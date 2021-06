Con il Decreto Legge n. 79/2021 è stato introdotto un assegno temporaneo per figli minori, spettante ai nuclei familiari non beneficiari degli assegni per il nucleo familiare (ANF). Si tratta di una prima versione dell’assegno unico universale per figli minori. Consultando la tabella importi assegno temporaneo per figli minori 2021 si evince che spettano da 30 a 167,50 euro mensili per ogni figlio per le famiglie fino a due figli e da 40 a 217,80 euro mensili ai nuclei familiari con almeno tre figli.

Gli importi dell’assegno temporaneo per figli minori, che è l’assegno unico 2021 spettante a tutte le famiglie con figli minori a carico escluse dal diritto agli ANF, variano in base al valore ISEE Minorenni della famiglia richiedente.

La tabella pubblicata nell’allegato 1 del Decreto Legge n. 79/2021 divide gli importi in due macrocategorie:

famiglie fino a due figli minori;

e famiglie con almeno tre figli minori.

Gli importi dell’assegno temporaneo per i figli minori vengono determinati nel seguente modo:

da 30 a 167,50 euro al mese ai nuclei fino a due figli minori;

ai nuclei da 40 a 217,80 euro al mese ai nuclei con almeno tre figli minori.

La tabella indica, però, l’importo spettante per ogni figlio e non calcola l'importo per ogni nucleo familiare.

Vediamo adesso l’esatto importo spettante all'intera famiglia, in base all’indicatore ISEE Minorenni posseduto dalla stessa, ricordando che sono escluse dal diritto all’assegno temporaneo per figli minori le famiglie con un ISEE Minorenni superiore a 50 mila euro. E che alle famiglie con indicatore ISEE Minorenni da 39.901 a 50.000 euro spetta l’importo minimo.

Ecco la tabella importi assegno temporaneo per figli minori per ogni famiglia in PDF.

Importi assegno unico famiglia con un figlio minore

L'assegno temporaneo per figli minori in caso di nucleo familiare con un figlio minore di 18 anni a carico, in base all'ISEE Minorenni della famiglia, è dei seguenti importi mensili:

importo di 167,50 euro con ISEE Minorenni da 0,00 € a 7.000,00 € ; importo di 166,40 euro con ISEE Minorenni da 7.000,01 € a 7.100,00 € ; importo di 165,40 euro con ISEE Minorenni da 7.100,01 € a 7.200,00 € ; importo di 164,30 euro con ISEE Minorenni da 7.200,01 € a 7.300,00 € ; importo di 163,30 euro con ISEE Minorenni da 7.300,01 € a 7.400,00 € ; importo di 162,30 euro con ISEE Minorenni da 7.400,01 € a 7.500,00 € ; importo di 161,30 euro con ISEE Minorenni da 7.500,01 € a 7.600,00 € ; importo di 160,20 euro con ISEE Minorenni da 7.600,01 € a 7.700,00 € ; importo di 159,20 euro con ISEE Minorenni da 7.700,01 € a 7.800,00 € ; importo di 158,10 euro con ISEE Minorenni da 7.800,01 € a 7.900,00 € ; importo di 157,00 euro con ISEE Minorenni da 7.900,01 € a 8.000,00 € ; importo di 156,00 euro con ISEE Minorenni da 8.000,01 € a 8.100,00 € ; importo di 154,90 euro con ISEE Minorenni da 8.100,01 € a 8.200,00 € ; importo di 153,90 euro con ISEE Minorenni da 8.200,01 € a 8.300,00 € ; importo di 152,80 euro con ISEE Minorenni da 8.300,01 € a 8.400,00 € ; importo di 151,80 euro con ISEE Minorenni da 8.400,01 € a 8.500,00 € ; importo di 150,80 euro con ISEE Minorenni da 8.500,01 € a 8.600,00 € ; importo di 149,70 euro con ISEE Minorenni da 8.600,01 € a 8.700,00 € ; importo di 148,70 euro con ISEE Minorenni da 8.700,01 € a 8.800,00 € ; importo di 147,60 euro con ISEE Minorenni da 8.800,01 € a 8.900,00 € ; importo di 146,60 euro con ISEE Minorenni da 8.900,01 € a 9.000,00 € ; importo di 145,50 euro con ISEE Minorenni da 9.000,01 € a 9.100,00 € ; importo di 144,50 euro con ISEE Minorenni da 9.100,01 € a 9.200,00 € ; importo di 143,40 euro con ISEE Minorenni da 9.200,01 € a 9.300,00 € ; importo di 142,40 euro con ISEE Minorenni da 9.300,01 € a 9.400,00 € ; importo di 141,30 euro con ISEE Minorenni da 9.400,01 € a 9.500,00 € ; importo di 140,30 euro con ISEE Minorenni da 9.500,01 € a 9.600,00 € ; importo di 139,30 euro con ISEE Minorenni da 9.600,01 € a 9.700,00 € ; importo di 138,20 euro con ISEE Minorenni da 9.700,01 € a 9.800,00 € ; importo di 137,20 euro con ISEE Minorenni da 9.800,01 € a 9.900,00 € ; importo di 136,10 euro con ISEE Minorenni da 9.900,01 € a 10.000,00 € ; importo di 135,10 euro con ISEE Minorenni da 10.000,01 € a 10.100,00 € ; importo di 134,00 euro con ISEE Minorenni da 10.100,01 € a 10.200,00 € ; importo di 132,90 euro con ISEE Minorenni da 10.200,01 € a 10.300,00 € ; importo di 131,90 euro con ISEE Minorenni da 10.300,01 € a 10.400,00 € ; importo di 130,80 euro con ISEE Minorenni da 10.400,01 € a 10.500,00 € ; importo di 129,80 euro con ISEE Minorenni da 10.500,01 € a 10.600,00 € ; importo di 128,80 euro con ISEE Minorenni da 10.600,01 € a 10.700,00 € ; importo di 127,80 euro con ISEE Minorenni da 10.700,01 € a 10.800,00 € ; importo di 126,70 euro con ISEE Minorenni da 10.800,01 € a 10.900,00 € ; importo di 125,70 euro con ISEE Minorenni da 10.900,01 € a 11.000,00 € ; importo di 124,60 euro con ISEE Minorenni da 11.000,01 € a 11.100,00 € ; importo di 123,50 euro con ISEE Minorenni da 11.100,01 € a 11.200,00 € ; importo di 122,50 euro con ISEE Minorenni da 11.200,01 € a 11.300,00 € ; importo di 121,40 euro con ISEE Minorenni da 11.300,01 € a 11.400,00 € ; importo di 120,40 euro con ISEE Minorenni da 11.400,01 € a 11.500,00 € ; importo di 119,30 euro con ISEE Minorenni da 11.500,01 € a 11.600,00 € ; importo di 118,30 euro con ISEE Minorenni da 11.600,01 € a 11.700,00 € ; importo di 117,30 euro con ISEE Minorenni da 11.700,01 € a 11.800,00 € ; importo di 116,20 euro con ISEE Minorenni da 11.800,01 € a 11.900,00 € ; importo di 115,20 euro con ISEE Minorenni da 11.900,01 € a 12.000,00 € ; importo di 114,10 euro con ISEE Minorenni da 12.000,01 € a 12.100,00 € ; importo di 113,10 euro con ISEE Minorenni da 12.100,01 € a 12.200,00 € ; importo di 112,00 euro con ISEE Minorenni da 12.200,01 € a 12.300,00 € ; importo di 111,00 euro con ISEE Minorenni da 12.300,01 € a 12.400,00 € ; importo di 109,90 euro con ISEE Minorenni da 12.400,01 € a 12.500,00 € ; importo di 108,90 euro con ISEE Minorenni da 12.500,01 € a 12.600,00 € ; importo di 107,80 euro con ISEE Minorenni da 12.600,01 € a 12.700,00 € ; importo di 106,80 euro con ISEE Minorenni da 12.700,01 € a 12.800,00 € ; importo di 105,80 euro con ISEE Minorenni da 12.800,01 € a 12.900,00 € ; importo di 104,70 euro con ISEE Minorenni da 12.900,01 € a 13.000,00 € ; importo di 103,70 euro con ISEE Minorenni da 13.000,01 € a 13.100,00 € ; importo di 102,60 euro con ISEE Minorenni da 13.100,01 € a 13.200,00 € ; importo di 101,60 euro con ISEE Minorenni da 13.200,01 € a 13.300,00 € ; importo di 100,50 euro con ISEE Minorenni da 13.300,01 € a 13.400,00 € ; importo di 99,40 euro con ISEE Minorenni da 13.400,01 € a 13.500,00 € ; importo di 98,40 euro con ISEE Minorenni da 13.500,01 € a 13.600,00 € ; importo di 97,30 euro con ISEE Minorenni da 13.600,01 € a 13.700,00 € ; importo di 96,30 euro con ISEE Minorenni da 13.700,01 € a 13.800,00 € ; importo di 95,30 euro con ISEE Minorenni da 13.800,01 € a 13.900,00 € ; importo di 94,30 euro con ISEE Minorenni da 13.900,01 € a 14.000,00 € ; importo di 93,20 euro con ISEE Minorenni da 14.000,01 € a 14.100,00 € ; importo di 92,20 euro con ISEE Minorenni da 14.100,01 € a 14.200,00 € ; importo di 91,10 euro con ISEE Minorenni da 14.200,01 € a 14.300,00 € ; importo di 90,00 euro con ISEE Minorenni da 14.300,01 € a 14.400,00 € ; importo di 89,00 euro con ISEE Minorenni da 14.400,01 € a 14.500,00 € ; importo di 87,90 euro con ISEE Minorenni da 14.500,01 € a 14.600,00 € ; importo di 86,90 euro con ISEE Minorenni da 14.600,01 € a 14.700,00 € ; importo di 85,80 euro con ISEE Minorenni da 14.700,01 € a 14.800,00 € ; importo di 84,80 euro con ISEE Minorenni da 14.800,01 € a 14.900,00 € ; importo di 83,80 euro con ISEE Minorenni da 14.900,01 € a 15.000,00 € ; importo di 83,50 euro con ISEE Minorenni da 15.000,01 € a 15.100,00 € ; importo di 83,30 euro con ISEE Minorenni da 15.100,01 € a 15.200,00 € ; importo di 83,10 euro con ISEE Minorenni da 15.200,01 € a 15.300,00 € ; importo di 82,90 euro con ISEE Minorenni da 15.300,01 € a 15.400,00 € ; importo di 82,70 euro con ISEE Minorenni da 15.400,01 € a 15.500,00 € ; importo di 82,50 euro con ISEE Minorenni da 15.500,01 € a 15.600,00 € ; importo di 82,30 euro con ISEE Minorenni da 15.600,01 € a 15.700,00 € ; importo di 82,00 euro con ISEE Minorenni da 15.700,01 € a 15.800,00 € ; importo di 81,80 euro con ISEE Minorenni da 15.800,01 € a 15.900,00 € ; importo di 81,60 euro con ISEE Minorenni da 15.900,01 € a 16.000,00 € ; importo di 81,40 euro con ISEE Minorenni da 16.000,01 € a 16.100,00 € ; importo di 81,20 euro con ISEE Minorenni da 16.100,01 € a 16.200,00 € ; importo di 80,90 euro con ISEE Minorenni da 16.200,01 € a 16.300,00 € ; importo di 80,80 euro con ISEE Minorenni da 16.300,01 € a 16.400,00 € ; importo di 80,50 euro con ISEE Minorenni da 16.400,01 € a 16.500,00 € ; importo di 80,30 euro con ISEE Minorenni da 16.500,01 € a 16.600,00 € ; importo di 80,10 euro con ISEE Minorenni da 16.600,01 € a 16.700,00 € ; importo di 79,90 euro con ISEE Minorenni da 16.700,01 € a 16.800,00 € ; importo di 79,70 euro con ISEE Minorenni da 16.800,01 € a 16.900,00 € ; importo di 79,40 euro con ISEE Minorenni da 16.900,01 € a 17.000,00 € ; importo di 79,30 euro con ISEE Minorenni da 17.000,01 € a 17.100,00 € ; importo di 79,00 euro con ISEE Minorenni da 17.100,01 € a 17.200,00 € ; importo di 78,80 euro con ISEE Minorenni da 17.200,01 € a 17.300,00 € ; importo di 78,60 euro con ISEE Minorenni da 17.300,01 € a 17.400,00 € ; importo di 78,40 euro con ISEE Minorenni da 17.400,01 € a 17.500,00 € ; importo di 78,20 euro con ISEE Minorenni da 17.500,01 € a 17.600,00 € ; importo di 77,90 euro con ISEE Minorenni da 17.600,01 € a 17.700,00 € ; importo di 77,80 euro con ISEE Minorenni da 17.700,01 € a 17.800,00 € ; importo di 77,50 euro con ISEE Minorenni da 17.800,01 € a 17.900,00 € ; importo di 77,30 euro con ISEE Minorenni da 17.900,01 € a 18.000,00 € ; importo di 77,10 euro con ISEE Minorenni da 18.000,01 € a 18.100,00 € ; importo di 76,80 euro con ISEE Minorenni da 18.100,01 € a 18.200,00 € ; importo di 76,70 euro con ISEE Minorenni da 18.200,01 € a 18.300,00 € ; importo di 76,40 euro con ISEE Minorenni da 18.300,01 € a 18.400,00 € ; importo di 76,30 euro con ISEE Minorenni da 18.400,01 € a 18.500,00 € ; importo di 76,00 euro con ISEE Minorenni da 18.500,01 € a 18.600,00 € ; importo di 75,80 euro con ISEE Minorenni da 18.600,01 € a 18.700,00 € ; importo di 75,60 euro con ISEE Minorenni da 18.700,01 € a 18.800,00 € ; importo di 75,30 euro con ISEE Minorenni da 18.800,01 € a 18.900,00 € ; importo di 75,20 euro con ISEE Minorenni da 18.900,01 € a 19.000,00 € ; importo di 74,90 euro con ISEE Minorenni da 19.000,01 € a 19.100,00 € ; importo di 74,80 euro con ISEE Minorenni da 19.100,01 € a 19.200,00 € ; importo di 74,50 euro con ISEE Minorenni da 19.200,01 € a 19.300,00 € ; importo di 74,30 euro con ISEE Minorenni da 19.300,01 € a 19.400,00 € ; importo di 74,10 euro con ISEE Minorenni da 19.400,01 € a 19.500,00 € ; importo di 73,80 euro con ISEE Minorenni da 19.500,01 € a 19.600,00 € ; importo di 73,70 euro con ISEE Minorenni da 19.600,01 € a 19.700,00 € ; importo di 73,40 euro con ISEE Minorenni da 19.700,01 € a 19.800,00 € ; importo di 73,30 euro con ISEE Minorenni da 19.800,01 € a 19.900,00 € ; importo di 73,00 euro con ISEE Minorenni da 19.900,01 € a 20.000,00 € ; importo di 72,80 euro con ISEE Minorenni da 20.000,01 € a 20.100,00 € ; importo di 72,60 euro con ISEE Minorenni da 20.100,01 € a 20.200,00 € ; importo di 72,30 euro con ISEE Minorenni da 20.200,01 € a 20.300,00 € ; importo di 72,20 euro con ISEE Minorenni da 20.300,01 € a 20.400,00 € ; importo di 71,90 euro con ISEE Minorenni da 20.400,01 € a 20.500,00 € ; importo di 71,80 euro con ISEE Minorenni da 20.500,01 € a 20.600,00 € ; importo di 71,50 euro con ISEE Minorenni da 20.600,01 € a 20.700,00 € ; importo di 71,30 euro con ISEE Minorenni da 20.700,01 € a 20.800,00 € ; importo di 71,10 euro con ISEE Minorenni da 20.800,01 € a 20.900,00 € ; importo di 70,80 euro con ISEE Minorenni da 20.900,01 € a 21.000,00 € ; importo di 70,70 euro con ISEE Minorenni da 21.000,01 € a 21.100,00 € ; importo di 70,40 euro con ISEE Minorenni da 21.100,01 € a 21.200,00 € ; importo di 70,20 euro con ISEE Minorenni da 21.200,01 € a 21.300,00 € ; importo di 70,00 euro con ISEE Minorenni da 21.300,01 € a 21.400,00 € ; importo di 69,80 euro con ISEE Minorenni da 21.400,01 € a 21.500,00 € ; importo di 69,60 euro con ISEE Minorenni da 21.500,01 € a 21.600,00 € ; importo di 69,30 euro con ISEE Minorenni da 21.600,01 € a 21.700,00 € ; importo di 69,20 euro con ISEE Minorenni da 21.700,01 € a 21.800,00 € ; importo di 68,90 euro con ISEE Minorenni da 21.800,01 € a 21.900,00 € ; importo di 68,70 euro con ISEE Minorenni da 21.900,01 € a 22.000,00 € ; importo di 68,50 euro con ISEE Minorenni da 22.000,01 € a 22.100,00 € ; importo di 68,30 euro con ISEE Minorenni da 22.100,01 € a 22.200,00 € ; importo di 68,10 euro con ISEE Minorenni da 22.200,01 € a 22.300,00 € ; importo di 67,80 euro con ISEE Minorenni da 22.300,01 € a 22.400,00 € ; importo di 67,70 euro con ISEE Minorenni da 22.400,01 € a 22.500,00 € ; importo di 67,40 euro con ISEE Minorenni da 22.500,01 € a 22.600,00 € ; importo di 67,20 euro con ISEE Minorenni da 22.600,01 € a 22.700,00 € ; importo di 67,00 euro con ISEE Minorenni da 22.700,01 € a 22.800,00 € ; importo di 66,80 euro con ISEE Minorenni da 22.800,01 € a 22.900,00 € ; importo di 66,60 euro con ISEE Minorenni da 22.900,01 € a 23.000,00 € ; importo di 66,30 euro con ISEE Minorenni da 23.000,01 € a 23.100,00 € ; importo di 66,10 euro con ISEE Minorenni da 23.100,01 € a 23.200,00 € ; importo di 65,90 euro con ISEE Minorenni da 23.200,01 € a 23.300,00 € ; importo di 65,70 euro con ISEE Minorenni da 23.300,01 € a 23.400,00 € ; importo di 65,50 euro con ISEE Minorenni da 23.400,01 € a 23.500,00 € ; importo di 65,30 euro con ISEE Minorenni da 23.500,01 € a 23.600,00 € ; importo di 65,10 euro con ISEE Minorenni da 23.600,01 € a 23.700,00 € ; importo di 64,80 euro con ISEE Minorenni da 23.700,01 € a 23.800,00 € ; importo di 64,60 euro con ISEE Minorenni da 23.800,01 € a 23.900,00 € ; importo di 64,40 euro con ISEE Minorenni da 23.900,01 € a 24.000,00 € ; importo di 64,20 euro con ISEE Minorenni da 24.000,01 € a 24.100,00 € ; importo di 64,00 euro con ISEE Minorenni da 24.100,01 € a 24.200,00 € ; importo di 63,80 euro con ISEE Minorenni da 24.200,01 € a 24.300,00 € ; importo di 63,50 euro con ISEE Minorenni da 24.300,01 € a 24.400,00 € ; importo di 63,30 euro con ISEE Minorenni da 24.400,01 € a 24.500,00 € ; importo di 63,10 euro con ISEE Minorenni da 24.500,01 € a 24.600,00 € ; importo di 62,90 euro con ISEE Minorenni da 24.600,01 € a 24.700,00 € ; importo di 62,70 euro con ISEE Minorenni da 24.700,01 € a 24.800,00 € ; importo di 62,50 euro con ISEE Minorenni da 24.800,01 € a 24.900,00 € ; importo di 62,30 euro con ISEE Minorenni da 24.900,01 € a 25.000,00 € ; importo di 62,00 euro con ISEE Minorenni da 25.000,01 € a 25.100,00 € ; importo di 61,80 euro con ISEE Minorenni da 25.100,01 € a 25.200,00 € ; importo di 61,60 euro con ISEE Minorenni da 25.200,01 € a 25.300,00 € ; importo di 61,40 euro con ISEE Minorenni da 25.300,01 € a 25.400,00 € ; importo di 61,20 euro con ISEE Minorenni da 25.400,01 € a 25.500,00 € ; importo di 61,00 euro con ISEE Minorenni da 25.500,01 € a 25.600,00 € ; importo di 60,80 euro con ISEE Minorenni da 25.600,01 € a 25.700,00 € ; importo di 60,50 euro con ISEE Minorenni da 25.700,01 € a 25.800,00 € ; importo di 60,30 euro con ISEE Minorenni da 25.800,01 € a 25.900,00 € ; importo di 60,10 euro con ISEE Minorenni da 25.900,01 € a 26.000,00 € ; importo di 59,90 euro con ISEE Minorenni da 26.000,01 € a 26.100,00 € ; importo di 59,70 euro con ISEE Minorenni da 26.100,01 € a 26.200,00 € ; importo di 59,40 euro con ISEE Minorenni da 26.200,01 € a 26.300,00 € ; importo di 59,30 euro con ISEE Minorenni da 26.300,01 € a 26.400,00 € ; importo di 59,00 euro con ISEE Minorenni da 26.400,01 € a 26.500,00 € ; importo di 58,80 euro con ISEE Minorenni da 26.500,01 € a 26.600,00 € ; importo di 58,60 euro con ISEE Minorenni da 26.600,01 € a 26.700,00 € ; importo di 58,40 euro con ISEE Minorenni da 26.700,01 € a 26.800,00 € ; importo di 58,20 euro con ISEE Minorenni da 26.800,01 € a 26.900,00 € ; importo di 57,90 euro con ISEE Minorenni da 26.900,01 € a 27.000,00 € ; importo di 57,80 euro con ISEE Minorenni da 27.000,01 € a 27.100,00 € ; importo di 57,50 euro con ISEE Minorenni da 27.100,01 € a 27.200,00 € ; importo di 57,30 euro con ISEE Minorenni da 27.200,01 € a 27.300,00 € ; importo di 57,10 euro con ISEE Minorenni da 27.300,01 € a 27.400,00 € ; importo di 56,90 euro con ISEE Minorenni da 27.400,01 € a 27.500,00 € ; importo di 56,70 euro con ISEE Minorenni da 27.500,01 € a 27.600,00 € ; importo di 56,40 euro con ISEE Minorenni da 27.600,01 € a 27.700,00 € ; importo di 56,30 euro con ISEE Minorenni da 27.700,01 € a 27.800,00 € ; importo di 56,00 euro con ISEE Minorenni da 27.800,01 € a 27.900,00 € ; importo di 55,80 euro con ISEE Minorenni da 27.900,01 € a 28.000,00 € ; importo di 55,60 euro con ISEE Minorenni da 28.000,01 € a 28.100,00 € ; importo di 55,30 euro con ISEE Minorenni da 28.100,01 € a 28.200,00 € ; importo di 55,20 euro con ISEE Minorenni da 28.200,01 € a 28.300,00 € ; importo di 54,90 euro con ISEE Minorenni da 28.300,01 € a 28.400,00 € ; importo di 54,80 euro con ISEE Minorenni da 28.400,01 € a 28.500,00 € ; importo di 54,50 euro con ISEE Minorenni da 28.500,01 € a 28.600,00 € ; importo di 54,30 euro con ISEE Minorenni da 28.600,01 € a 28.700,00 € ; importo di 54,10 euro con ISEE Minorenni da 28.700,01 € a 28.800,00 € ; importo di 53,80 euro con ISEE Minorenni da 28.800,01 € a 28.900,00 € ; importo di 53,70 euro con ISEE Minorenni da 28.900,01 € a 29.000,00 € ; importo di 53,40 euro con ISEE Minorenni da 29.000,01 € a 29.100,00 € ; importo di 53,30 euro con ISEE Minorenni da 29.100,01 € a 29.200,00 € ; importo di 53,00 euro con ISEE Minorenni da 29.200,01 € a 29.300,00 € ; importo di 52,80 euro con ISEE Minorenni da 29.300,01 € a 29.400,00 € ; importo di 52,60 euro con ISEE Minorenni da 29.400,01 € a 29.500,00 € ; importo di 52,30 euro con ISEE Minorenni da 29.500,01 € a 29.600,00 € ; importo di 52,20 euro con ISEE Minorenni da 29.600,01 € a 29.700,00 € ; importo di 51,90 euro con ISEE Minorenni da 29.700,01 € a 29.800,00 € ; importo di 51,80 euro con ISEE Minorenni da 29.800,01 € a 29.900,00 € ; importo di 51,50 euro con ISEE Minorenni da 29.900,01 € a 30.000,00 € ; importo di 51,30 euro con ISEE Minorenni da 30.000,01 € a 30.100,00 € ; importo di 51,10 euro con ISEE Minorenni da 30.100,01 € a 30.200,00 € ; importo di 50,80 euro con ISEE Minorenni da 30.200,01 € a 30.300,00 € ; importo di 50,70 euro con ISEE Minorenni da 30.300,01 € a 30.400,00 € ; importo di 50,40 euro con ISEE Minorenni da 30.400,01 € a 30.500,00 € ; importo di 50,30 euro con ISEE Minorenni da 30.500,01 € a 30.600,00 € ; importo di 50,00 euro con ISEE Minorenni da 30.600,01 € a 30.700,00 € ; importo di 49,80 euro con ISEE Minorenni da 30.700,01 € a 30.800,00 € ; importo di 49,60 euro con ISEE Minorenni da 30.800,01 € a 30.900,00 € ; importo di 49,30 euro con ISEE Minorenni da 30.900,01 € a 31.000,00 € ; importo di 49,20 euro con ISEE Minorenni da 31.000,01 € a 31.100,00 € ; importo di 48,90 euro con ISEE Minorenni da 31.100,01 € a 31.200,00 € ; importo di 48,70 euro con ISEE Minorenni da 31.200,01 € a 31.300,00 € ; importo di 48,50 euro con ISEE Minorenni da 31.300,01 € a 31.400,00 € ; importo di 48,30 euro con ISEE Minorenni da 31.400,01 € a 31.500,00 € ; importo di 48,10 euro con ISEE Minorenni da 31.500,01 € a 31.600,00 € ; importo di 47,80 euro con ISEE Minorenni da 31.600,01 € a 31.700,00 € ; importo di 47,70 euro con ISEE Minorenni da 31.700,01 € a 31.800,00 € ; importo di 47,40 euro con ISEE Minorenni da 31.800,01 € a 31.900,00 € ; importo di 47,20 euro con ISEE Minorenni da 31.900,01 € a 32.000,00 € ; importo di 47,00 euro con ISEE Minorenni da 32.000,01 € a 32.100,00 € ; importo di 46,80 euro con ISEE Minorenni da 32.100,01 € a 32.200,00 € ; importo di 46,60 euro con ISEE Minorenni da 32.200,01 € a 32.300,00 € ; importo di 46,30 euro con ISEE Minorenni da 32.300,01 € a 32.400,00 € ; importo di 46,20 euro con ISEE Minorenni da 32.400,01 € a 32.500,00 € ; importo di 45,90 euro con ISEE Minorenni da 32.500,01 € a 32.600,00 € ; importo di 45,70 euro con ISEE Minorenni da 32.600,01 € a 32.700,00 € ; importo di 45,50 euro con ISEE Minorenni da 32.700,01 € a 32.800,00 € ; importo di 45,30 euro con ISEE Minorenni da 32.800,01 € a 32.900,00 € ; importo di 45,10 euro con ISEE Minorenni da 32.900,01 € a 33.000,00 € ; importo di 44,80 euro con ISEE Minorenni da 33.000,01 € a 33.100,00 € ; importo di 44,60 euro con ISEE Minorenni da 33.100,01 € a 33.200,00 € ; importo di 44,40 euro con ISEE Minorenni da 33.200,01 € a 33.300,00 € ; importo di 44,20 euro con ISEE Minorenni da 33.300,01 € a 33.400,00 € ; importo di 44,00 euro con ISEE Minorenni da 33.400,01 € a 33.500,00 € ; importo di 43,80 euro con ISEE Minorenni da 33.500,01 € a 33.600,00 € ; importo di 43,60 euro con ISEE Minorenni da 33.600,01 € a 33.700,00 € ; importo di 43,30 euro con ISEE Minorenni da 33.700,01 € a 33.800,00 € ; importo di 43,10 euro con ISEE Minorenni da 33.800,01 € a 33.900,00 € ; importo di 42,90 euro con ISEE Minorenni da 33.900,01 € a 34.000,00 € ; importo di 42,70 euro con ISEE Minorenni da 34.000,01 € a 34.100,00 € ; importo di 42,50 euro con ISEE Minorenni da 34.100,01 € a 34.200,00 € ; importo di 42,30 euro con ISEE Minorenni da 34.200,01 € a 34.300,00 € ; importo di 42,00 euro con ISEE Minorenni da 34.300,01 € a 34.400,00 € ; importo di 41,80 euro con ISEE Minorenni da 34.400,01 € a 34.500,00 € ; importo di 41,60 euro con ISEE Minorenni da 34.500,01 € a 34.600,00 € ; importo di 41,40 euro con ISEE Minorenni da 34.600,01 € a 34.700,00 € ; importo di 41,20 euro con ISEE Minorenni da 34.700,01 € a 34.800,00 € ; importo di 41,00 euro con ISEE Minorenni da 34.800,01 € a 34.900,00 € ; importo di 40,80 euro con ISEE Minorenni da 34.900,01 € a 35.000,00 € ; importo di 40,50 euro con ISEE Minorenni da 35.000,01 € a 35.100,00 € ; importo di 40,30 euro con ISEE Minorenni da 35.100,01 € a 35.200,00 € ; importo di 40,10 euro con ISEE Minorenni da 35.200,01 € a 35.300,00 € ; importo di 39,90 euro con ISEE Minorenni da 35.300,01 € a 35.400,00 € ; importo di 39,70 euro con ISEE Minorenni da 35.400,01 € a 35.500,00 € ; importo di 39,50 euro con ISEE Minorenni da 35.500,01 € a 35.600,00 € ; importo di 39,30 euro con ISEE Minorenni da 35.600,01 € a 35.700,00 € ; importo di 39,00 euro con ISEE Minorenni da 35.700,01 € a 35.800,00 € ; importo di 38,80 euro con ISEE Minorenni da 35.800,01 € a 35.900,00 € ; importo di 38,60 euro con ISEE Minorenni da 35.900,01 € a 36.000,00 € ; importo di 38,40 euro con ISEE Minorenni da 36.000,01 € a 36.100,00 € ; importo di 38,20 euro con ISEE Minorenni da 36.100,01 € a 36.200,00 € ; importo di 37,90 euro con ISEE Minorenni da 36.200,01 € a 36.300,00 € ; importo di 37,80 euro con ISEE Minorenni da 36.300,01 € a 36.400,00 € ; importo di 37,50 euro con ISEE Minorenni da 36.400,01 € a 36.500,00 € ; importo di 37,30 euro con ISEE Minorenni da 36.500,01 € a 36.600,00 € ; importo di 37,10 euro con ISEE Minorenni da 36.600,01 € a 36.700,00 € ; importo di 36,90 euro con ISEE Minorenni da 36.700,01 € a 36.800,00 € ; importo di 36,70 euro con ISEE Minorenni da 36.800,01 € a 36.900,00 € ; importo di 36,40 euro con ISEE Minorenni da 36.900,01 € a 37.000,00 € ; importo di 36,30 euro con ISEE Minorenni da 37.000,01 € a 37.100,00 € ; importo di 36,00 euro con ISEE Minorenni da 37.100,01 € a 37.200,00 € ; importo di 35,80 euro con ISEE Minorenni da 37.200,01 € a 37.300,00 € ; importo di 35,60 euro con ISEE Minorenni da 37.300,01 € a 37.400,00 € ; importo di 35,40 euro con ISEE Minorenni da 37.400,01 € a 37.500,00 € ; importo di 35,20 euro con ISEE Minorenni da 37.500,01 € a 37.600,00 € ; importo di 34,90 euro con ISEE Minorenni da 37.600,01 € a 37.700,00 € ; importo di 34,80 euro con ISEE Minorenni da 37.700,01 € a 37.800,00 € ; importo di 34,50 euro con ISEE Minorenni da 37.800,01 € a 37.900,00 € ; importo di 34,30 euro con ISEE Minorenni da 37.900,01 € a 38.000,00 € ; importo di 34,10 euro con ISEE Minorenni da 38.000,01 € a 38.100,00 € ; importo di 33,80 euro con ISEE Minorenni da 38.100,01 € a 38.200,00 € ; importo di 33,70 euro con ISEE Minorenni da 38.200,01 € a 38.300,00 € ; importo di 33,40 euro con ISEE Minorenni da 38.300,01 € a 38.400,00 € ; importo di 33,30 euro con ISEE Minorenni da 38.400,01 € a 38.500,00 € ; importo di 33,00 euro con ISEE Minorenni da 38.500,01 € a 38.600,00 € ; importo di 32,80 euro con ISEE Minorenni da 38.600,01 € a 38.700,00 € ; importo di 32,60 euro con ISEE Minorenni da 38.700,01 € a 38.800,00 € ; importo di 32,30 euro con ISEE Minorenni da 38.800,01 € a 38.900,00 € ; importo di 32,20 euro con ISEE Minorenni da 38.900,01 € a 39.000,00 € ; importo di 31,90 euro con ISEE Minorenni da 39.000,01 € a 39.100,00 € ; importo di 31,80 euro con ISEE Minorenni da 39.100,01 € a 39.200,00 € ; importo di 31,50 euro con ISEE Minorenni da 39.200,01 € a 39.300,00 € ; importo di 31,30 euro con ISEE Minorenni da 39.300,01 € a 39.400,00 € ; importo di 31,10 euro con ISEE Minorenni da 39.400,01 € a 39.500,00 € ; importo di 30,80 euro con ISEE Minorenni da 39.500,01 € a 39.600,00 € ; importo di 30,70 euro con ISEE Minorenni da 39.600,01 € a 39.700,00 € ; importo di 30,40 euro con ISEE Minorenni da 39.700,01 € a 39.800,00 € ; importo di 30,30 euro con ISEE Minorenni da 39.800,01 € a 39.900,00 € ; importo di 30,00 euro con ISEE Minorenni da 39.900,01 € a 50.000,00 €.



Importi assegno unico famiglia con due figli minori

L'assegno temporaneo per figli minori in caso di nucleo familiare con due figli minori di 18 anni a carico, in base all'ISEE Minorenni della famiglia, è dei seguenti importi mensili:

importo di 335,00 euro con ISEE Minorenni da 0,00 € a 7.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 332,80 euro con ISEE Minorenni da 7.000,01 € a 7.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 330,80 euro con ISEE Minorenni da 7.100,01 € a 7.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 328,60 euro con ISEE Minorenni da 7.200,01 € a 7.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 326,60 euro con ISEE Minorenni da 7.300,01 € a 7.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 324,60 euro con ISEE Minorenni da 7.400,01 € a 7.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 322,60 euro con ISEE Minorenni da 7.500,01 € a 7.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 320,40 euro con ISEE Minorenni da 7.600,01 € a 7.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 318,40 euro con ISEE Minorenni da 7.700,01 € a 7.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 316,20 euro con ISEE Minorenni da 7.800,01 € a 7.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 314,00 euro con ISEE Minorenni da 7.900,01 € a 8.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 312,00 euro con ISEE Minorenni da 8.000,01 € a 8.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 309,80 euro con ISEE Minorenni da 8.100,01 € a 8.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 307,80 euro con ISEE Minorenni da 8.200,01 € a 8.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 305,60 euro con ISEE Minorenni da 8.300,01 € a 8.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 303,60 euro con ISEE Minorenni da 8.400,01 € a 8.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 301,60 euro con ISEE Minorenni da 8.500,01 € a 8.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 299,40 euro con ISEE Minorenni da 8.600,01 € a 8.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 297,40 euro con ISEE Minorenni da 8.700,01 € a 8.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 295,20 euro con ISEE Minorenni da 8.800,01 € a 8.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 293,20 euro con ISEE Minorenni da 8.900,01 € a 9.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 291,00 euro con ISEE Minorenni da 9.000,01 € a 9.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 289,00 euro con ISEE Minorenni da 9.100,01 € a 9.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 286,80 euro con ISEE Minorenni da 9.200,01 € a 9.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 284,80 euro con ISEE Minorenni da 9.300,01 € a 9.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 282,60 euro con ISEE Minorenni da 9.400,01 € a 9.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 280,60 euro con ISEE Minorenni da 9.500,01 € a 9.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 278,60 euro con ISEE Minorenni da 9.600,01 € a 9.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 276,40 euro con ISEE Minorenni da 9.700,01 € a 9.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 274,40 euro con ISEE Minorenni da 9.800,01 € a 9.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 272,20 euro con ISEE Minorenni da 9.900,01 € a 10.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 270,20 euro con ISEE Minorenni da 10.000,01 € a 10.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 268,00 euro con ISEE Minorenni da 10.100,01 € a 10.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 265,80 euro con ISEE Minorenni da 10.200,01 € a 10.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 263,80 euro con ISEE Minorenni da 10.300,01 € a 10.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 261,60 euro con ISEE Minorenni da 10.400,01 € a 10.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 259,60 euro con ISEE Minorenni da 10.500,01 € a 10.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 257,60 euro con ISEE Minorenni da 10.600,01 € a 10.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 255,60 euro con ISEE Minorenni da 10.700,01 € a 10.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 253,40 euro con ISEE Minorenni da 10.800,01 € a 10.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 251,40 euro con ISEE Minorenni da 10.900,01 € a 11.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 249,20 euro con ISEE Minorenni da 11.000,01 € a 11.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 247,00 euro con ISEE Minorenni da 11.100,01 € a 11.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 245,00 euro con ISEE Minorenni da 11.200,01 € a 11.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 242,80 euro con ISEE Minorenni da 11.300,01 € a 11.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 240,80 euro con ISEE Minorenni da 11.400,01 € a 11.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 238,60 euro con ISEE Minorenni da 11.500,01 € a 11.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 236,60 euro con ISEE Minorenni da 11.600,01 € a 11.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 234,60 euro con ISEE Minorenni da 11.700,01 € a 11.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 232,40 euro con ISEE Minorenni da 11.800,01 € a 11.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 230,40 euro con ISEE Minorenni da 11.900,01 € a 12.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 228,20 euro con ISEE Minorenni da 12.000,01 € a 12.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 226,20 euro con ISEE Minorenni da 12.100,01 € a 12.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 224,00 euro con ISEE Minorenni da 12.200,01 € a 12.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 222,00 euro con ISEE Minorenni da 12.300,01 € a 12.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 219,80 euro con ISEE Minorenni da 12.400,01 € a 12.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 217,80 euro con ISEE Minorenni da 12.500,01 € a 12.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 215,60 euro con ISEE Minorenni da 12.600,01 € a 12.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 213,60 euro con ISEE Minorenni da 12.700,01 € a 12.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 211,60 euro con ISEE Minorenni da 12.800,01 € a 12.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 209,40 euro con ISEE Minorenni da 12.900,01 € a 13.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 207,40 euro con ISEE Minorenni da 13.000,01 € a 13.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 205,20 euro con ISEE Minorenni da 13.100,01 € a 13.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 203,20 euro con ISEE Minorenni da 13.200,01 € a 13.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 201,00 euro con ISEE Minorenni da 13.300,01 € a 13.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 198,80 euro con ISEE Minorenni da 13.400,01 € a 13.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 196,80 euro con ISEE Minorenni da 13.500,01 € a 13.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 194,60 euro con ISEE Minorenni da 13.600,01 € a 13.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 192,60 euro con ISEE Minorenni da 13.700,01 € a 13.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 190,60 euro con ISEE Minorenni da 13.800,01 € a 13.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 188,60 euro con ISEE Minorenni da 13.900,01 € a 14.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 186,40 euro con ISEE Minorenni da 14.000,01 € a 14.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 184,40 euro con ISEE Minorenni da 14.100,01 € a 14.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 182,20 euro con ISEE Minorenni da 14.200,01 € a 14.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 180,00 euro con ISEE Minorenni da 14.300,01 € a 14.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 178,00 euro con ISEE Minorenni da 14.400,01 € a 14.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 175,80 euro con ISEE Minorenni da 14.500,01 € a 14.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 173,80 euro con ISEE Minorenni da 14.600,01 € a 14.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 171,60 euro con ISEE Minorenni da 14.700,01 € a 14.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 169,60 euro con ISEE Minorenni da 14.800,01 € a 14.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 167,60 euro con ISEE Minorenni da 14.900,01 € a 15.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 167,00 euro con ISEE Minorenni da 15.000,01 € a 15.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 166,60 euro con ISEE Minorenni da 15.100,01 € a 15.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 166,20 euro con ISEE Minorenni da 15.200,01 € a 15.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 165,80 euro con ISEE Minorenni da 15.300,01 € a 15.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 165,40 euro con ISEE Minorenni da 15.400,01 € a 15.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 165,00 euro con ISEE Minorenni da 15.500,01 € a 15.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 164,60 euro con ISEE Minorenni da 15.600,01 € a 15.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 164,00 euro con ISEE Minorenni da 15.700,01 € a 15.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 163,60 euro con ISEE Minorenni da 15.800,01 € a 15.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 163,20 euro con ISEE Minorenni da 15.900,01 € a 16.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 162,80 euro con ISEE Minorenni da 16.000,01 € a 16.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 162,40 euro con ISEE Minorenni da 16.100,01 € a 16.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 161,80 euro con ISEE Minorenni da 16.200,01 € a 16.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 161,60 euro con ISEE Minorenni da 16.300,01 € a 16.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 161,00 euro con ISEE Minorenni da 16.400,01 € a 16.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 160,60 euro con ISEE Minorenni da 16.500,01 € a 16.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 160,20 euro con ISEE Minorenni da 16.600,01 € a 16.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 159,80 euro con ISEE Minorenni da 16.700,01 € a 16.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 159,40 euro con ISEE Minorenni da 16.800,01 € a 16.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 158,80 euro con ISEE Minorenni da 16.900,01 € a 17.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 158,60 euro con ISEE Minorenni da 17.000,01 € a 17.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 158,00 euro con ISEE Minorenni da 17.100,01 € a 17.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 157,60 euro con ISEE Minorenni da 17.200,01 € a 17.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 157,20 euro con ISEE Minorenni da 17.300,01 € a 17.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 156,80 euro con ISEE Minorenni da 17.400,01 € a 17.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 156,40 euro con ISEE Minorenni da 17.500,01 € a 17.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 155,80 euro con ISEE Minorenni da 17.600,01 € a 17.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 155,60 euro con ISEE Minorenni da 17.700,01 € a 17.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 155,00 euro con ISEE Minorenni da 17.800,01 € a 17.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 154,60 euro con ISEE Minorenni da 17.900,01 € a 18.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 154,20 euro con ISEE Minorenni da 18.000,01 € a 18.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 153,60 euro con ISEE Minorenni da 18.100,01 € a 18.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 153,40 euro con ISEE Minorenni da 18.200,01 € a 18.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 152,80 euro con ISEE Minorenni da 18.300,01 € a 18.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 152,60 euro con ISEE Minorenni da 18.400,01 € a 18.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 152,00 euro con ISEE Minorenni da 18.500,01 € a 18.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 151,60 euro con ISEE Minorenni da 18.600,01 € a 18.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 151,20 euro con ISEE Minorenni da 18.700,01 € a 18.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 150,60 euro con ISEE Minorenni da 18.800,01 € a 18.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 150,40 euro con ISEE Minorenni da 18.900,01 € a 19.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 149,80 euro con ISEE Minorenni da 19.000,01 € a 19.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 149,60 euro con ISEE Minorenni da 19.100,01 € a 19.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 149,00 euro con ISEE Minorenni da 19.200,01 € a 19.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 148,60 euro con ISEE Minorenni da 19.300,01 € a 19.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 148,20 euro con ISEE Minorenni da 19.400,01 € a 19.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 147,60 euro con ISEE Minorenni da 19.500,01 € a 19.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 147,40 euro con ISEE Minorenni da 19.600,01 € a 19.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 146,80 euro con ISEE Minorenni da 19.700,01 € a 19.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 146,60 euro con ISEE Minorenni da 19.800,01 € a 19.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 146,00 euro con ISEE Minorenni da 19.900,01 € a 20.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 145,60 euro con ISEE Minorenni da 20.000,01 € a 20.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 145,20 euro con ISEE Minorenni da 20.100,01 € a 20.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 144,60 euro con ISEE Minorenni da 20.200,01 € a 20.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 144,40 euro con ISEE Minorenni da 20.300,01 € a 20.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 143,80 euro con ISEE Minorenni da 20.400,01 € a 20.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 143,60 euro con ISEE Minorenni da 20.500,01 € a 20.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 143,00 euro con ISEE Minorenni da 20.600,01 € a 20.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 142,60 euro con ISEE Minorenni da 20.700,01 € a 20.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 142,20 euro con ISEE Minorenni da 20.800,01 € a 20.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 141,60 euro con ISEE Minorenni da 20.900,01 € a 21.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 141,40 euro con ISEE Minorenni da 21.000,01 € a 21.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 140,80 euro con ISEE Minorenni da 21.100,01 € a 21.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 140,40 euro con ISEE Minorenni da 21.200,01 € a 21.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 140,00 euro con ISEE Minorenni da 21.300,01 € a 21.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 139,60 euro con ISEE Minorenni da 21.400,01 € a 21.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 139,20 euro con ISEE Minorenni da 21.500,01 € a 21.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 138,60 euro con ISEE Minorenni da 21.600,01 € a 21.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 138,40 euro con ISEE Minorenni da 21.700,01 € a 21.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 137,80 euro con ISEE Minorenni da 21.800,01 € a 21.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 137,40 euro con ISEE Minorenni da 21.900,01 € a 22.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 137,00 euro con ISEE Minorenni da 22.000,01 € a 22.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 136,60 euro con ISEE Minorenni da 22.100,01 € a 22.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 136,20 euro con ISEE Minorenni da 22.200,01 € a 22.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 135,60 euro con ISEE Minorenni da 22.300,01 € a 22.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 135,40 euro con ISEE Minorenni da 22.400,01 € a 22.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 134,80 euro con ISEE Minorenni da 22.500,01 € a 22.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 134,40 euro con ISEE Minorenni da 22.600,01 € a 22.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 134,00 euro con ISEE Minorenni da 22.700,01 € a 22.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 133,60 euro con ISEE Minorenni da 22.800,01 € a 22.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 133,20 euro con ISEE Minorenni da 22.900,01 € a 23.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 132,60 euro con ISEE Minorenni da 23.000,01 € a 23.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 132,20 euro con ISEE Minorenni da 23.100,01 € a 23.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 131,80 euro con ISEE Minorenni da 23.200,01 € a 23.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 131,40 euro con ISEE Minorenni da 23.300,01 € a 23.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 131,00 euro con ISEE Minorenni da 23.400,01 € a 23.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 130,60 euro con ISEE Minorenni da 23.500,01 € a 23.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 130,20 euro con ISEE Minorenni da 23.600,01 € a 23.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 129,60 euro con ISEE Minorenni da 23.700,01 € a 23.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 129,20 euro con ISEE Minorenni da 23.800,01 € a 23.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 128,80 euro con ISEE Minorenni da 23.900,01 € a 24.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 128,40 euro con ISEE Minorenni da 24.000,01 € a 24.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 128,00 euro con ISEE Minorenni da 24.100,01 € a 24.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 127,60 euro con ISEE Minorenni da 24.200,01 € a 24.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 127,00 euro con ISEE Minorenni da 24.300,01 € a 24.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 126,60 euro con ISEE Minorenni da 24.400,01 € a 24.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 126,20 euro con ISEE Minorenni da 24.500,01 € a 24.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 125,80 euro con ISEE Minorenni da 24.600,01 € a 24.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 125,40 euro con ISEE Minorenni da 24.700,01 € a 24.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 125,00 euro con ISEE Minorenni da 24.800,01 € a 24.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 124,60 euro con ISEE Minorenni da 24.900,01 € a 25.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 124,00 euro con ISEE Minorenni da 25.000,01 € a 25.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 123,60 euro con ISEE Minorenni da 25.100,01 € a 25.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 123,20 euro con ISEE Minorenni da 25.200,01 € a 25.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 122,80 euro con ISEE Minorenni da 25.300,01 € a 25.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 122,40 euro con ISEE Minorenni da 25.400,01 € a 25.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 122,00 euro con ISEE Minorenni da 25.500,01 € a 25.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 121,60 euro con ISEE Minorenni da 25.600,01 € a 25.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 121,00 euro con ISEE Minorenni da 25.700,01 € a 25.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 120,60 euro con ISEE Minorenni da 25.800,01 € a 25.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 120,20 euro con ISEE Minorenni da 25.900,01 € a 26.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 119,80 euro con ISEE Minorenni da 26.000,01 € a 26.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 119,40 euro con ISEE Minorenni da 26.100,01 € a 26.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 118,80 euro con ISEE Minorenni da 26.200,01 € a 26.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 118,60 euro con ISEE Minorenni da 26.300,01 € a 26.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 118,00 euro con ISEE Minorenni da 26.400,01 € a 26.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 117,60 euro con ISEE Minorenni da 26.500,01 € a 26.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 117,20 euro con ISEE Minorenni da 26.600,01 € a 26.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 116,80 euro con ISEE Minorenni da 26.700,01 € a 26.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 116,40 euro con ISEE Minorenni da 26.800,01 € a 26.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 115,80 euro con ISEE Minorenni da 26.900,01 € a 27.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 115,60 euro con ISEE Minorenni da 27.000,01 € a 27.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 115,00 euro con ISEE Minorenni da 27.100,01 € a 27.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 114,60 euro con ISEE Minorenni da 27.200,01 € a 27.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 114,20 euro con ISEE Minorenni da 27.300,01 € a 27.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 113,80 euro con ISEE Minorenni da 27.400,01 € a 27.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 113,40 euro con ISEE Minorenni da 27.500,01 € a 27.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 112,80 euro con ISEE Minorenni da 27.600,01 € a 27.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 112,60 euro con ISEE Minorenni da 27.700,01 € a 27.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 112,00 euro con ISEE Minorenni da 27.800,01 € a 27.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 111,60 euro con ISEE Minorenni da 27.900,01 € a 28.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 111,20 euro con ISEE Minorenni da 28.000,01 € a 28.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 110,60 euro con ISEE Minorenni da 28.100,01 € a 28.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 110,40 euro con ISEE Minorenni da 28.200,01 € a 28.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 109,80 euro con ISEE Minorenni da 28.300,01 € a 28.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 109,60 euro con ISEE Minorenni da 28.400,01 € a 28.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 109,00 euro con ISEE Minorenni da 28.500,01 € a 28.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 108,60 euro con ISEE Minorenni da 28.600,01 € a 28.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 108,20 euro con ISEE Minorenni da 28.700,01 € a 28.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 107,60 euro con ISEE Minorenni da 28.800,01 € a 28.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 107,40 euro con ISEE Minorenni da 28.900,01 € a 29.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 106,80 euro con ISEE Minorenni da 29.000,01 € a 29.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 106,60 euro con ISEE Minorenni da 29.100,01 € a 29.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 106,00 euro con ISEE Minorenni da 29.200,01 € a 29.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 105,60 euro con ISEE Minorenni da 29.300,01 € a 29.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 105,20 euro con ISEE Minorenni da 29.400,01 € a 29.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 104,60 euro con ISEE Minorenni da 29.500,01 € a 29.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 104,40 euro con ISEE Minorenni da 29.600,01 € a 29.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 103,80 euro con ISEE Minorenni da 29.700,01 € a 29.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 103,60 euro con ISEE Minorenni da 29.800,01 € a 29.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 103,00 euro con ISEE Minorenni da 29.900,01 € a 30.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 102,60 euro con ISEE Minorenni da 30.000,01 € a 30.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 102,20 euro con ISEE Minorenni da 30.100,01 € a 30.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 101,60 euro con ISEE Minorenni da 30.200,01 € a 30.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 101,40 euro con ISEE Minorenni da 30.300,01 € a 30.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 100,80 euro con ISEE Minorenni da 30.400,01 € a 30.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 100,60 euro con ISEE Minorenni da 30.500,01 € a 30.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 100,00 euro con ISEE Minorenni da 30.600,01 € a 30.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 99,60 euro con ISEE Minorenni da 30.700,01 € a 30.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 99,20 euro con ISEE Minorenni da 30.800,01 € a 30.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 98,60 euro con ISEE Minorenni da 30.900,01 € a 31.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 98,40 euro con ISEE Minorenni da 31.000,01 € a 31.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 97,80 euro con ISEE Minorenni da 31.100,01 € a 31.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 97,40 euro con ISEE Minorenni da 31.200,01 € a 31.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 97,00 euro con ISEE Minorenni da 31.300,01 € a 31.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 96,60 euro con ISEE Minorenni da 31.400,01 € a 31.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 96,20 euro con ISEE Minorenni da 31.500,01 € a 31.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 95,60 euro con ISEE Minorenni da 31.600,01 € a 31.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 95,40 euro con ISEE Minorenni da 31.700,01 € a 31.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 94,80 euro con ISEE Minorenni da 31.800,01 € a 31.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 94,40 euro con ISEE Minorenni da 31.900,01 € a 32.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 94,00 euro con ISEE Minorenni da 32.000,01 € a 32.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 93,60 euro con ISEE Minorenni da 32.100,01 € a 32.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 93,20 euro con ISEE Minorenni da 32.200,01 € a 32.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 92,60 euro con ISEE Minorenni da 32.300,01 € a 32.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 92,40 euro con ISEE Minorenni da 32.400,01 € a 32.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 91,80 euro con ISEE Minorenni da 32.500,01 € a 32.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 91,40 euro con ISEE Minorenni da 32.600,01 € a 32.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 91,00 euro con ISEE Minorenni da 32.700,01 € a 32.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 90,60 euro con ISEE Minorenni da 32.800,01 € a 32.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 90,20 euro con ISEE Minorenni da 32.900,01 € a 33.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 89,60 euro con ISEE Minorenni da 33.000,01 € a 33.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 89,20 euro con ISEE Minorenni da 33.100,01 € a 33.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 88,80 euro con ISEE Minorenni da 33.200,01 € a 33.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 88,40 euro con ISEE Minorenni da 33.300,01 € a 33.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 88,00 euro con ISEE Minorenni da 33.400,01 € a 33.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 87,60 euro con ISEE Minorenni da 33.500,01 € a 33.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 87,20 euro con ISEE Minorenni da 33.600,01 € a 33.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 86,60 euro con ISEE Minorenni da 33.700,01 € a 33.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 86,20 euro con ISEE Minorenni da 33.800,01 € a 33.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 85,80 euro con ISEE Minorenni da 33.900,01 € a 34.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 85,40 euro con ISEE Minorenni da 34.000,01 € a 34.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 85,00 euro con ISEE Minorenni da 34.100,01 € a 34.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 84,60 euro con ISEE Minorenni da 34.200,01 € a 34.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 84,00 euro con ISEE Minorenni da 34.300,01 € a 34.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 83,60 euro con ISEE Minorenni da 34.400,01 € a 34.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 83,20 euro con ISEE Minorenni da 34.500,01 € a 34.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 82,80 euro con ISEE Minorenni da 34.600,01 € a 34.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 82,40 euro con ISEE Minorenni da 34.700,01 € a 34.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 82,00 euro con ISEE Minorenni da 34.800,01 € a 34.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 81,60 euro con ISEE Minorenni da 34.900,01 € a 35.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 81,00 euro con ISEE Minorenni da 35.000,01 € a 35.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 80,60 euro con ISEE Minorenni da 35.100,01 € a 35.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 80,20 euro con ISEE Minorenni da 35.200,01 € a 35.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 79,80 euro con ISEE Minorenni da 35.300,01 € a 35.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 79,40 euro con ISEE Minorenni da 35.400,01 € a 35.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 79,00 euro con ISEE Minorenni da 35.500,01 € a 35.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 78,60 euro con ISEE Minorenni da 35.600,01 € a 35.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 78,00 euro con ISEE Minorenni da 35.700,01 € a 35.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 77,60 euro con ISEE Minorenni da 35.800,01 € a 35.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 77,20 euro con ISEE Minorenni da 35.900,01 € a 36.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 76,80 euro con ISEE Minorenni da 36.000,01 € a 36.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 76,40 euro con ISEE Minorenni da 36.100,01 € a 36.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 75,80 euro con ISEE Minorenni da 36.200,01 € a 36.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 75,60 euro con ISEE Minorenni da 36.300,01 € a 36.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 75,00 euro con ISEE Minorenni da 36.400,01 € a 36.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 74,60 euro con ISEE Minorenni da 36.500,01 € a 36.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 74,20 euro con ISEE Minorenni da 36.600,01 € a 36.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 73,80 euro con ISEE Minorenni da 36.700,01 € a 36.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 73,40 euro con ISEE Minorenni da 36.800,01 € a 36.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 72,80 euro con ISEE Minorenni da 36.900,01 € a 37.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 72,60 euro con ISEE Minorenni da 37.000,01 € a 37.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 72,00 euro con ISEE Minorenni da 37.100,01 € a 37.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 71,60 euro con ISEE Minorenni da 37.200,01 € a 37.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 71,20 euro con ISEE Minorenni da 37.300,01 € a 37.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 70,80 euro con ISEE Minorenni da 37.400,01 € a 37.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 70,40 euro con ISEE Minorenni da 37.500,01 € a 37.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 69,80 euro con ISEE Minorenni da 37.600,01 € a 37.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 69,60 euro con ISEE Minorenni da 37.700,01 € a 37.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 69,00 euro con ISEE Minorenni da 37.800,01 € a 37.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 68,60 euro con ISEE Minorenni da 37.900,01 € a 38.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 68,20 euro con ISEE Minorenni da 38.000,01 € a 38.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 67,60 euro con ISEE Minorenni da 38.100,01 € a 38.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 67,40 euro con ISEE Minorenni da 38.200,01 € a 38.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 66,80 euro con ISEE Minorenni da 38.300,01 € a 38.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 66,60 euro con ISEE Minorenni da 38.400,01 € a 38.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 66,00 euro con ISEE Minorenni da 38.500,01 € a 38.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 65,60 euro con ISEE Minorenni da 38.600,01 € a 38.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 65,20 euro con ISEE Minorenni da 38.700,01 € a 38.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 64,60 euro con ISEE Minorenni da 38.800,01 € a 38.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 64,40 euro con ISEE Minorenni da 38.900,01 € a 39.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 63,80 euro con ISEE Minorenni da 39.000,01 € a 39.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 63,60 euro con ISEE Minorenni da 39.100,01 € a 39.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 63,00 euro con ISEE Minorenni da 39.200,01 € a 39.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 62,60 euro con ISEE Minorenni da 39.300,01 € a 39.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 62,20 euro con ISEE Minorenni da 39.400,01 € a 39.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 61,60 euro con ISEE Minorenni da 39.500,01 € a 39.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 61,40 euro con ISEE Minorenni da 39.600,01 € a 39.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 60,80 euro con ISEE Minorenni da 39.700,01 € a 39.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 60,60 euro con ISEE Minorenni da 39.800,01 € a 39.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 60,00 euro con ISEE Minorenni da 39.900,01 € a 50.000,00 €.

Importi assegno unico famiglia con tre figli minori

L'assegno temporaneo per figli minori in caso di nucleo familiare con tre figli minori di 18 anni a carico, in base all'ISEE Minorenni della famiglia, è dei seguenti importi mensili:

importo di 653,40 euro con ISEE Minorenni da 0,00 € a 7.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 649,20 euro con ISEE Minorenni da 7.000,01 € a 7.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 645,00 euro con ISEE Minorenni da 7.100,01 € a 7.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 641,10 euro con ISEE Minorenni da 7.200,01 € a 7.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 636,90 euro con ISEE Minorenni da 7.300,01 € a 7.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 632,70 euro con ISEE Minorenni da 7.400,01 € a 7.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 628,80 euro con ISEE Minorenni da 7.500,01 € a 7.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 624,60 euro con ISEE Minorenni da 7.600,01 € a 7.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 620,70 euro con ISEE Minorenni da 7.700,01 € a 7.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 616,50 euro con ISEE Minorenni da 7.800,01 € a 7.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 612,30 euro con ISEE Minorenni da 7.900,01 € a 8.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 608,40 euro con ISEE Minorenni da 8.000,01 € a 8.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 604,20 euro con ISEE Minorenni da 8.100,01 € a 8.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 600,30 euro con ISEE Minorenni da 8.200,01 € a 8.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 596,10 euro con ISEE Minorenni da 8.300,01 € a 8.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 591,90 euro con ISEE Minorenni da 8.400,01 € a 8.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 588,00 euro con ISEE Minorenni da 8.500,01 € a 8.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 583,80 euro con ISEE Minorenni da 8.600,01 € a 8.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 579,90 euro con ISEE Minorenni da 8.700,01 € a 8.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 575,70 euro con ISEE Minorenni da 8.800,01 € a 8.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 571,50 euro con ISEE Minorenni da 8.900,01 € a 9.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 567,60 euro con ISEE Minorenni da 9.000,01 € a 9.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 563,40 euro con ISEE Minorenni da 9.100,01 € a 9.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 559,20 euro con ISEE Minorenni da 9.200,01 € a 9.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 555,30 euro con ISEE Minorenni da 9.300,01 € a 9.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 551,10 euro con ISEE Minorenni da 9.400,01 € a 9.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 547,20 euro con ISEE Minorenni da 9.500,01 € a 9.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 543,00 euro con ISEE Minorenni da 9.600,01 € a 9.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 538,80 euro con ISEE Minorenni da 9.700,01 € a 9.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 534,90 euro con ISEE Minorenni da 9.800,01 € a 9.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 530,70 euro con ISEE Minorenni da 9.900,01 € a 10.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 526,80 euro con ISEE Minorenni da 10.000,01 € a 10.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 522,60 euro con ISEE Minorenni da 10.100,01 € a 10.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 518,40 euro con ISEE Minorenni da 10.200,01 € a 10.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 514,50 euro con ISEE Minorenni da 10.300,01 € a 10.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 510,30 euro con ISEE Minorenni da 10.400,01 € a 10.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 506,40 euro con ISEE Minorenni da 10.500,01 € a 10.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 502,20 euro con ISEE Minorenni da 10.600,01 € a 10.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 498,00 euro con ISEE Minorenni da 10.700,01 € a 10.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 494,10 euro con ISEE Minorenni da 10.800,01 € a 10.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 489,90 euro con ISEE Minorenni da 10.900,01 € a 11.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 485,70 euro con ISEE Minorenni da 11.000,01 € a 11.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 481,80 euro con ISEE Minorenni da 11.100,01 € a 11.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 477,60 euro con ISEE Minorenni da 11.200,01 € a 11.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 473,70 euro con ISEE Minorenni da 11.300,01 € a 11.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 469,50 euro con ISEE Minorenni da 11.400,01 € a 11.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 465,30 euro con ISEE Minorenni da 11.500,01 € a 11.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 461,40 euro con ISEE Minorenni da 11.600,01 € a 11.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 457,20 euro con ISEE Minorenni da 11.700,01 € a 11.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 453,30 euro con ISEE Minorenni da 11.800,01 € a 11.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 449,10 euro con ISEE Minorenni da 11.900,01 € a 12.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 444,90 euro con ISEE Minorenni da 12.000,01 € a 12.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 441,00 euro con ISEE Minorenni da 12.100,01 € a 12.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 436,80 euro con ISEE Minorenni da 12.200,01 € a 12.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 432,90 euro con ISEE Minorenni da 12.300,01 € a 12.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 428,70 euro con ISEE Minorenni da 12.400,01 € a 12.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 424,50 euro con ISEE Minorenni da 12.500,01 € a 12.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 420,60 euro con ISEE Minorenni da 12.600,01 € a 12.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 416,40 euro con ISEE Minorenni da 12.700,01 € a 12.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 412,20 euro con ISEE Minorenni da 12.800,01 € a 12.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 408,30 euro con ISEE Minorenni da 12.900,01 € a 13.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 404,10 euro con ISEE Minorenni da 13.000,01 € a 13.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 400,20 euro con ISEE Minorenni da 13.100,01 € a 13.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 396,00 euro con ISEE Minorenni da 13.200,01 € a 13.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 391,80 euro con ISEE Minorenni da 13.300,01 € a 13.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 387,90 euro con ISEE Minorenni da 13.400,01 € a 13.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 383,70 euro con ISEE Minorenni da 13.500,01 € a 13.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 379,80 euro con ISEE Minorenni da 13.600,01 € a 13.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 375,60 euro con ISEE Minorenni da 13.700,01 € a 13.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 371,40 euro con ISEE Minorenni da 13.800,01 € a 13.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 367,50 euro con ISEE Minorenni da 13.900,01 € a 14.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 363,30 euro con ISEE Minorenni da 14.000,01 € a 14.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 359,40 euro con ISEE Minorenni da 14.100,01 € a 14.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 355,20 euro con ISEE Minorenni da 14.200,01 € a 14.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 351,00 euro con ISEE Minorenni da 14.300,01 € a 14.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 347,10 euro con ISEE Minorenni da 14.400,01 € a 14.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 342,90 euro con ISEE Minorenni da 14.500,01 € a 14.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 338,70 euro con ISEE Minorenni da 14.600,01 € a 14.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 334,80 euro con ISEE Minorenni da 14.700,01 € a 14.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 330,60 euro con ISEE Minorenni da 14.800,01 € a 14.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 326,70 euro con ISEE Minorenni da 14.900,01 € a 15.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 325,80 euro con ISEE Minorenni da 15.000,01 € a 15.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 324,90 euro con ISEE Minorenni da 15.100,01 € a 15.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 324,30 euro con ISEE Minorenni da 15.200,01 € a 15.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 323,40 euro con ISEE Minorenni da 15.300,01 € a 15.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 322,50 euro con ISEE Minorenni da 15.400,01 € a 15.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 321,60 euro con ISEE Minorenni da 15.500,01 € a 15.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 320,70 euro con ISEE Minorenni da 15.600,01 € a 15.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 320,10 euro con ISEE Minorenni da 15.700,01 € a 15.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 319,20 euro con ISEE Minorenni da 15.800,01 € a 15.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 318,30 euro con ISEE Minorenni da 15.900,01 € a 16.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 317,40 euro con ISEE Minorenni da 16.000,01 € a 16.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 316,80 euro con ISEE Minorenni da 16.100,01 € a 16.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 315,90 euro con ISEE Minorenni da 16.200,01 € a 16.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 315,00 euro con ISEE Minorenni da 16.300,01 € a 16.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 314,40 euro con ISEE Minorenni da 16.400,01 € a 16.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 313,50 euro con ISEE Minorenni da 16.500,01 € a 16.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 312,60 euro con ISEE Minorenni da 16.600,01 € a 16.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 311,70 euro con ISEE Minorenni da 16.700,01 € a 16.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 310,80 euro con ISEE Minorenni da 16.800,01 € a 16.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 310,20 euro con ISEE Minorenni da 16.900,01 € a 17.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 309,30 euro con ISEE Minorenni da 17.000,01 € a 17.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 308,40 euro con ISEE Minorenni da 17.100,01 € a 17.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 307,50 euro con ISEE Minorenni da 17.200,01 € a 17.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 306,90 euro con ISEE Minorenni da 17.300,01 € a 17.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 306,00 euro con ISEE Minorenni da 17.400,01 € a 17.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 305,10 euro con ISEE Minorenni da 17.500,01 € a 17.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 304,20 euro con ISEE Minorenni da 17.600,01 € a 17.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 303,60 euro con ISEE Minorenni da 17.700,01 € a 17.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 302,70 euro con ISEE Minorenni da 17.800,01 € a 17.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 301,80 euro con ISEE Minorenni da 17.900,01 € a 18.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 300,90 euro con ISEE Minorenni da 18.000,01 € a 18.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 300,30 euro con ISEE Minorenni da 18.100,01 € a 18.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 299,40 euro con ISEE Minorenni da 18.200,01 € a 18.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 298,50 euro con ISEE Minorenni da 18.300,01 € a 18.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 297,60 euro con ISEE Minorenni da 18.400,01 € a 18.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 296,70 euro con ISEE Minorenni da 18.500,01 € a 18.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 296,10 euro con ISEE Minorenni da 18.600,01 € a 18.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 295,20 euro con ISEE Minorenni da 18.700,01 € a 18.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 294,30 euro con ISEE Minorenni da 18.800,01 € a 18.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 293,70 euro con ISEE Minorenni da 18.900,01 € a 19.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 292,80 euro con ISEE Minorenni da 19.000,01 € a 19.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 291,90 euro con ISEE Minorenni da 19.100,01 € a 19.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 291,00 euro con ISEE Minorenni da 19.200,01 € a 19.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 290,40 euro con ISEE Minorenni da 19.300,01 € a 19.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 289,50 euro con ISEE Minorenni da 19.400,01 € a 19.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 288,60 euro con ISEE Minorenni da 19.500,01 € a 19.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 287,70 euro con ISEE Minorenni da 19.600,01 € a 19.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 286,80 euro con ISEE Minorenni da 19.700,01 € a 19.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 286,20 euro con ISEE Minorenni da 19.800,01 € a 19.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 285,30 euro con ISEE Minorenni da 19.900,01 € a 20.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 284,40 euro con ISEE Minorenni da 20.000,01 € a 20.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 283,80 euro con ISEE Minorenni da 20.100,01 € a 20.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 282,90 euro con ISEE Minorenni da 20.200,01 € a 20.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 282,00 euro con ISEE Minorenni da 20.300,01 € a 20.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 281,10 euro con ISEE Minorenni da 20.400,01 € a 20.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 280,20 euro con ISEE Minorenni da 20.500,01 € a 20.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 279,60 euro con ISEE Minorenni da 20.600,01 € a 20.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 278,70 euro con ISEE Minorenni da 20.700,01 € a 20.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 277,80 euro con ISEE Minorenni da 20.800,01 € a 20.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 276,90 euro con ISEE Minorenni da 20.900,01 € a 21.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 276,30 euro con ISEE Minorenni da 21.000,01 € a 21.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 275,40 euro con ISEE Minorenni da 21.100,01 € a 21.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 274,50 euro con ISEE Minorenni da 21.200,01 € a 21.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 273,90 euro con ISEE Minorenni da 21.300,01 € a 21.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 273,00 euro con ISEE Minorenni da 21.400,01 € a 21.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 272,10 euro con ISEE Minorenni da 21.500,01 € a 21.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 271,20 euro con ISEE Minorenni da 21.600,01 € a 21.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 270,30 euro con ISEE Minorenni da 21.700,01 € a 21.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 269,70 euro con ISEE Minorenni da 21.800,01 € a 21.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 268,80 euro con ISEE Minorenni da 21.900,01 € a 22.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 267,90 euro con ISEE Minorenni da 22.000,01 € a 22.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 267,00 euro con ISEE Minorenni da 22.100,01 € a 22.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 266,40 euro con ISEE Minorenni da 22.200,01 € a 22.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 265,50 euro con ISEE Minorenni da 22.300,01 € a 22.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 264,60 euro con ISEE Minorenni da 22.400,01 € a 22.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 263,70 euro con ISEE Minorenni da 22.500,01 € a 22.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 263,10 euro con ISEE Minorenni da 22.600,01 € a 22.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 262,20 euro con ISEE Minorenni da 22.700,01 € a 22.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 261,30 euro con ISEE Minorenni da 22.800,01 € a 22.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 260,40 euro con ISEE Minorenni da 22.900,01 € a 23.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 259,80 euro con ISEE Minorenni da 23.000,01 € a 23.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 258,90 euro con ISEE Minorenni da 23.100,01 € a 23.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 258,00 euro con ISEE Minorenni da 23.200,01 € a 23.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 257,10 euro con ISEE Minorenni da 23.300,01 € a 23.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 256,20 euro con ISEE Minorenni da 23.400,01 € a 23.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 255,60 euro con ISEE Minorenni da 23.500,01 € a 23.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 254,70 euro con ISEE Minorenni da 23.600,01 € a 23.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 253,80 euro con ISEE Minorenni da 23.700,01 € a 23.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 253,20 euro con ISEE Minorenni da 23.800,01 € a 23.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 252,30 euro con ISEE Minorenni da 23.900,01 € a 24.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 251,40 euro con ISEE Minorenni da 24.000,01 € a 24.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 250,50 euro con ISEE Minorenni da 24.100,01 € a 24.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 249,90 euro con ISEE Minorenni da 24.200,01 € a 24.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 249,00 euro con ISEE Minorenni da 24.300,01 € a 24.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 248,10 euro con ISEE Minorenni da 24.400,01 € a 24.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 247,20 euro con ISEE Minorenni da 24.500,01 € a 24.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 246,30 euro con ISEE Minorenni da 24.600,01 € a 24.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 245,70 euro con ISEE Minorenni da 24.700,01 € a 24.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 244,80 euro con ISEE Minorenni da 24.800,01 € a 24.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 243,90 euro con ISEE Minorenni da 24.900,01 € a 25.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 243,30 euro con ISEE Minorenni da 25.000,01 € a 25.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 242,40 euro con ISEE Minorenni da 25.100,01 € a 25.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 241,50 euro con ISEE Minorenni da 25.200,01 € a 25.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 240,60 euro con ISEE Minorenni da 25.300,01 € a 25.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 239,70 euro con ISEE Minorenni da 25.400,01 € a 25.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 239,10 euro con ISEE Minorenni da 25.500,01 € a 25.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 238,20 euro con ISEE Minorenni da 25.600,01 € a 25.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 237,30 euro con ISEE Minorenni da 25.700,01 € a 25.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 236,40 euro con ISEE Minorenni da 25.800,01 € a 25.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 235,80 euro con ISEE Minorenni da 25.900,01 € a 26.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 234,90 euro con ISEE Minorenni da 26.000,01 € a 26.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 234,00 euro con ISEE Minorenni da 26.100,01 € a 26.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 233,40 euro con ISEE Minorenni da 26.200,01 € a 26.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 232,50 euro con ISEE Minorenni da 26.300,01 € a 26.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 231,60 euro con ISEE Minorenni da 26.400,01 € a 26.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 230,70 euro con ISEE Minorenni da 26.500,01 € a 26.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 229,80 euro con ISEE Minorenni da 26.600,01 € a 26.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 229,20 euro con ISEE Minorenni da 26.700,01 € a 26.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 228,30 euro con ISEE Minorenni da 26.800,01 € a 26.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 227,40 euro con ISEE Minorenni da 26.900,01 € a 27.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 226,50 euro con ISEE Minorenni da 27.000,01 € a 27.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 225,90 euro con ISEE Minorenni da 27.100,01 € a 27.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 225,00 euro con ISEE Minorenni da 27.200,01 € a 27.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 224,10 euro con ISEE Minorenni da 27.300,01 € a 27.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 223,20 euro con ISEE Minorenni da 27.400,01 € a 27.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 222,60 euro con ISEE Minorenni da 27.500,01 € a 27.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 221,70 euro con ISEE Minorenni da 27.600,01 € a 27.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 220,80 euro con ISEE Minorenni da 27.700,01 € a 27.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 219,90 euro con ISEE Minorenni da 27.800,01 € a 27.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 219,30 euro con ISEE Minorenni da 27.900,01 € a 28.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 218,40 euro con ISEE Minorenni da 28.000,01 € a 28.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 217,50 euro con ISEE Minorenni da 28.100,01 € a 28.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 216,60 euro con ISEE Minorenni da 28.200,01 € a 28.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 215,70 euro con ISEE Minorenni da 28.300,01 € a 28.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 215,10 euro con ISEE Minorenni da 28.400,01 € a 28.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 214,20 euro con ISEE Minorenni da 28.500,01 € a 28.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 213,30 euro con ISEE Minorenni da 28.600,01 € a 28.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 212,70 euro con ISEE Minorenni da 28.700,01 € a 28.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 211,80 euro con ISEE Minorenni da 28.800,01 € a 28.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 210,90 euro con ISEE Minorenni da 28.900,01 € a 29.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 210,00 euro con ISEE Minorenni da 29.000,01 € a 29.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 209,40 euro con ISEE Minorenni da 29.100,01 € a 29.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 208,50 euro con ISEE Minorenni da 29.200,01 € a 29.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 207,60 euro con ISEE Minorenni da 29.300,01 € a 29.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 206,70 euro con ISEE Minorenni da 29.400,01 € a 29.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 205,80 euro con ISEE Minorenni da 29.500,01 € a 29.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 205,20 euro con ISEE Minorenni da 29.600,01 € a 29.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 204,30 euro con ISEE Minorenni da 29.700,01 € a 29.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 203,40 euro con ISEE Minorenni da 29.800,01 € a 29.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 202,80 euro con ISEE Minorenni da 29.900,01 € a 30.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 201,90 euro con ISEE Minorenni da 30.000,01 € a 30.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 201,00 euro con ISEE Minorenni da 30.100,01 € a 30.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 200,10 euro con ISEE Minorenni da 30.200,01 € a 30.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 199,20 euro con ISEE Minorenni da 30.300,01 € a 30.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 198,60 euro con ISEE Minorenni da 30.400,01 € a 30.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 197,70 euro con ISEE Minorenni da 30.500,01 € a 30.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 196,80 euro con ISEE Minorenni da 30.600,01 € a 30.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 195,90 euro con ISEE Minorenni da 30.700,01 € a 30.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 195,30 euro con ISEE Minorenni da 30.800,01 € a 30.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 194,40 euro con ISEE Minorenni da 30.900,01 € a 31.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 193,50 euro con ISEE Minorenni da 31.000,01 € a 31.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 192,90 euro con ISEE Minorenni da 31.100,01 € a 31.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 192,00 euro con ISEE Minorenni da 31.200,01 € a 31.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 191,10 euro con ISEE Minorenni da 31.300,01 € a 31.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 190,20 euro con ISEE Minorenni da 31.400,01 € a 31.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 189,30 euro con ISEE Minorenni da 31.500,01 € a 31.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 188,70 euro con ISEE Minorenni da 31.600,01 € a 31.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 187,80 euro con ISEE Minorenni da 31.700,01 € a 31.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 186,90 euro con ISEE Minorenni da 31.800,01 € a 31.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 186,00 euro con ISEE Minorenni da 31.900,01 € a 32.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 185,40 euro con ISEE Minorenni da 32.000,01 € a 32.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 184,50 euro con ISEE Minorenni da 32.100,01 € a 32.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 183,60 euro con ISEE Minorenni da 32.200,01 € a 32.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 182,70 euro con ISEE Minorenni da 32.300,01 € a 32.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 182,10 euro con ISEE Minorenni da 32.400,01 € a 32.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 181,20 euro con ISEE Minorenni da 32.500,01 € a 32.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 180,30 euro con ISEE Minorenni da 32.600,01 € a 32.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 179,40 euro con ISEE Minorenni da 32.700,01 € a 32.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 178,80 euro con ISEE Minorenni da 32.800,01 € a 32.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 177,90 euro con ISEE Minorenni da 32.900,01 € a 33.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 177,00 euro con ISEE Minorenni da 33.000,01 € a 33.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 176,10 euro con ISEE Minorenni da 33.100,01 € a 33.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 175,50 euro con ISEE Minorenni da 33.200,01 € a 33.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 174,60 euro con ISEE Minorenni da 33.300,01 € a 33.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 173,70 euro con ISEE Minorenni da 33.400,01 € a 33.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 172,80 euro con ISEE Minorenni da 33.500,01 € a 33.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 172,20 euro con ISEE Minorenni da 33.600,01 € a 33.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 171,30 euro con ISEE Minorenni da 33.700,01 € a 33.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 170,40 euro con ISEE Minorenni da 33.800,01 € a 33.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 169,50 euro con ISEE Minorenni da 33.900,01 € a 34.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 168,90 euro con ISEE Minorenni da 34.000,01 € a 34.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 168,00 euro con ISEE Minorenni da 34.100,01 € a 34.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 167,10 euro con ISEE Minorenni da 34.200,01 € a 34.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 166,20 euro con ISEE Minorenni da 34.300,01 € a 34.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 165,30 euro con ISEE Minorenni da 34.400,01 € a 34.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 164,70 euro con ISEE Minorenni da 34.500,01 € a 34.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 163,80 euro con ISEE Minorenni da 34.600,01 € a 34.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 162,90 euro con ISEE Minorenni da 34.700,01 € a 34.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 162,30 euro con ISEE Minorenni da 34.800,01 € a 34.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 161,40 euro con ISEE Minorenni da 34.900,01 € a 35.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 160,50 euro con ISEE Minorenni da 35.000,01 € a 35.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 159,60 euro con ISEE Minorenni da 35.100,01 € a 35.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 158,70 euro con ISEE Minorenni da 35.200,01 € a 35.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 158,10 euro con ISEE Minorenni da 35.300,01 € a 35.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 157,20 euro con ISEE Minorenni da 35.400,01 € a 35.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 156,30 euro con ISEE Minorenni da 35.500,01 € a 35.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 155,40 euro con ISEE Minorenni da 35.600,01 € a 35.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 154,80 euro con ISEE Minorenni da 35.700,01 € a 35.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 153,90 euro con ISEE Minorenni da 35.800,01 € a 35.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 153,00 euro con ISEE Minorenni da 35.900,01 € a 36.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 152,40 euro con ISEE Minorenni da 36.000,01 € a 36.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 151,50 euro con ISEE Minorenni da 36.100,01 € a 36.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 150,60 euro con ISEE Minorenni da 36.200,01 € a 36.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 149,70 euro con ISEE Minorenni da 36.300,01 € a 36.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 148,80 euro con ISEE Minorenni da 36.400,01 € a 36.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 148,20 euro con ISEE Minorenni da 36.500,01 € a 36.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 147,30 euro con ISEE Minorenni da 36.600,01 € a 36.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 146,40 euro con ISEE Minorenni da 36.700,01 € a 36.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 145,50 euro con ISEE Minorenni da 36.800,01 € a 36.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 144,90 euro con ISEE Minorenni da 36.900,01 € a 37.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 144,00 euro con ISEE Minorenni da 37.000,01 € a 37.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 143,10 euro con ISEE Minorenni da 37.100,01 € a 37.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 142,20 euro con ISEE Minorenni da 37.200,01 € a 37.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 141,60 euro con ISEE Minorenni da 37.300,01 € a 37.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 140,70 euro con ISEE Minorenni da 37.400,01 € a 37.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 139,80 euro con ISEE Minorenni da 37.500,01 € a 37.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 138,90 euro con ISEE Minorenni da 37.600,01 € a 37.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 138,30 euro con ISEE Minorenni da 37.700,01 € a 37.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 137,40 euro con ISEE Minorenni da 37.800,01 € a 37.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 136,50 euro con ISEE Minorenni da 37.900,01 € a 38.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 135,60 euro con ISEE Minorenni da 38.000,01 € a 38.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 135,00 euro con ISEE Minorenni da 38.100,01 € a 38.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 134,10 euro con ISEE Minorenni da 38.200,01 € a 38.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 133,20 euro con ISEE Minorenni da 38.300,01 € a 38.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 132,30 euro con ISEE Minorenni da 38.400,01 € a 38.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 131,70 euro con ISEE Minorenni da 38.500,01 € a 38.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 130,80 euro con ISEE Minorenni da 38.600,01 € a 38.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 129,90 euro con ISEE Minorenni da 38.700,01 € a 38.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 129,00 euro con ISEE Minorenni da 38.800,01 € a 38.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 128,40 euro con ISEE Minorenni da 38.900,01 € a 39.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 127,50 euro con ISEE Minorenni da 39.000,01 € a 39.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 126,60 euro con ISEE Minorenni da 39.100,01 € a 39.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 125,70 euro con ISEE Minorenni da 39.200,01 € a 39.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 125,10 euro con ISEE Minorenni da 39.300,01 € a 39.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 124,20 euro con ISEE Minorenni da 39.400,01 € a 39.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 123,30 euro con ISEE Minorenni da 39.500,01 € a 39.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 122,40 euro con ISEE Minorenni da 39.600,01 € a 39.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 121,80 euro con ISEE Minorenni da 39.700,01 € a 39.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 120,90 euro con ISEE Minorenni da 39.800,01 € a 39.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 120,00 euro con ISEE Minorenni da 39.900,01 € a 50.000,00 €.

Importi assegno unico famiglia con quattro figli minori

L'assegno temporaneo per figli minori in caso di nucleo familiare con quattro figli minori di 18 anni a carico, in base all'ISEE Minorenni della famiglia, è dei seguenti importi mensili:

importo di 871,20 euro con ISEE Minorenni da 0,00 € a 7.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 865,60 euro con ISEE Minorenni da 7.000,01 € a 7.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 860,00 euro con ISEE Minorenni da 7.100,01 € a 7.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 854,80 euro con ISEE Minorenni da 7.200,01 € a 7.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 849,20 euro con ISEE Minorenni da 7.300,01 € a 7.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 843,60 euro con ISEE Minorenni da 7.400,01 € a 7.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 838,40 euro con ISEE Minorenni da 7.500,01 € a 7.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 832,80 euro con ISEE Minorenni da 7.600,01 € a 7.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 827,60 euro con ISEE Minorenni da 7.700,01 € a 7.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 822,00 euro con ISEE Minorenni da 7.800,01 € a 7.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 816,40 euro con ISEE Minorenni da 7.900,01 € a 8.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 811,20 euro con ISEE Minorenni da 8.000,01 € a 8.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 805,60 euro con ISEE Minorenni da 8.100,01 € a 8.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 800,40 euro con ISEE Minorenni da 8.200,01 € a 8.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 794,80 euro con ISEE Minorenni da 8.300,01 € a 8.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 789,20 euro con ISEE Minorenni da 8.400,01 € a 8.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 784,00 euro con ISEE Minorenni da 8.500,01 € a 8.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 778,40 euro con ISEE Minorenni da 8.600,01 € a 8.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 773,20 euro con ISEE Minorenni da 8.700,01 € a 8.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 767,60 euro con ISEE Minorenni da 8.800,01 € a 8.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 762,00 euro con ISEE Minorenni da 8.900,01 € a 9.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 756,80 euro con ISEE Minorenni da 9.000,01 € a 9.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 751,20 euro con ISEE Minorenni da 9.100,01 € a 9.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 745,60 euro con ISEE Minorenni da 9.200,01 € a 9.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 740,40 euro con ISEE Minorenni da 9.300,01 € a 9.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 734,80 euro con ISEE Minorenni da 9.400,01 € a 9.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 729,60 euro con ISEE Minorenni da 9.500,01 € a 9.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 724,00 euro con ISEE Minorenni da 9.600,01 € a 9.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 718,40 euro con ISEE Minorenni da 9.700,01 € a 9.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 713,20 euro con ISEE Minorenni da 9.800,01 € a 9.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 707,60 euro con ISEE Minorenni da 9.900,01 € a 10.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 702,40 euro con ISEE Minorenni da 10.000,01 € a 10.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 696,80 euro con ISEE Minorenni da 10.100,01 € a 10.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 691,20 euro con ISEE Minorenni da 10.200,01 € a 10.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 686,00 euro con ISEE Minorenni da 10.300,01 € a 10.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 680,40 euro con ISEE Minorenni da 10.400,01 € a 10.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 675,20 euro con ISEE Minorenni da 10.500,01 € a 10.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 669,60 euro con ISEE Minorenni da 10.600,01 € a 10.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 664,00 euro con ISEE Minorenni da 10.700,01 € a 10.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 658,80 euro con ISEE Minorenni da 10.800,01 € a 10.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 653,20 euro con ISEE Minorenni da 10.900,01 € a 11.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 647,60 euro con ISEE Minorenni da 11.000,01 € a 11.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 642,40 euro con ISEE Minorenni da 11.100,01 € a 11.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 636,80 euro con ISEE Minorenni da 11.200,01 € a 11.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 631,60 euro con ISEE Minorenni da 11.300,01 € a 11.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 626,00 euro con ISEE Minorenni da 11.400,01 € a 11.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 620,40 euro con ISEE Minorenni da 11.500,01 € a 11.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 615,20 euro con ISEE Minorenni da 11.600,01 € a 11.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 609,60 euro con ISEE Minorenni da 11.700,01 € a 11.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 604,40 euro con ISEE Minorenni da 11.800,01 € a 11.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 598,80 euro con ISEE Minorenni da 11.900,01 € a 12.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 593,20 euro con ISEE Minorenni da 12.000,01 € a 12.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 588,00 euro con ISEE Minorenni da 12.100,01 € a 12.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 582,40 euro con ISEE Minorenni da 12.200,01 € a 12.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 577,20 euro con ISEE Minorenni da 12.300,01 € a 12.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 571,60 euro con ISEE Minorenni da 12.400,01 € a 12.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 566,00 euro con ISEE Minorenni da 12.500,01 € a 12.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 560,80 euro con ISEE Minorenni da 12.600,01 € a 12.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 555,20 euro con ISEE Minorenni da 12.700,01 € a 12.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 549,60 euro con ISEE Minorenni da 12.800,01 € a 12.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 544,40 euro con ISEE Minorenni da 12.900,01 € a 13.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 538,80 euro con ISEE Minorenni da 13.000,01 € a 13.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 533,60 euro con ISEE Minorenni da 13.100,01 € a 13.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 528,00 euro con ISEE Minorenni da 13.200,01 € a 13.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 522,40 euro con ISEE Minorenni da 13.300,01 € a 13.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 517,20 euro con ISEE Minorenni da 13.400,01 € a 13.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 511,60 euro con ISEE Minorenni da 13.500,01 € a 13.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 506,40 euro con ISEE Minorenni da 13.600,01 € a 13.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 500,80 euro con ISEE Minorenni da 13.700,01 € a 13.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 495,20 euro con ISEE Minorenni da 13.800,01 € a 13.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 490,00 euro con ISEE Minorenni da 13.900,01 € a 14.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 484,40 euro con ISEE Minorenni da 14.000,01 € a 14.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 479,20 euro con ISEE Minorenni da 14.100,01 € a 14.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 473,60 euro con ISEE Minorenni da 14.200,01 € a 14.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 468,00 euro con ISEE Minorenni da 14.300,01 € a 14.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 462,80 euro con ISEE Minorenni da 14.400,01 € a 14.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 457,20 euro con ISEE Minorenni da 14.500,01 € a 14.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 451,60 euro con ISEE Minorenni da 14.600,01 € a 14.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 446,40 euro con ISEE Minorenni da 14.700,01 € a 14.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 440,80 euro con ISEE Minorenni da 14.800,01 € a 14.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 435,60 euro con ISEE Minorenni da 14.900,01 € a 15.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 434,40 euro con ISEE Minorenni da 15.000,01 € a 15.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 433,20 euro con ISEE Minorenni da 15.100,01 € a 15.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 432,40 euro con ISEE Minorenni da 15.200,01 € a 15.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 431,20 euro con ISEE Minorenni da 15.300,01 € a 15.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 430,00 euro con ISEE Minorenni da 15.400,01 € a 15.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 428,80 euro con ISEE Minorenni da 15.500,01 € a 15.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 427,60 euro con ISEE Minorenni da 15.600,01 € a 15.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 426,80 euro con ISEE Minorenni da 15.700,01 € a 15.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 425,60 euro con ISEE Minorenni da 15.800,01 € a 15.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 424,40 euro con ISEE Minorenni da 15.900,01 € a 16.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 423,20 euro con ISEE Minorenni da 16.000,01 € a 16.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 422,40 euro con ISEE Minorenni da 16.100,01 € a 16.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 421,20 euro con ISEE Minorenni da 16.200,01 € a 16.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 420,00 euro con ISEE Minorenni da 16.300,01 € a 16.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 419,20 euro con ISEE Minorenni da 16.400,01 € a 16.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 418,00 euro con ISEE Minorenni da 16.500,01 € a 16.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 416,80 euro con ISEE Minorenni da 16.600,01 € a 16.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 415,60 euro con ISEE Minorenni da 16.700,01 € a 16.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 414,40 euro con ISEE Minorenni da 16.800,01 € a 16.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 413,60 euro con ISEE Minorenni da 16.900,01 € a 17.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 412,40 euro con ISEE Minorenni da 17.000,01 € a 17.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 411,20 euro con ISEE Minorenni da 17.100,01 € a 17.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 410,00 euro con ISEE Minorenni da 17.200,01 € a 17.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 409,20 euro con ISEE Minorenni da 17.300,01 € a 17.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 408,00 euro con ISEE Minorenni da 17.400,01 € a 17.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 406,80 euro con ISEE Minorenni da 17.500,01 € a 17.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 405,60 euro con ISEE Minorenni da 17.600,01 € a 17.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 404,80 euro con ISEE Minorenni da 17.700,01 € a 17.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 403,60 euro con ISEE Minorenni da 17.800,01 € a 17.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 402,40 euro con ISEE Minorenni da 17.900,01 € a 18.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 401,20 euro con ISEE Minorenni da 18.000,01 € a 18.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 400,40 euro con ISEE Minorenni da 18.100,01 € a 18.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 399,20 euro con ISEE Minorenni da 18.200,01 € a 18.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 398,00 euro con ISEE Minorenni da 18.300,01 € a 18.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 396,80 euro con ISEE Minorenni da 18.400,01 € a 18.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 395,60 euro con ISEE Minorenni da 18.500,01 € a 18.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 394,80 euro con ISEE Minorenni da 18.600,01 € a 18.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 393,60 euro con ISEE Minorenni da 18.700,01 € a 18.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 392,40 euro con ISEE Minorenni da 18.800,01 € a 18.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 391,60 euro con ISEE Minorenni da 18.900,01 € a 19.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 390,40 euro con ISEE Minorenni da 19.000,01 € a 19.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 389,20 euro con ISEE Minorenni da 19.100,01 € a 19.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 388,00 euro con ISEE Minorenni da 19.200,01 € a 19.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 387,20 euro con ISEE Minorenni da 19.300,01 € a 19.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 386,00 euro con ISEE Minorenni da 19.400,01 € a 19.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 384,80 euro con ISEE Minorenni da 19.500,01 € a 19.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 383,60 euro con ISEE Minorenni da 19.600,01 € a 19.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 382,40 euro con ISEE Minorenni da 19.700,01 € a 19.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 381,60 euro con ISEE Minorenni da 19.800,01 € a 19.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 380,40 euro con ISEE Minorenni da 19.900,01 € a 20.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 379,20 euro con ISEE Minorenni da 20.000,01 € a 20.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 378,40 euro con ISEE Minorenni da 20.100,01 € a 20.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 377,20 euro con ISEE Minorenni da 20.200,01 € a 20.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 376,00 euro con ISEE Minorenni da 20.300,01 € a 20.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 374,80 euro con ISEE Minorenni da 20.400,01 € a 20.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 373,60 euro con ISEE Minorenni da 20.500,01 € a 20.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 372,80 euro con ISEE Minorenni da 20.600,01 € a 20.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 371,60 euro con ISEE Minorenni da 20.700,01 € a 20.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 370,40 euro con ISEE Minorenni da 20.800,01 € a 20.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 369,20 euro con ISEE Minorenni da 20.900,01 € a 21.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 368,40 euro con ISEE Minorenni da 21.000,01 € a 21.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 367,20 euro con ISEE Minorenni da 21.100,01 € a 21.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 366,00 euro con ISEE Minorenni da 21.200,01 € a 21.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 365,20 euro con ISEE Minorenni da 21.300,01 € a 21.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 364,00 euro con ISEE Minorenni da 21.400,01 € a 21.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 362,80 euro con ISEE Minorenni da 21.500,01 € a 21.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 361,60 euro con ISEE Minorenni da 21.600,01 € a 21.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 360,40 euro con ISEE Minorenni da 21.700,01 € a 21.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 359,60 euro con ISEE Minorenni da 21.800,01 € a 21.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 358,40 euro con ISEE Minorenni da 21.900,01 € a 22.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 357,20 euro con ISEE Minorenni da 22.000,01 € a 22.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 356,00 euro con ISEE Minorenni da 22.100,01 € a 22.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 355,20 euro con ISEE Minorenni da 22.200,01 € a 22.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 354,00 euro con ISEE Minorenni da 22.300,01 € a 22.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 352,80 euro con ISEE Minorenni da 22.400,01 € a 22.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 351,60 euro con ISEE Minorenni da 22.500,01 € a 22.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 350,80 euro con ISEE Minorenni da 22.600,01 € a 22.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 349,60 euro con ISEE Minorenni da 22.700,01 € a 22.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 348,40 euro con ISEE Minorenni da 22.800,01 € a 22.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 347,20 euro con ISEE Minorenni da 22.900,01 € a 23.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 346,40 euro con ISEE Minorenni da 23.000,01 € a 23.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 345,20 euro con ISEE Minorenni da 23.100,01 € a 23.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 344,00 euro con ISEE Minorenni da 23.200,01 € a 23.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 342,80 euro con ISEE Minorenni da 23.300,01 € a 23.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 341,60 euro con ISEE Minorenni da 23.400,01 € a 23.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 340,80 euro con ISEE Minorenni da 23.500,01 € a 23.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 339,60 euro con ISEE Minorenni da 23.600,01 € a 23.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 338,40 euro con ISEE Minorenni da 23.700,01 € a 23.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 337,60 euro con ISEE Minorenni da 23.800,01 € a 23.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 336,40 euro con ISEE Minorenni da 23.900,01 € a 24.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 335,20 euro con ISEE Minorenni da 24.000,01 € a 24.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 334,00 euro con ISEE Minorenni da 24.100,01 € a 24.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 333,20 euro con ISEE Minorenni da 24.200,01 € a 24.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 332,00 euro con ISEE Minorenni da 24.300,01 € a 24.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 330,80 euro con ISEE Minorenni da 24.400,01 € a 24.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 329,60 euro con ISEE Minorenni da 24.500,01 € a 24.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 328,40 euro con ISEE Minorenni da 24.600,01 € a 24.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 327,60 euro con ISEE Minorenni da 24.700,01 € a 24.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 326,40 euro con ISEE Minorenni da 24.800,01 € a 24.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 325,20 euro con ISEE Minorenni da 24.900,01 € a 25.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 324,40 euro con ISEE Minorenni da 25.000,01 € a 25.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 323,20 euro con ISEE Minorenni da 25.100,01 € a 25.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 322,00 euro con ISEE Minorenni da 25.200,01 € a 25.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 320,80 euro con ISEE Minorenni da 25.300,01 € a 25.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 319,60 euro con ISEE Minorenni da 25.400,01 € a 25.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 318,80 euro con ISEE Minorenni da 25.500,01 € a 25.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 317,60 euro con ISEE Minorenni da 25.600,01 € a 25.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 316,40 euro con ISEE Minorenni da 25.700,01 € a 25.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 315,20 euro con ISEE Minorenni da 25.800,01 € a 25.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 314,40 euro con ISEE Minorenni da 25.900,01 € a 26.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 313,20 euro con ISEE Minorenni da 26.000,01 € a 26.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 312,00 euro con ISEE Minorenni da 26.100,01 € a 26.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 311,20 euro con ISEE Minorenni da 26.200,01 € a 26.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 310,00 euro con ISEE Minorenni da 26.300,01 € a 26.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 308,80 euro con ISEE Minorenni da 26.400,01 € a 26.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 307,60 euro con ISEE Minorenni da 26.500,01 € a 26.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 306,40 euro con ISEE Minorenni da 26.600,01 € a 26.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 305,60 euro con ISEE Minorenni da 26.700,01 € a 26.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 304,40 euro con ISEE Minorenni da 26.800,01 € a 26.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 303,20 euro con ISEE Minorenni da 26.900,01 € a 27.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 302,00 euro con ISEE Minorenni da 27.000,01 € a 27.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 301,20 euro con ISEE Minorenni da 27.100,01 € a 27.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 300,00 euro con ISEE Minorenni da 27.200,01 € a 27.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 298,80 euro con ISEE Minorenni da 27.300,01 € a 27.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 297,60 euro con ISEE Minorenni da 27.400,01 € a 27.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 296,80 euro con ISEE Minorenni da 27.500,01 € a 27.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 295,60 euro con ISEE Minorenni da 27.600,01 € a 27.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 294,40 euro con ISEE Minorenni da 27.700,01 € a 27.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 293,20 euro con ISEE Minorenni da 27.800,01 € a 27.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 292,40 euro con ISEE Minorenni da 27.900,01 € a 28.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 291,20 euro con ISEE Minorenni da 28.000,01 € a 28.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 290,00 euro con ISEE Minorenni da 28.100,01 € a 28.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 288,80 euro con ISEE Minorenni da 28.200,01 € a 28.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 287,60 euro con ISEE Minorenni da 28.300,01 € a 28.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 286,80 euro con ISEE Minorenni da 28.400,01 € a 28.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 285,60 euro con ISEE Minorenni da 28.500,01 € a 28.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 284,40 euro con ISEE Minorenni da 28.600,01 € a 28.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 283,60 euro con ISEE Minorenni da 28.700,01 € a 28.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 282,40 euro con ISEE Minorenni da 28.800,01 € a 28.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 281,20 euro con ISEE Minorenni da 28.900,01 € a 29.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 280,00 euro con ISEE Minorenni da 29.000,01 € a 29.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 279,20 euro con ISEE Minorenni da 29.100,01 € a 29.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 278,00 euro con ISEE Minorenni da 29.200,01 € a 29.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 276,80 euro con ISEE Minorenni da 29.300,01 € a 29.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 275,60 euro con ISEE Minorenni da 29.400,01 € a 29.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 274,40 euro con ISEE Minorenni da 29.500,01 € a 29.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 273,60 euro con ISEE Minorenni da 29.600,01 € a 29.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 272,40 euro con ISEE Minorenni da 29.700,01 € a 29.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 271,20 euro con ISEE Minorenni da 29.800,01 € a 29.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 270,40 euro con ISEE Minorenni da 29.900,01 € a 30.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 269,20 euro con ISEE Minorenni da 30.000,01 € a 30.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 268,00 euro con ISEE Minorenni da 30.100,01 € a 30.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 266,80 euro con ISEE Minorenni da 30.200,01 € a 30.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 265,60 euro con ISEE Minorenni da 30.300,01 € a 30.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 264,80 euro con ISEE Minorenni da 30.400,01 € a 30.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 263,60 euro con ISEE Minorenni da 30.500,01 € a 30.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 262,40 euro con ISEE Minorenni da 30.600,01 € a 30.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 261,20 euro con ISEE Minorenni da 30.700,01 € a 30.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 260,40 euro con ISEE Minorenni da 30.800,01 € a 30.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 259,20 euro con ISEE Minorenni da 30.900,01 € a 31.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 258,00 euro con ISEE Minorenni da 31.000,01 € a 31.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 257,20 euro con ISEE Minorenni da 31.100,01 € a 31.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 256,00 euro con ISEE Minorenni da 31.200,01 € a 31.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 254,80 euro con ISEE Minorenni da 31.300,01 € a 31.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 253,60 euro con ISEE Minorenni da 31.400,01 € a 31.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 252,40 euro con ISEE Minorenni da 31.500,01 € a 31.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 251,60 euro con ISEE Minorenni da 31.600,01 € a 31.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 250,40 euro con ISEE Minorenni da 31.700,01 € a 31.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 249,20 euro con ISEE Minorenni da 31.800,01 € a 31.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 248,00 euro con ISEE Minorenni da 31.900,01 € a 32.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 247,20 euro con ISEE Minorenni da 32.000,01 € a 32.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 246,00 euro con ISEE Minorenni da 32.100,01 € a 32.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 244,80 euro con ISEE Minorenni da 32.200,01 € a 32.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 243,60 euro con ISEE Minorenni da 32.300,01 € a 32.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 242,80 euro con ISEE Minorenni da 32.400,01 € a 32.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 241,60 euro con ISEE Minorenni da 32.500,01 € a 32.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 240,40 euro con ISEE Minorenni da 32.600,01 € a 32.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 239,20 euro con ISEE Minorenni da 32.700,01 € a 32.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 238,40 euro con ISEE Minorenni da 32.800,01 € a 32.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 237,20 euro con ISEE Minorenni da 32.900,01 € a 33.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 236,00 euro con ISEE Minorenni da 33.000,01 € a 33.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 234,80 euro con ISEE Minorenni da 33.100,01 € a 33.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 234,00 euro con ISEE Minorenni da 33.200,01 € a 33.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 232,80 euro con ISEE Minorenni da 33.300,01 € a 33.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 231,60 euro con ISEE Minorenni da 33.400,01 € a 33.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 230,40 euro con ISEE Minorenni da 33.500,01 € a 33.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 229,60 euro con ISEE Minorenni da 33.600,01 € a 33.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 228,40 euro con ISEE Minorenni da 33.700,01 € a 33.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 227,20 euro con ISEE Minorenni da 33.800,01 € a 33.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 226,00 euro con ISEE Minorenni da 33.900,01 € a 34.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 225,20 euro con ISEE Minorenni da 34.000,01 € a 34.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 224,00 euro con ISEE Minorenni da 34.100,01 € a 34.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 222,80 euro con ISEE Minorenni da 34.200,01 € a 34.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 221,60 euro con ISEE Minorenni da 34.300,01 € a 34.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 220,40 euro con ISEE Minorenni da 34.400,01 € a 34.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 219,60 euro con ISEE Minorenni da 34.500,01 € a 34.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 218,40 euro con ISEE Minorenni da 34.600,01 € a 34.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 217,20 euro con ISEE Minorenni da 34.700,01 € a 34.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 216,40 euro con ISEE Minorenni da 34.800,01 € a 34.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 215,20 euro con ISEE Minorenni da 34.900,01 € a 35.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 214,00 euro con ISEE Minorenni da 35.000,01 € a 35.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 212,80 euro con ISEE Minorenni da 35.100,01 € a 35.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 211,60 euro con ISEE Minorenni da 35.200,01 € a 35.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 210,80 euro con ISEE Minorenni da 35.300,01 € a 35.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 209,60 euro con ISEE Minorenni da 35.400,01 € a 35.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 208,40 euro con ISEE Minorenni da 35.500,01 € a 35.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 207,20 euro con ISEE Minorenni da 35.600,01 € a 35.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 206,40 euro con ISEE Minorenni da 35.700,01 € a 35.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 205,20 euro con ISEE Minorenni da 35.800,01 € a 35.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 204,00 euro con ISEE Minorenni da 35.900,01 € a 36.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 203,20 euro con ISEE Minorenni da 36.000,01 € a 36.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 202,00 euro con ISEE Minorenni da 36.100,01 € a 36.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 200,80 euro con ISEE Minorenni da 36.200,01 € a 36.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 199,60 euro con ISEE Minorenni da 36.300,01 € a 36.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 198,40 euro con ISEE Minorenni da 36.400,01 € a 36.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 197,60 euro con ISEE Minorenni da 36.500,01 € a 36.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 196,40 euro con ISEE Minorenni da 36.600,01 € a 36.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 195,20 euro con ISEE Minorenni da 36.700,01 € a 36.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 194,00 euro con ISEE Minorenni da 36.800,01 € a 36.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 193,20 euro con ISEE Minorenni da 36.900,01 € a 37.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 192,00 euro con ISEE Minorenni da 37.000,01 € a 37.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 190,80 euro con ISEE Minorenni da 37.100,01 € a 37.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 189,60 euro con ISEE Minorenni da 37.200,01 € a 37.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 188,80 euro con ISEE Minorenni da 37.300,01 € a 37.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 187,60 euro con ISEE Minorenni da 37.400,01 € a 37.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 186,40 euro con ISEE Minorenni da 37.500,01 € a 37.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 185,20 euro con ISEE Minorenni da 37.600,01 € a 37.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 184,40 euro con ISEE Minorenni da 37.700,01 € a 37.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 183,20 euro con ISEE Minorenni da 37.800,01 € a 37.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 182,00 euro con ISEE Minorenni da 37.900,01 € a 38.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 180,80 euro con ISEE Minorenni da 38.000,01 € a 38.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 180,00 euro con ISEE Minorenni da 38.100,01 € a 38.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 178,80 euro con ISEE Minorenni da 38.200,01 € a 38.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 177,60 euro con ISEE Minorenni da 38.300,01 € a 38.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 176,40 euro con ISEE Minorenni da 38.400,01 € a 38.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 175,60 euro con ISEE Minorenni da 38.500,01 € a 38.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 174,40 euro con ISEE Minorenni da 38.600,01 € a 38.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 173,20 euro con ISEE Minorenni da 38.700,01 € a 38.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 172,00 euro con ISEE Minorenni da 38.800,01 € a 38.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 171,20 euro con ISEE Minorenni da 38.900,01 € a 39.000,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 170,00 euro con ISEE Minorenni da 39.000,01 € a 39.100,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 168,80 euro con ISEE Minorenni da 39.100,01 € a 39.200,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 167,60 euro con ISEE Minorenni da 39.200,01 € a 39.300,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 166,80 euro con ISEE Minorenni da 39.300,01 € a 39.400,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 165,60 euro con ISEE Minorenni da 39.400,01 € a 39.500,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 164,40 euro con ISEE Minorenni da 39.500,01 € a 39.600,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 163,20 euro con ISEE Minorenni da 39.600,01 € a 39.700,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 162,40 euro con ISEE Minorenni da 39.700,01 € a 39.800,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 161,20 euro con ISEE Minorenni da 39.800,01 € a 39.900,00 € ;

con ISEE Minorenni da a importo di 160,00 euro con ISEE Minorenni da 39.900,01 € a 50.000,00 €.

Importi assegno unico famiglia con cinque figli minori

L'assegno temporaneo per figli minori in caso di nucleo familiare con cinque figli minori di 18 anni a carico, in base all'ISEE Minorenni della famiglia, è dei seguenti importi mensili: