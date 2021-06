Il 2 giugno 2021 è la Festa della Fondazione della Repubblica Italiana e quest’anno capita di mercoledì. Si tratta di un bel ponte, in un periodo di sole, da sfruttare per una mini vacanza. Ma come viene retribuita la Festività del 2 giugno 2021 in busta paga? Approfondiamo gli aspetti relativi alla retribuzione per questo giorno di festività.

La Festa della Repubblica Italiana è una delle festività nazionali retribuite ed è segnata in rosso sul calendario.

Le altre due sono la Festa della Liberazione del 25 aprile e la Festa del Lavoro del 1 maggio. A reinserire tra le festività nazionali la Festa della Repubblica del 2 giugno è stata la legge n. 336 del 2000.

Per quanto riguarda il diritto alla retribuzione per la giornata festiva del 2 giugno, premettendo che è sempre bene controllare il proprio CCNL in quanto è il contratto collettivo che disciplina la retribuzione delle festività e del lavoro festivo, il pagamento della Festività del 2 giugno 2021, secondo la legge italiana, funziona nel modo descritto di seguito.

Festività 2 giugno 2021 nella busta paga degli operai

Festività del 2 giugno non lavorata: agli operai spetta una giornata pagata in più.

Se la festività del 2 giugno non viene lavorata, ossia la festività viene regolarmente goduta dal lavoratore, e quindi non c’è prestazione lavorativa, ai lavoratori non retribuiti in misura fissa mensile, quali sono gli operai, spetta un trattamento economico pari ad 1/6 della retribuzione settimanale.

Detto in altre parole, ai lavoratori retribuiti ad ore, ossia agli operai, spetta una giornata pagata in più.

Quante ore pagate? Quante sono le ore giornaliere previste dal contratto di lavoro individuale.

Festività del 2 giugno 2021 nella busta paga degli impiegati

Parlando sempre di festività del 2 giugno 2021 non lavorata: agli impiegati spetta la normale retribuzione.

La festività del 2 giugno 2021 capita di mercoledì, quindi è infrasettimanale e non capita di sabato o domenica. E quindi per gli impiegati, o per meglio dire, per tutti i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile, non spetta alcun trattamento economico aggiuntivo in quanto la festività del 2 giugno 2021 è già compresa nello stipendio.

Detto in altre parole, gli impiegati generalmente prendono lo stipendio fisso mensile (stipendio base, indennità contingenza, eventuale EDR, superminimo, ecc. tutti indicati nella parte alta del cedolino tra gli elementi fissi e continuativi della retribuzione) pagato per 26 giornate al mese (alcuni ricevono 30 giornate al mese) e sempre 26 (0 30) giornate pagate percepiranno, compreso il 2 giugno 2021.

Cosa succederà nella busta paga di giugno 2021 degli impiegati? Che la festività del 2 giugno sarà considerata come pagata e inclusa nelle 26 o 30 giornate retribuite. In sostanza non viene pagata una giornata in più, ma viene considerato il 2 giugno come se fosse uno dei 26 o 30 giorni già normalmente retribuiti in busta paga, perché lavorati.

Alcuni tra l'altro troveranno evidenziata la festività pagata, ma nel seguente modo: 25 giorni pagati più la festività, per un totale sempre di 26 giornate pagate che sono pari allo stipendio mensile normale. Questo perché la festività non è coincidente con la domenica.

Se invece la festività del 2 giugno fosse capitata in coincidenza con la domenica, gli impiegati avrebbero ricevuto una giornata retribuita in più in aggiunta allo stipendio mensile di 26 o 30 giorni retribuiti. E a quanto sarebbe ammontata tale giornata retribuita? Ad 1/26 della retribuzione mensile.

Ovviamente, lo ribadiamo, è sempre bene controllare il proprio CCNL perché potrebbe prevedere una diversa retribuzione delle festività.

Trattamento fiscale e previdenziale

La retribuzione ricevuta per la festività del 2 giugno viene considerata una normale retribuzione sulla quale il lavoratore, nella sua quota a carico del 9,19% trattenuta in busta paga, e il datore di lavoro nella propria quota a carico, sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali.

Al netto di tali contributi a carico lavoratore, la retribuzione per la Festività del 2 giugno rientra anche nell’imponibile fiscale e quindi viene tassata normalmente come tutti gli altri elementi retributivi percepiti nella busta paga di giugno 2021.

Nella sostanza la retribuzione percepita per la festività del 2 giugno è al lordo di contributi e tassazione Irpef.

Festività del 2 giugno e assegni familiari

La retribuzione delle festività dà diritto anche agli assegni per il nucleo familiare.

Per coloro che lavorano part-time, con un orario inferiore alle 24 ore settimanali, spettano tanti assegni giornalieri per quante sono le giornate lavorate.

In ogni caso non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.

Lavoro festivo: quando la Festività del 2 giugno è lavorata

Affrontiamo ora tutti quei casi in cui il lavoratore è tenuto a lavorare durante la giornata di mercoledì 2 giugno 2021. Cosa succede in busta paga? Quali sono i suoi diritti?

Quando c’è la prestazione lavorativa durante la festività nazionale, al lavoratore va riconosciuto oltre al compenso spettante sopra descritto, quindi al pagamento delle 26 o 30 giornate per gli impiegati, o al pagamento della giornata in più (1/6 della retribuzione settimanale per gli operai), spetta anche il compenso per le ore lavorate, che è quello previsto dal CCNL per il lavoro festivo.

Generalmente spetta un compenso orario incrementato delle maggiorazioni percentuali per lavoro festivo.

In questo caso, per quantificare il lavoro festivo, il lavoratore deve consultare il CCNL applicato al rapporto di lavoro per individuare le regole di calcolo della maggiorazione per lavoro festivo, soprattutto la percentuale di maggiorazione spettante.

Festività del 2 giugno per i lavoratori in cassa integrazione

Il pagamento della festività durante la cassa integrazione ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS), la cassa integrazione in deroga (CIGD), l’assegno ordinario e l’assegno di solidarietà FIS, anche per emergenza Coronavirus Covid-19, segue regole diverse tra impiegati e operai, lavoratori retribuiti ad ore o in misura fissa mensile, tra CIG a zero ore, ad orario ridotto o rotazione, sospensione totale o parziale dell’attività lavorativa.

L’Inps paga la giornata di festività per gli impiegati, paga il datore di lavoro la festività in caso di riduzione dell’orario di lavoro e per gli operai nelle prime due settimane di sospensione dell’attività lavorativa o nelle festività nazionali 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno.

Se la Festività del 2 giugno 2021 capita durante un periodo di cassa integrazione guadagni, anche per emergenza da Covid-19, il compenso previsto per tale festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa perché a carico dell'azienda.

E ciò accade per i lavoratori che sono in cassa integrazione guadagni con orario ridotto, cioè quelli che comunque lavorano alcune ore durante la settimana.

Se invece il lavoratore è sospeso perché è in cassa integrazione guadagni a zero ore, la famosa CIG a zero ore, allora il compenso previsto per tale festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa perché a carico dell’azienda ma solo se si tratta di lavoratori non retribuiti in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore (ossia gli operai). E questo se sono sospesi da non più di due settimane.

Questi sopra descritti sono tutti i casi in cui la Festività del 2 giugno, quale festività infrasettimanale, deve essere pagata dall’azienda ai lavoratori in cassa integrazione.

Vediamo ora quando la Festività del 2 giugno è pagata dall’Inps ai lavoratori cassaintegrati.

Il trattamento economico per la Festa della Repubblica Italiana del 2 giugno è a carico della Cassa e quindi dell’Inps quando i lavoratori sono sospesi a zero ore settimanali (CIG a zero ore), se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore (ossia gli operai), sospesi da oltre due settimane.

E’ sempre a carico dell’Inps il trattamento economico della Festività del 2 giugno per i lavoratori in cassa integrazione sospesi a zero ore settimanali (CIG a zero ore), se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile (impiegati) sospesi anche da non più di due settimane.