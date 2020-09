Le tabelle retributive nel contratto delle scuole private Aninsei elencano le voci retributive spettanti nello stipendio mensile del personale assunto dalle scuole che applicano tale contratto. Si tratta della retribuzione mensile secondo contratto collettivo Scuole private Aninsei, che spetta ai dipendenti delle scuole tenendo conto del livello di inquadramento contrattuale.

Prima di affrontare le tabelle retributive del CCNL Scuole private Aninsei, ricordiamo che, a norma dell’art.1 del CCNL Scuole private Aninsei:

“Il presente C.C.N.L. Collettivo Nazionale di Lavoro contempla, disciplina e tutela in materia unitaria i rapporti di lavoro a tempo indeterminato tra le imprese educative, formative o scolastiche paritarie e non paritarie di Enti o privati che svolgono attività in Italia e all'estero qui di seguito specificate, ed il relativo personale dipendente:

accademie di arte drammatica; accademie di belle arti; asili nido, micro-nidi, spazi baby, aree attrezzate per l'infanzia e ludoteche; conservatori di musica; convitti; corsi di adornamento e formazione continua; corsi di cultura vari; corsi di doposcuola; corsi di preparazione universitaria; scuole dell’infanzia; scuole di danza; scuole e corsi di italiano per stranieri; scuole di musica; scuole e corsi a distanza; scuole e corsi di attività integrative scolastiche; scuole e corsi di formazione professionale senza finanziamento pubblico; scuole e orsi di istruzione professionale scuole e corsi di libera arte; scuole e corsi di lingue; scuole e corsi di preparazione agli esami; scuole e corsi parauniversitari e accademie; scuole e corsi post-secondari; scuole interpreti e traduttori e per mediatori linguistici; scuole per corrispondenza; scuole e corsi postuniversitari; scuole primarie; scuole secondarie di I e II grado; scuole speciali per i minori; università private.

Ogni attività collegata alle precedenti e ad essa pertinente, quali convitti, studentati e colonie è compresa nello stesso titolo”.

Vediamo ora le tabelle retributive del CCNL scuole private Aninsei, tenendo conto che il rinnovo delle tabelle retributive del contratto manca da diversi anni.

CCNL Scuole private ANINSEI: Retribuzione e stipendio spettante

Le tabelle retributive del contratto Scuole private ANINSEI indicano per ogni livello la normale retribuzione spettante al personale assunto nella scuola, stabilita dal contratto collettivo all'articolo 15. La normale retribuzione viene aggiornata attraverso i rinnovi del CCNL. Al momento l’ultimo aggiornamento delle retribuzioni si è avuto nel 2018.

Il CCNL Scuole private ANINSEI, infatti, all’art. 15 specifica che “La retribuzione mensile lorda è composta dai seguenti elementi:

paga base;

indennità di contingenza;

salario di anzianità;

eventuale super-minimo e salario accessorio;

elemento perequativo di garanzia retributiva di cui all'art. 21 Parte prima del presente C.C.N.L..

La retribuitane viene corrisposta entro il giorno 5 del mese successivo e dovrà risultare da apposito prospetto paga come previsto al successivo art. 16 parte seconda”.

L’art.15 fa una distinzione tra lo stipendio spettante agli insegnanti e quello spettante ad altre categorie di lavoratori. Infatti, stabilisce che: “Per il personale insegnante la retribuzione è comprensiva di quanto dovuto a qualsiasi titolo per le attività di insegnamento, comprese quelle strettamente collegate come pure per tutte le attività non di insegnamento connesse con il normale funzionamento della scuola tra cui:

riunioni del collegio docenti;

riunioni dei consigli di classe;

scrutini periodici e finali, programmati”.

Quindi nello stipendio degli insegnanti sono incluse anche tutte quelle attività collegate all’insegnamento, come le riunioni e gli scrutini. Per questi infatti non è prevista maggiorazione della retribuzione.

Per gli educatori, invece, qualora gli venga chiesto di prestare vigilanza notturna nel convitto e/o di consumarvi i pasti, l’art. 15 prevede che “sarà corrisposta una indennità aggiuntiva per l'assistenza notturna pari a due ore di retribuzione per ogni notte di vigilanza. Tale indennità aggiuntiva verrà conteggiata ai fini della 13ma, della malattia e del TFR. La richiesta dei gestori come l'adesione del lavoratore sono revocabili con due mesi di preavviso”.

Sulla base di quanto stabilito dall’art.15 del contratto collettivo le parti sociali individuano quindi gli importi dei delle tabelle retributive del contratto delle Scuole private Aninsei.

Tabelle retributive contratto scuole private ANINSEI in vigore da settembre 2018

Le tabelle retributive del contratto scuole private ANINSEI per l'anno 2020, l’anno 2019 e parte dell'anno 2018, sono quelle stabilite dal rinnovo del contratto collettivo in vigore da settembre 2018 ad oggi.

Vediamo per i vari livelli quali sono le tabelle retributive del contratto scuole private ANINSEI attualmente in vigore:

Stipendio di 1.593,24 euro per l’ 8B livello (lavoratori inquadrati all’ottavo livello B);

per l’ (lavoratori inquadrati all’ottavo livello B); Stipendio di 1.510,88 euro per l’ 8A livello (lavoratori inquadrati all’ottavo livello A);

per l’ (lavoratori inquadrati all’ottavo livello A); Stipendio di 1.441,37 euro per il 7° livello (lavoratori inquadrati al settimo livello);

per il (lavoratori inquadrati al settimo livello); Stipendio di 1.419,64 euro per il 6° livello (lavoratori inquadrati al sesto livello);

per il (lavoratori inquadrati al sesto livello); Stipendio di 1.419,64 euro per il 5° livello (lavoratori inquadrati al quinto livello);

per il (lavoratori inquadrati al quinto livello); Stipendio di 1.331,89 euro per il 4° livello (lavoratori inquadrati al quarto livello);

per il (lavoratori inquadrati al quarto livello); Stipendio di 1.267,65 euro per il 3° livello (lavoratori inquadrati al terzo livello);

per il (lavoratori inquadrati al terzo livello); Stipendio di 1.209,25 euro per il 2° livello (lavoratori inquadrati al secondo livello);

per il (lavoratori inquadrati al secondo livello); Stipendio di 1.181,07 euro per il 1° livello (lavoratori inquadrati al primo livello).

Si tenga presente che gli importi sono comprensivi dell'ex indennità di contingenza e dell'EDR (Prot. 31.7.1992).

Tabelle retributive contratto scuole private ANINSEI in vigore da settembre 2017 ad agosto 2018

Il rinnovo del contratto delle scuole private ANINSEI ha comportato un aggiornamento delle tabelle retributive per lo stipendio dei mesi da settembre 2017 ad agosto 2018. Vediamo le tabelle retributive per quei mesi.

Stipendio di 1.570,79 euro per l’ 8B livello (lavoratori inquadrati all’ottavo livello B);

per l’ (lavoratori inquadrati all’ottavo livello B); Stipendio di 1.489,59 euro per l’ 8A livello (lavoratori inquadrati all’ottavo livello A);

per l’ (lavoratori inquadrati all’ottavo livello A); Stipendio di 1.421,07 euro per il 7° livello (lavoratori inquadrati al settimo livello);

per il (lavoratori inquadrati al settimo livello); Stipendio di 1.399,64 euro per il 6° livello (lavoratori inquadrati al sesto livello);

per il (lavoratori inquadrati al sesto livello); Stipendio di 1.399,64 euro per il 5° livello (lavoratori inquadrati al quinto livello);

per il (lavoratori inquadrati al quinto livello); Stipendio di 1.313,13 euro per il 4° livello (lavoratori inquadrati al quarto livello);

per il (lavoratori inquadrati al quarto livello); Stipendio di 1.249,79 euro per il 3° livello (lavoratori inquadrati al terzo livello);

per il (lavoratori inquadrati al terzo livello); Stipendio di 1.192,21 euro per il 2° livello (lavoratori inquadrati al secondo livello);

per il (lavoratori inquadrati al secondo livello); Stipendio di 1.164,43 euro per il 1° livello (lavoratori inquadrati al primo livello).

Si tenga presente che gli importi sono comprensivi dell'ex indennità di contingenza e dell'EDR (Prot. 31.7.1992).

Tabelle retributive contratto scuole private ANINSEI in vigore da settembre 2016 ad agosto 2017

Il rinnovo del contratto delle scuole private ANINSEI ha comportato un aggiornamento delle tabelle retributive per lo stipendio dei mesi da settembre 2016 ad agosto 2017. Vediamo le tabelle retributive per quei mesi.

Stipendio di 1.548,35 euro per l’ 8B livello (lavoratori inquadrati all’ottavo livello B);

per l’ (lavoratori inquadrati all’ottavo livello B); Stipendio di 1.468,31 euro per l’ 8A livello (lavoratori inquadrati all’ottavo livello A);

per l’ (lavoratori inquadrati all’ottavo livello A); Stipendio di 1.400,76 euro per il 7° livello (lavoratori inquadrati al settimo livello);

per il (lavoratori inquadrati al settimo livello); Stipendio di 1.379,64 euro per il 6° livello (lavoratori inquadrati al sesto livello);

per il (lavoratori inquadrati al sesto livello); Stipendio di 1.379,64 euro per il 5° livello (lavoratori inquadrati al quinto livello);

per il (lavoratori inquadrati al quinto livello); Stipendio di 1.294,37 euro per il 4° livello (lavoratori inquadrati al quarto livello);

per il (lavoratori inquadrati al quarto livello); Stipendio di 1.231,93 euro per il 3° livello (lavoratori inquadrati al terzo livello);

per il (lavoratori inquadrati al terzo livello); Stipendio di 1.175,17 euro per il 2° livello (lavoratori inquadrati al secondo livello);

per il (lavoratori inquadrati al secondo livello); Stipendio di 1.147,79 euro per il 1° livello (lavoratori inquadrati al primo livello).

Si tenga presente che gli importi sono comprensivi dell'ex indennità di contingenza e dell'EDR (Prot. 31.7.1992).

Tabelle retributive contratto scuole private ANINSEI in vigore da settembre 2015 ad agosto 2016

Il rinnovo del contratto delle scuole private ANINSEI ha comportato un aggiornamento delle tabelle retributive per lo stipendio dei mesi da settembre 2015 ad agosto 2016. Vediamo le tabelle retributive per quei mesi.

Stipendio di 1.525,90 euro per l’ 8B livello (lavoratori inquadrati all’ottavo livello B);

per l’ (lavoratori inquadrati all’ottavo livello B); Stipendio di 1.447,02 euro per l’ 8A livello (lavoratori inquadrati all’ottavo livello A);

per l’ (lavoratori inquadrati all’ottavo livello A); Stipendio di 1.380,45 euro per il 7° livello (lavoratori inquadrati al settimo livello);

per il (lavoratori inquadrati al settimo livello); Stipendio di 1.359,64 euro per il 6° livello (lavoratori inquadrati al sesto livello);

per il (lavoratori inquadrati al sesto livello); Stipendio di 1.359,64 euro per il 5° livello (lavoratori inquadrati al quinto livello);

per il (lavoratori inquadrati al quinto livello); Stipendio di 1.275,60 euro per il 4° livello (lavoratori inquadrati al quarto livello);

per il (lavoratori inquadrati al quarto livello); Stipendio di 1.214,07 euro per il 3° livello (lavoratori inquadrati al terzo livello);

per il (lavoratori inquadrati al terzo livello); Stipendio di 1.158,14 euro per il 2° livello (lavoratori inquadrati al secondo livello);

per il (lavoratori inquadrati al secondo livello); Stipendio di 1.131,15 euro per il 1° livello (lavoratori inquadrati al primo livello).

Si tenga presente che gli importi sono comprensivi dell'ex indennità di contingenza e dell'EDR (Prot. 31.7.1992).

Tabelle retributive contratto scuole private ANINSEI in vigore da settembre 2012 ad agosto 2015

Il rinnovo del contratto delle scuole private ANINSEI ha comportato un aggiornamento delle tabelle retributive per lo stipendio dei mesi da settembre 2012 ad agosto 2015. Vediamo le tabelle retributive per quei mesi.

Stipendio di 1.514,68 euro per l’ 8B livello (lavoratori inquadrati all’ottavo livello B);

per l’ (lavoratori inquadrati all’ottavo livello B); Stipendio di 1.436,36 euro per l’ 8A livello (lavoratori inquadrati all’ottavo livello A);

per l’ (lavoratori inquadrati all’ottavo livello A); Stipendio di 1.370,30 euro per il 7° livello (lavoratori inquadrati al settimo livello);

per il (lavoratori inquadrati al settimo livello); Stipendio di 1.349,64 euro per il 6° livello (lavoratori inquadrati al sesto livello);

per il (lavoratori inquadrati al sesto livello); Stipendio di 1.349,64 euro per il 5° livello (lavoratori inquadrati al quinto livello);

per il (lavoratori inquadrati al quinto livello); Stipendio di 1.266,22 euro per il 4° livello (lavoratori inquadrati al quarto livello);

per il (lavoratori inquadrati al quarto livello); Stipendio di 1.205,14 euro per il 3° livello (lavoratori inquadrati al terzo livello);

per il (lavoratori inquadrati al terzo livello); Stipendio di 1.149,62 euro per il 2° livello (lavoratori inquadrati al secondo livello);

per il (lavoratori inquadrati al secondo livello); Stipendio di 1.122,83 euro per il 1° livello (lavoratori inquadrati al primo livello).

Si tenga presente che gli importi sono comprensivi dell'ex indennità di contingenza e dell'EDR (Prot. 31.7.1992).

Tabelle retributive contratto scuole private ANINSEI in vigore da settembre 2011 ad agosto 2012

Il rinnovo del contratto delle scuole private ANINSEI ha comportato un aggiornamento delle tabelle retributive per lo stipendio dei mesi da settembre 2011 ad agosto 2012. Vediamo le tabelle retributive per quei mesi.

Stipendio di 1.469,79 euro per l’ 8B livello (lavoratori inquadrati all’ottavo livello B);

per l’ (lavoratori inquadrati all’ottavo livello B); Stipendio di 1.393,81 euro per l’ 8A livello (lavoratori inquadrati all’ottavo livello A);

per l’ (lavoratori inquadrati all’ottavo livello A); Stipendio di 1.329,69 euro per il 7° livello (lavoratori inquadrati al settimo livello);

per il (lavoratori inquadrati al settimo livello); Stipendio di 1.309,64 euro per il 6° livello (lavoratori inquadrati al sesto livello);

per il (lavoratori inquadrati al sesto livello); Stipendio di 1.309,64 euro per il 5° livello (lavoratori inquadrati al quinto livello);

per il (lavoratori inquadrati al quinto livello); Stipendio di 1.228,69 euro per il 4° livello (lavoratori inquadrati al quarto livello);

per il (lavoratori inquadrati al quarto livello); Stipendio di 1.169,42 euro per il 3° livello (lavoratori inquadrati al terzo livello);

per il (lavoratori inquadrati al terzo livello); Stipendio di 1.115,55 euro per il 2° livello (lavoratori inquadrati al secondo livello);

per il (lavoratori inquadrati al secondo livello); Stipendio di 1.089,55 euro per il 1° livello (lavoratori inquadrati al primo livello).

Si tenga presente che gli importi sono comprensivi dell'ex indennità di contingenza e dell'EDR (Prot. 31.7.1992).

Tabelle retributive contratto scuole private ANINSEI in vigore da marzo 2011 ad agosto 2011

Il rinnovo del contratto delle scuole private ANINSEI ha comportato un aggiornamento delle tabelle retributive per lo stipendio dei mesi da marzo 2011 ad agosto 2011. Vediamo le tabelle retributive per quei mesi.

Stipendio di 1.436,12 euro per l’ 8B livello (lavoratori inquadrati all’ottavo livello B);

per l’ (lavoratori inquadrati all’ottavo livello B); Stipendio di 1.361,88 euro per l’ 8A livello (lavoratori inquadrati all’ottavo livello A);

per l’ (lavoratori inquadrati all’ottavo livello A); Stipendio di 1.299,23 euro per il 7° livello (lavoratori inquadrati al settimo livello);

per il (lavoratori inquadrati al settimo livello); Stipendio di 1.279,64 euro per il 6° livello (lavoratori inquadrati al sesto livello);

per il (lavoratori inquadrati al sesto livello); Stipendio di 1.279,64 euro per il 5° livello (lavoratori inquadrati al quinto livello);

per il 5° livello (lavoratori inquadrati al quinto livello); Stipendio di 1.200,54 euro per il 4° livello (lavoratori inquadrati al quarto livello);

per il (lavoratori inquadrati al quarto livello); Stipendio di 1.142,63 euro per il 3° livello (lavoratori inquadrati al terzo livello);

per il (lavoratori inquadrati al terzo livello); Stipendio di 1.090,00 euro per il 2° livello (lavoratori inquadrati al secondo livello);

per il (lavoratori inquadrati al secondo livello); Stipendio di 1.064,59 euro per il 1° livello (lavoratori inquadrati al primo livello).

Si tenga presente che gli importi sono comprensivi dell'ex indennità di contingenza e dell'EDR (Prot. 31.7.1992).

Tabelle retributive contratto scuole private ANINSEI in vigore da settembre 2009 a febbraio 2011

Il rinnovo del contratto delle scuole private ANINSEI ha comportato un aggiornamento delle tabelle retributive per lo stipendio dei mesi da settembre 2009 a febbraio 2011. Vediamo le tabelle retributive per quei mesi.

Stipendio di 1.391,23 euro per l’ 8B livello (lavoratori inquadrati all’ottavo livello B);

per l’ (lavoratori inquadrati all’ottavo livello B); Stipendio di 1.319,31 euro per l’ 8A livello (lavoratori inquadrati all’ottavo livello A);

per l’ (lavoratori inquadrati all’ottavo livello A); Stipendio di 1.258,62 euro per il 7° livello (lavoratori inquadrati al settimo livello);

per il (lavoratori inquadrati al settimo livello); Stipendio di 1.239,64 euro per il 6° livello (lavoratori inquadrati al sesto livello);

per il (lavoratori inquadrati al sesto livello); Stipendio di 1.239,64 euro per il 5° livello (lavoratori inquadrati al quinto livello);

per il (lavoratori inquadrati al quinto livello); Stipendio di 1.163,01 euro per il 4° livello (lavoratori inquadrati al quarto livello);

per il (lavoratori inquadrati al quarto livello); Stipendio di 1.106,91 euro per il 3° livello (lavoratori inquadrati al terzo livello);

per il (lavoratori inquadrati al terzo livello); Stipendio di 1.055,93 euro per il 2° livello (lavoratori inquadrati al secondo livello);

per il (lavoratori inquadrati al secondo livello); Stipendio di 1.031,31 euro per il 1° livello (lavoratori inquadrati al primo livello).

Si tenga presente che gli importi sono comprensivi dell'ex indennità di contingenza e dell'EDR (Prot. 31.7.1992).