanto previsto dal rinnovo del contratto metalmeccanici industria.

Tabelle retributive metalmeccanici Industria da giugno 2021 a maggio 2022

Con il rinnovo del contratto metalmeccanici industria, ecco le tabelle retributive in vigore dal 1° giugno 2021 a maggio 2022:

Stipendio di 2.424,86 euro mensili per i dipendenti assunti al livello A1 (ex livello 8 metalmeccanico);

per i dipendenti assunti al Stipendio di 2.368,12 euro mensili per i dipendenti assunti al livello B3 (ex livello 7 metalmeccanico);

per i dipendenti assunti al Stipendio di 2.121,20 euro mensili per i dipendenti assunti al livello B2 (ex livello 6 metalmeccanico);

per i dipendenti assunti al Stipendio di 1.977,19 euro mensili per i dipendenti assunti al livello B1 (ex livello 5S metalmeccanico);

per i dipendenti assunti al Stipendio di 1.844,64 euro mensili per i dipendenti assunti al livello C3 (ex livello 5 metalmeccanico);

per i dipendenti assunti al Stipendio di 1.722,41 euro mensili per i dipendenti assunti al livello C2 (ex livello 4 metalmeccanico) ;

per i dipendenti assunti al ; Stipendio di 1.686,74 euro mensili per i dipendenti assunti al livello C1 (ex livello 3S metalmeccanico);

per i dipendenti assunti al Stipendio di 1.651,07 euro mensili per i dipendenti assunti al livello D2 (ex livello 3 metalmeccanico);

per i dipendenti assunti al Stipendio di 1.488,89 euro mensili per i dipendenti assunti al livello D1 (ex livello 1 e 2 metalmeccanico).

Dal 1° giugno 2021 è introdotto un nuovo inquadramento secondo il quale i lavoratori rientranti nelle diverse categorie legali di quadri, impiegati e operai sono inquadrati in una classificazione unica articolata in nove livelli di inquadramento ricompresi in quattro campi di responsabilità di ruolo:

campo D – Ruoli Operativi: Livelli D1 e D2 (ex livello 1, 2 e 3 metalmeccanico);

campo C – Ruoli Tecnico Specifici: Livelli C1, C2 e C3 (ex livello 3S, 4 e 5 metalmeccanico);

campo B – Ruoli Specialistici e Gestionali: Livelli B1, B2 e B3 (ex livello 5s, 6 e 7 metalmeccanico);

campo A – Ruoli di Gestione del cambiamento e Innovazione: Livello A1 (ex livello 8 metalmeccanico).

L’inquadramento dei lavoratori nei nove livelli prevede anche che venga eliminata la 1ª categoria, quindi eliminato il 1 livello metalmeccanico.

Tabelle retributive metalmeccanici da giugno 2022 a maggio 2023

Da giugno 2022 a maggio 2023 gli stipendi dei dipendenti assunti con CCNL Metalmeccanici Industria saranno i seguenti:

Stipendio di 2.457,72 euro mensili per i dipendenti assunti al livello A1;

per i dipendenti assunti al Stipendio di 2.400,22 euro mensili per i dipendenti assunti al livello B3;

per i dipendenti assunti al Stipendio di 2.149,95 euro mensili per i dipendenti assunti al livello B2;

per i dipendenti assunti al Stipendio di 2.003,99 euro mensili per i dipendenti assunti al livello B1;

per i dipendenti assunti al Stipendio di 1.869,64 euro mensili per i dipendenti assunti al livello C3;

per i dipendenti assunti al Stipendio di 1.745,75 euro mensili per i dipendenti assunti al livello C2;

per i dipendenti assunti al Stipendio di 1.709,60 euro mensili per i dipendenti assunti al livello C1;

per i dipendenti assunti al Stipendio di 1.673,45 euro mensili per i dipendenti assunti al livello D2;

per i dipendenti assunti al Stipendio di 1.509,07 euro mensili per i dipendenti assunti al livello D1.

Tabelle retributive metalmeccanici da giugno 2023 a maggio 2024

Da giugno 2023, poi, ci sarà un ulteriore aumento dei minimi retributivi che porterà le tabelle retributive ad essere le seguenti:

Stipendio di 2.493,21 euro mensili per i dipendenti assunti al livello A1;

per i dipendenti assunti al Stipendio di 2.434,88 euro mensili per i dipendenti assunti al livello B3;

per i dipendenti assunti al Stipendio di 2.181,00 euro mensili per i dipendenti assunti al livello B2;

per i dipendenti assunti al Stipendio di 2.032,93 euro mensili per i dipendenti assunti al livello B1;

per i dipendenti assunti al Stipendio di 1.896,64 euro mensili per i dipendenti assunti al livello C3;

per i dipendenti assunti al Stipendio di 1.770,96 euro mensili per i dipendenti assunti al livello C2;

per i dipendenti assunti al Stipendio di 1.734,29 euro mensili per i dipendenti assunti al livello C1;

per i dipendenti assunti al Stipendio di 1.697,62 euro mensili per i dipendenti assunti al livello D2;

per i dipendenti assunti al Stipendio di 1.530,86 euro mensili per i dipendenti assunti al livello D1.

Tabelle retributive metalmeccanici da giugno 2024

Infine, con l'ultimo incremento retributivo previsto per giugno 2024, le tabelle retributive saranno le seguenti:

Stipendio di 2.539,22 euro mensili per i dipendenti assunti al livello A1;

per i dipendenti assunti al Stipendio di 2.479,81 euro mensili per i dipendenti assunti al livello B3;

per i dipendenti assunti al Stipendio di 2.221,25 euro mensili per i dipendenti assunti al livello B2;

per i dipendenti assunti al Stipendio di 2.070,45 euro mensili per i dipendenti assunti al livello B1;

per i dipendenti assunti al Stipendio di 1.931,64 euro mensili per i dipendenti assunti al livello C3;

per i dipendenti assunti al Stipendio di 1.803,64 euro mensili per i dipendenti assunti al livello C2;

per i dipendenti assunti al Stipendio di 1.766,30 euro mensili per i dipendenti assunti al livello C1;

per i dipendenti assunti al Stipendio di 1.728,95 euro mensili per i dipendenti assunti al livello D2;

per i dipendenti assunti al Stipendio di 1.559,11 euro mensili per i dipendenti assunti al livello D1.

Vediamo ora le tabelle retributive degli anni precedenti dal 2013 al 2020.

Tabelle retributive dal 2013 a maggio 2021

Vediamo ora le tabelle retributive del contratto collettivo dei metalmeccanici Industria negli anni precedente, dal 1 gennaio 2013 al 31 maggio 2021.

Tabelle retributive Metalmeccanici Industria da giugno 2020 a maggio 2021

Tabelle retributive in vigore dal 1° giugno 2020 al 31 maggio 2021:

Stipendio di 2.392,00 euro mensili per i dipendenti assunti all' 8° o Q categoria (livello 8 metalmeccanici);

per i dipendenti assunti all' categoria (livello 8 metalmeccanici); Stipendio di 2.336,02 euro mensili per i dipendenti assunti alla 7° categoria (livello 7 metalmeccanici);

per i dipendenti assunti alla categoria (livello 7 metalmeccanici); Stipendio di 2.092,45 euro mensili per i dipendenti assunti alla 6° categoria (livello 6 metalmeccanici;

per i dipendenti assunti alla categoria (livello 6 metalmeccanici; Stipendio di 1.950,39 euro mensili per i dipendenti assunti alla 5°S categoria (livello 5S metalmeccanici);

per i dipendenti assunti alla categoria (livello 5S metalmeccanici); Stipendio di 1.819,64 euro mensili per i dipendenti assunti alla 5° categoria (livello 5 metalmeccanici);

per i dipendenti assunti alla categoria (livello 5 metalmeccanici); Stipendio di 1.699,07 euro mensili per i dipendenti assunti alla 4° categoria (livello 4 metalmeccanici);

per i dipendenti assunti alla categoria (livello 4 metalmeccanici); Stipendio di 1.663,88 euro mensili per i dipendenti assunti alla 3°S categoria (livello 3S metalmeccanici);

per i dipendenti assunti alla categoria (livello 3S metalmeccanici); Stipendio di 1.628,69 euro mensili per i dipendenti assunti alla 3° categoria (livello 3 metalmeccanici);

per i dipendenti assunti alla categoria (livello 3 metalmeccanici); Stipendio di 1.468,71 euro mensili per i dipendenti assunti alla 2° categoria (livello 2 metalmeccanici);

per i dipendenti assunti alla categoria (livello 2 metalmeccanici); Stipendio di 1.330,54 euro mensili per i dipendenti assunti alla 1° categoria (livello 1 metalmeccanici).

Tabelle retributive Metalmeccanici Industria da giugno 2019 a maggio 2020

Ecco le tabelle retributive del contratto metalmeccanici industria in vigore dal 1° giugno 2019 al 31 maggio 2020:

Stipendio di 2.375,37 euro mensili per i dipendenti assunti all' 8°Q categoria;

per i dipendenti assunti all' categoria; Stipendio di 2.319,78 euro mensili per i dipendenti assunti alla 7° categoria;

per i dipendenti assunti alla categoria; Stipendio di 2.077,90 euro mensili per i dipendenti assunti alla 6° categoria;

per i dipendenti assunti alla categoria; Stipendio di 1.936,83 euro mensili per i dipendenti assunti alla 5°S categoria;

per i dipendenti assunti alla categoria; Stipendio di 1.806,99 euro mensili per i dipendenti assunti alla 5° categoria;

per i dipendenti assunti alla categoria; Stipendio di 1.687,26 euro mensili per i dipendenti assunti alla 4° categoria;

per i dipendenti assunti alla categoria; Stipendio di 1.652,31 euro mensili per i dipendenti assunti alla 3°S categoria;

per i dipendenti assunti alla categoria; Stipendio di 1.617,37 euro mensili per i dipendenti assunti alla 3° categoria;

per i dipendenti assunti alla categoria; Stipendio di 1.458,50 euro mensili per i dipendenti assunti alla 2° categoria;

per i dipendenti assunti alla categoria; Stipendio di 1.321,29 euro mensili per i dipendenti assunti alla 1° categoria.

Tabelle retributive Metalmeccanici Industria da giugno 2018 a maggio 2019

Ecco le tabelle retributive del contratto metalmeccanici industria in vigore dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2019:

Stipendio di 2.356,52 euro mensili per i dipendenti assunti alL’ 8°Q categoria;

per i dipendenti assunti alL’ categoria; Stipendio di 2.301,37 euro mensili per i dipendenti assunti alla 7° categoria;

per i dipendenti assunti alla categoria; Stipendio di 2.061,41 euro mensili per i dipendenti assunti alla 6° categoria;

per i dipendenti assunti alla categoria; Stipendio di 1.921,46 euro mensili per i dipendenti assunti alla 5°S categoria;

per i dipendenti assunti alla categoria; Stipendio di 1.792,65 euro mensili per i dipendenti assunti alla 5° categoria;

per i dipendenti assunti alla categoria; Stipendio di 1.673,87 euro mensili per i dipendenti assunti alla 4° categoria;

per i dipendenti assunti alla categoria; Stipendio di 1.639,20 euro mensili per i dipendenti assunti alla 3°S categoria;

per i dipendenti assunti alla categoria; Stipendio di 1.604,53 euro mensili per i dipendenti assunti alla 3° categoria;

per i dipendenti assunti alla categoria; Stipendio di 1.446,92 euro mensili per i dipendenti assunti alla 2° categoria;

per i dipendenti assunti alla categoria; Stipendio di 1.310,80 euro mensili per i dipendenti assunti alla 1° categoria.

Tabelle retributive Metalmeccanici Industria da giugno 2017 a maggio 2018

Ecco le tabelle retributive del contratto metalmeccanici industria in vigore dal 1° giugno 2017 al 31 maggio 2018:

Stipendio di 2.335,50 euro mensili per i dipendenti assunti alL' 8°Q categoria;

per i dipendenti assunti alL' categoria; Stipendio di 2.280,84 euro mensili per i dipendenti assunti alla 7° categoria;

per i dipendenti assunti alla categoria; Stipendio di 2.043,02 euro mensili per i dipendenti assunti alla 6° categoria;

per i dipendenti assunti alla categoria; Stipendio di 1.904,32 euro mensili per i dipendenti assunti alla 5°S categoria;

per i dipendenti assunti alla categoria; Stipendio di 1.776,66 euro mensili per i dipendenti assunti alla 5° categoria;

per i dipendenti assunti alla categoria; Stipendio di 1.658,94 euro mensili per i dipendenti assunti alla 4 ° categoria;

per i dipendenti assunti alla ° categoria; Stipendio di 1.624,58 euro mensili per i dipendenti assunti alla 3°S categoria;

per i dipendenti assunti alla categoria; Stipendio di 1.590,22 euro mensili per i dipendenti assunti alla 3° categoria;

per i dipendenti assunti alla categoria; Stipendio di 1.434,01 euro mensili per i dipendenti assunti alla 2° categoria;

per i dipendenti assunti alla categoria; Stipendio di 1.299,11 euro mensili per i dipendenti assunti alla 1° categoria.

Tabelle retributive Metalmeccanici Industria da gennaio 2016 a maggio 2017

Ecco le tabelle retributive del contratto metalmeccanici industria in vigore dal 1° gennaio 2016 al 31 maggio 2017:

Stipendio di 2.333,17 euro mensili per i dipendenti assunti all' 8°Q categoria;

per i dipendenti assunti all' categoria; Stipendio di 2.278,56 euro mensili per i dipendenti assunti alla 7° categoria;

per i dipendenti assunti alla categoria; Stipendio di 2.040,98 euro mensili per i dipendenti assunti alla 6° categoria;

per i dipendenti assunti alla categoria; Stipendio di 1.902,42 euro mensili per i dipendenti assunti alla 5°S categoria;

per i dipendenti assunti alla categoria; Stipendio di 1.774,89 euro mensili per i dipendenti assunti alla 5° categoria;

per i dipendenti assunti alla categoria; Stipendio di 1.657,28 euro mensili per i dipendenti assunti alla 4° categoria;

per i dipendenti assunti alla categoria; Stipendio di 1.622,96 euro mensili per i dipendenti assunti alla 3°S categoria;

per i dipendenti assunti alla categoria; Stipendio di 1.588,63 euro mensili per i dipendenti assunti alla 3° categoria;

per i dipendenti assunti alla categoria; Stipendio di 1.432,58 euro mensili per i dipendenti assunti alla 2° categoria;

per i dipendenti assunti alla categoria; Stipendio di 1.297,81 euro mensili per i dipendenti assunti alla 1° categoria.

Tabelle retributive Metalmeccanici Industria anno 2015

Ecco le tabelle retributive del contratto metalmeccanici industria in vigore dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015:

Stipendio di 2.333,17 euro mensili per i dipendenti assunti all' 8°Q categoria;

per i dipendenti assunti all' categoria; Stipendio di 2.278,56 euro mensili per i dipendenti assunti alla 7° categoria;

per i dipendenti assunti alla categoria; Stipendio di 2.040,98 euro mensili per i dipendenti assunti alla 6° categoria;

per i dipendenti assunti alla categoria; Stipendio di 1.902,42 euro mensili per i dipendenti assunti alla 5°S categoria;

per i dipendenti assunti alla categoria; Stipendio di 1.774,89 euro mensili per i dipendenti assunti alla 5° categoria;

per i dipendenti assunti alla categoria; Stipendio di 1.657,28 euro mensili per i dipendenti assunti alla 4° categoria;

per i dipendenti assunti alla categoria; Stipendio di 1.622,96 euro mensili per i dipendenti assunti alla 3°S categoria;

per i dipendenti assunti alla categoria; Stipendio di 1.588,63 euro mensili per i dipendenti assunti alla 3° categoria;

per i dipendenti assunti alla categoria; Stipendio di 1.432,58 euro mensili per i dipendenti assunti alla 2° categoria;

per i dipendenti assunti alla categoria; Stipendio di 1.297,81 euro mensili per i dipendenti assunti alla 1° categoria.

Tabelle retributive Metalmeccanici Industria anno 2014

Ecco le tabelle retributive del contratto metalmeccanici industria in vigore dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014:

Stipendio di 2.267,54 euro mensili per i dipendenti assunti all' 8°Q categoria;

per i dipendenti assunti all' categoria; Stipendio di 2.212,93 euro mensili per i dipendenti assunti alla 7° categoria;

per i dipendenti assunti alla categoria; Stipendio di 1.981,60 euro mensili per i dipendenti assunti alla 6° categoria;

per i dipendenti assunti alla categoria; Stipendio di 1.847,11 euro mensili per i dipendenti assunti alla 5°S categoria;

per i dipendenti assunti alla categoria; Stipendio di 1.724,89 euro mensili per i dipendenti assunti alla 5° categoria;

per i dipendenti assunti alla categoria; Stipendio di 1.611,65 euro mensili per i dipendenti assunti alla 4° categoria;

per i dipendenti assunti alla categoria; Stipendio di 1.578,14 euro mensili per i dipendenti assunti alla 3°S categoria;

per i dipendenti assunti alla categoria; Stipendio di 1.545,50 euro mensili per i dipendenti assunti alla 3° categoria;

per i dipendenti assunti alla categoria; Stipendio di 1.396,02 euro mensili per i dipendenti assunti alla 2° categoria;

per i dipendenti assunti alla categoria; Stipendio di 1.266,57 euro mensili per i dipendenti assunti alla 1° categoria.

Tabelle retributive Metalmeccanici industria anno 2013

Ecco le tabelle retributive del contratto metalmeccanici industria in vigore dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013:

Stipendio di 2.208,48 euro mensili per i dipendenti assunti all' 7°Q categoria;

per i dipendenti assunti all' categoria; Stipendio di 2.153,87 euro mensili per i dipendenti assunti alla 7° categoria;

per i dipendenti assunti alla categoria; Stipendio di 1.928,16 euro mensili per i dipendenti assunti alla 6° categoria;

per i dipendenti assunti alla categoria; Stipendio di 1.797,33 euro mensili per i dipendenti assunti alla 5°S categoria;

per i dipendenti assunti alla categoria; Stipendio di 1.679,89 euro mensili per i dipendenti assunti alla 5° categoria;

per i dipendenti assunti alla categoria; Stipendio di 1.570,59 euro mensili per i dipendenti assunti alla 4° categoria;

per i dipendenti assunti alla categoria; Stipendio di 1.506,69 euro mensili per i dipendenti assunti alla 3° categoria;

per i dipendenti assunti alla categoria; Stipendio di 1.363,11 euro mensili per i dipendenti assunti alla 2° categoria;

per i dipendenti assunti alla categoria; Stipendio di 1.238,44 euro mensili per i dipendenti assunti alla 1° categoria.

A chi si applica il CCNL Metalmeccanici industria

Il CCNL Metalmeccanici Industria, cioè il contratto collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori delle aziende metalmeccaniche si applica: