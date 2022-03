Rinnovo CCNL Portieri: aumenti in busta paga dal 2022 Con il rinnovo del CCNL Portieri, Custodi e Proprietari di fabbricati scatta un aumento del salario conglobato dei lavoratori a partire dall’anno 2022. L’aumento in busta paga è di 5 euro lordi per i portieri con livello di inquadramento A3 e A4, mentre per le restanti figure professionali (A1), A2), A5), A6), A7), A8), A9) e tutti i profili B), C) e D)) gli aumenti del salario conglobato sono riproporzionati in percentuale. Vediamo cosa cambia in busta paga.

A cura di Antonio Barbato

L'accordo di rinnovo del CCNL Portieri e Custodi del 24 gennaio 2022 ha confermato l'aumento degli stipendi in busta paga previsto dal gennaio 2022, già stabilito nell'accordo di rinnovo del 26 novembre 2009.

Pertanto, con decorrenza dal mese di gennaio 2022, i lavoratori del settore hanno diritto ad un aumento del minimo stipendiale.

Nella busta paga di febbraio 2022 saranno riconosciuti ai lavoratori sia l'aumento del salario mensile conglobato che il recupero dell'eventuale aumento non riconosciuto nella busta paga di gennaio 2022.

Accordo di rinnovo 24 gennaio 2022: cosa prevede

L'accordo di rinnovo del CCNL Portieri, Custodi e Proprietari di fabbricati del 24 gennaio 2022, sottoscritto da Confedilizia e Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, ha stabilito che "all'esito delle risultanze dei lavori della Commissione tecnica di cui all'art. 135 del C.C.N.L. 26.11.2019 per i dipendenti da proprietari di fabbricati e considerato che attualmente non ci sono le condizioni per attivare le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa (art. 100 C.C.N.L.) a vantaggio dei familiari dei lavoratori".

E per tale motivo le parti hanno deliberato di "dar seguito a quanto previsto dall'Accordo del 26.11.2019 e quindi di riconoscere, con decorrenza dall'1.1.2022, la corresponsione di ulteriori euro 5,00 lordi di aumento sul salario conglobato dei lavoratori inquadrati nei profili A3)/A4), mentre per le restanti figure professionali (A1), A2), A5), A6), A7), A8), A9) e tutti i profili B), C) e D)) gli aumenti del salario conglobato saranno riproporzionati in percentuale rispetto a quanto prima indicato (come da tabella che si allega)".

Aumenti stipendio in busta paga da gennaio 2022

Sulla base di quanto stabilito dal rinnovo del CCNL Portieri e Custodi del 24 gennaio 2022, vediamo gli aumenti retributivi per ogni livello di inquadramento.

Livello A3 e A4: aumento di 5 euro lordi del salario mensile conglobato.

Livello A1, A2, A5: aumento di 4,57 euro lordi del salario mensile conglobato.

Livello A6 e A7: aumento di 4,78 euro lordi del salario mensile conglobato.

Livello A8 e A9: aumento di 5,01 euro lordi del salario mensile conglobato.

Livello B1: aumento di 5,59 euro lordi del salario mensile conglobato.

Livello B2: aumento di 5,32 euro lordi del salario mensile conglobato.

Livello B3: aumento di 5,31 euro lordi del salario mensile conglobato.

Livello B4: aumento di 4,94 euro lordi del salario mensile conglobato.

Livello B5: aumento di 4,65 euro lordi del salario mensile conglobato.

Livello C1: aumento di 8,23 euro lordi del salario mensile conglobato.

Livello C2: aumento di 7,55 euro lordi del salario mensile conglobato.

Livello C3: aumento di 6,61 euro lordi del salario mensile conglobato.

Livello C4: aumento di 5,57 euro lordi del salario mensile conglobato.

Livello C4 primo impiego: aumento di 4,75 euro lordi del salario mensile conglobato.

Livello D1: aumento di 5,30 euro lordi del salario mensile conglobato.

Livello D2, D3 e D4: aumento di 5,29 euro lordi del salario mensile conglobato.

Tabella salario conglobato da gennaio a dicembre 2022

Vediamo ora la tabella del salario conglobato dal'1.1.2022 al 31.12.2022, in base alla figura professionale.

Portiere con profili professionali A3) e A4); 1.205,04 euro.

Portiere con profili professionali A1), A2) e A5): 1.099,64 euro.

Portiere con profili professionali A6) e A7): 1.152,27 euro.

Portiere con profili professionali A8) e A9): 1.206,96 euro.

Lavoratore con profili professionali B1): 1.346,69 euro.

Lavoratore con profili professionali B2): 1.280,32 euro.

Lavoratore con profili professionali B3): 1.278,12 euro.

Lavoratore con profili professionali B4): 1.189,98 euro.

Lavoratore con profili professionali B5): 1.120,99 euro.

Lavoratore con profili professionali C1): 1.982,30 euro.

Lavoratore con profili professionali C2): 1.817,83 euro.

Lavoratore con profili professionali C3): 1.592,10 euro.

Lavoratore con profili professionali C4): 1.340,93 euro.

Lavoratore con profili professionali C4) 1° impiego: 1.144,05 euro.

Lavoratore con profili professionali D1): 1.276,47 euro.

Lavoratore con profili professionali D2): 1.275,30 euro.

Lavoratore con profili professionali D3): 1.275,30 euro.

Lavoratore con profili professionali D4): 1.275,30 euro.

Gli aumenti retributivi del salario mensile conglobato nel corso degli anni sono consultabili nell'approfondimento sulle tabelle retributive Portieri e Custodi.

Calcolo stipendio in busta paga: cosa cambia

L'aumento stipendiale è lordo in busta paga, pertanto lo stesso è soggetto a contribuzione previdenziale e tassazione Irpef.

La contribuzione previdenziale Inps è pari al 9,19% trattenuto in busta paga ogni mese, mentre la tassazione Irpef (ritenute Irpef, addizionali regionali e comunali) dipende dal reddito imponibile fiscale annuale del lavoratore.

Si tratta di un aumento del salario mensile conglobato, quindi un aumento delle retribuzioni fisse e continuative poste a base di calcolo della retribuzione oraria e giornaliera del lavoratore. Quindi valide per il calcolo di qualsiasi istituto contrattuale.

Quindi ha incidenza sul calcolo del TFR, della gratifica natalizia o tredicesima, oltre che per il calcolo della retribuzione per ferie, permessi, malattia, maternità, infortunio e quanto riconosciuto al lavoratore come assenze giustificate e retribuite.