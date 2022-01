Tredicesima nel CCNL Pulizia e servizi integrati/multiservizi La tredicesima nel contratto CCNL Pulizia e servizi integrati/multiservizi va erogata entro la data del 20 dicembre. Il contratto collettivo stabilisce come calcolare la tredicesima in base alla retribuzione mensile globale percepita e come funziona in caso di caso di lavoratori assunti durante l’anno, cessazioni, assenze da lavoro quali malattia, maternità, paternità, congedo parentale, congedo matrimoniale, infortunio, festività, ferie, permessi, assenze ingiustificate, sospensione da lavoro. Vediamo cosa prevede nello specifico il CCNL.

A cura di Antonio Barbato

Entro il 20 dicembre di ogni anno è corrisposta la tredicesima mensilità ai dipendenti assunti con CCNL Pulizia e servizi integrati/multiservizi. L’importo della tredicesima è pari alla retribuzione mensile globale e spetta a tutti i dipendenti, anche se il rapporto di lavoro è iniziato o terminato nel corso dell’anno di riferimento.

Il calcolo dei ratei di tredicesima e dell'importo da corrispondere al lavoratore in busta paga dipende dai mesi di servizio prestato durante l'anno e dalle voci stipendiali.

La tredicesima mensilità nel contratto per i lavoratori dipendenti delle imprese di pulizia è disciplinata all’art. 20.

Vediamo gli aspetti normativi e pratici della tredicesima nel CCNL Pulizia e servizi integrati/multiservizi.

Tredicesima mensilità nel CCNL Pulizia Multiservizi

Nel CCNL Pulizia e servizi integrati/multiservizi regola la tredicesima è regolamentata all’art. 20. I lavoratori delle imprese di Pulizie e multiservizi beneficiano, nel mese di dicembre, di una retribuzione aggiuntiva, la tredicesima mensilità.

Nello specifico al primo comma l’art. 20 stabilisce che: “L'impresa corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile globale percepita dal lavoratore entro il 20 dicembre”.

Da ciò si può dedurre sia l’importo della tredicesima corrisposta ai dipendenti sia la data entro la quale andrà pagata.

Tredicesima contratto Pulizia Multiservizi: entro quando va pagata

Per quanto riguarda il termine entro il quale la tredicesima va corrisposta ai lavoratori “entro il 20 dicembre”.

Tale data rappresenta la data ultima per l'erogazione della tredicesima; infatti, con la locuzione “entro il 20 dicembre” si intende che il datore di lavoro deve assicurare il pagamento della tredicesima in modo che il lavoratore possa godere della mensilità aggiuntiva entro la data del 20 dicembre, quindi nel periodo prenatalizio.

Si tratta di una data ultima per il pagamento della gratifica natalizia, in quanto la mensilità aggiuntiva è stata istituita per legge per consentirne il godimento da parte dei lavoratori per il periodo natalizio, quindi è bene che il datore di lavoro assicuri tale mensilità anche prima del termine ultimo del 20 dicembre previsto dal CCNL.

Calcolo tredicesima in busta paga

Per quanto riguarda l’ammontare della tredicesima, il calcolo della tredicesima, come previsto dal CCNL Pulizia e servizi integrati/multiservizi, va effettuato sulla “retribuzione mensile globale”.

La definizione di retribuzione mensile globale è fornita dal contratto collettivo in esame all’articolo 18.

In tale articolo si specifica che: “Per retribuzione globale mensile si intende quella risultante dalla somma della retribuzione base e di ogni eventuale superminimo o assegno "ad personam", nonché di ogni altro compenso comunque denominato, corrisposti con carattere di continuità, esclusa ogni somma non avente carattere retributivo (rimborso spese, ecc.)”.

Mentre per retribuzione base si intende la somma della retribuzione tabellare e della indennità di contingenza.

Inoltre, per determinare effettivamente la tredicesima spettante al lavoratore occorre effettuare il seguente calcolo:

prima determinare i ratei di tredicesima spettanti;

poi va determinata la retribuzione spettante per ogni rateo di tredicesima.

I dipendenti che hanno lavorato tutto l’anno, quindi dal mese di gennaio a quello dicembre hanno diritto alla tredicesima in misura piena.

Tredicesima per lavoratori assunti durante l’anno

Il lavoratore che sia assunto durante l’anno oppure abbia cessato durante l’anno il proprio rapporto di lavoro con l’azienda ha diritto alla tredicesima mensilità, calcolata sul periodo di lavoro nell'anno inferiore all'anno intero.

L'art. 20 del CCNL Pulizia e servizi integrati/multiservizi, ai commi 2 e 3 stabilisce che: “Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda nel periodo di riferimento.

Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni”.

Quindi, la tredicesima mensilità, aggiuntiva all'ordinario stipendio mensile, verrà erogata in relazione ai mesi dell’anno in cui il lavoratore ha prestato l'attività lavorativa.

Per i dipendenti assunti o cessati in corso d’anno la tredicesima è calcolata in base ai dodicesimi di servizio prestati presso la società. Il rateo di tredicesima scatta solo se la frazione di mese lavorato supera i 15 giorni di calendario.

Un lavoratore avrà diritto al pagamento di un intero rateo di tredicesima se ha lavorato in quel mese almeno 15 giorni regolarmente.

Quindi, ad esempio, un dipendente assunto il 12 marzo, a fine anno maturerà dieci ratei su dodici di tredicesima in quanto essendo stato assunto prima del 15 del mese, si terrà conto della frazione di mese in maniera piena.

Mentre, se lo stesso lavoratore fosse stato assunto il 16 marzo, la maturazione dei ratei avrebbe avuto inizio nel mese successivo, quindi aprile, e il lavoratore avrebbe maturato nove ratei di tredicesima sui dodici complessivi dell’anno solare, questo perché la frazione di mese lavorata è inferiore a quindici giorni.

Tredicesima in caso di assenza da lavoro

La tredicesima mensilità da corrispondere durante il mese di dicembre, e nel caso del CCNL Pulizia e multiservizi entro il 20 dicembre, matura anche durante i periodi di assenza dovuti a:

congedo di maternità o di paternità (ex astensione obbligatoria),

congedo matrimoniale,

malattia e infortunio (in questo caso però nei limiti della conservazione del posto di lavoro previsti dal contratto collettivo),

festività, ferie, permessi retribuiti,

riposi giornalieri per allattamento.

Invece, la tredicesima non matura durante i periodi di assenza dovuti alle seguenti cause:

malattia e infortunio oltre il limite temporale di conservazione del posto di lavoro,

sciopero,

assenze ingiustificate,

permessi non retribuiti, aspettativa e permessi senza retribuzione,

congedo parentale (ex astensione facoltativa),

permessi per malattia del bambino fino a tre anni,

sospensione del lavoro per provvedimento disciplinare,

servizio militare di leva.

Il contratto collettivo può comunque intervenire e prevedere, anche in materia di tredicesima mensilità, condizioni di miglior favore rispetto a quelle previste dalla legge. Non è il caso del CCNL Pulizie multiservizi, che non prevede deroghe.