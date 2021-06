Il Decreto Legge che ha introdotto l'assegno temporaneo per i figli minori, nell'ambito della più ampia riforma dell'assegno unico per i figli, ha previsto anche un aumento degli assegni familiari da luglio 2021.

Si tratta della maggiorazione degli importi mensili degli assegni per il nucleo familiare (ANF) nella misura di:

37,50 euro mensili per ciascun figlio , per i nuclei familiari fino a due figli ,

, per i nuclei familiari , e nella misura di 55 euro mensili per ogni figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

Le famiglie italiane con un genitore o due genitori lavoratori dipendenti, con un reddito da lavoro dipendente pari ad almeno il 70% del reddito familiare, percepiranno dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021, gli assegni familiari ANF stabiliti dalle apposite tabelle ANF 2021-2022 più la maggiorazione di importo fisso di 37,50 euro o 55 euro mensili.

Vediamo nel dettaglio.

Assegni familiari ANF: novità da luglio 2021

La novità è che l'art. 5 del Decreto Legge 8 giugno 2021, n. 79 ha introdotto una "Maggiorazione degli importi degli Assegni per il nucleo familiare":

"A decorrere dal 1 ° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, con riferimento agli importi mensili in vigore, superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto, relativi all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è riconosciuta una maggiorazione di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli".

Questo vuol dire due cose importanti:

la prima è che i lavoratori dipendenti , a partire dal 1 luglio 2021, dovranno presentare la consueta domanda ANF per il periodo 1 luglio 2021 – 30 giugno 2022, come ogni anno. Questo per assicurarsi gli importi ordinari degli assegni familiari;

, a partire dal 1 luglio 2021, per il periodo 1 luglio 2021 – 30 giugno 2022, come ogni anno. Questo per assicurarsi gli importi ordinari degli assegni familiari; La seconda, ed è l'importante novità, è che per le mensilità da luglio a dicembre 2021 percepiranno non solo gli importi mensili ANF, stabiliti dalle apposite tabelle ANF 2021-2022 dell'Inps, ma anche la maggiorazione degli assegni per il nucleo familiare stabilita dall'art. 5 del Decreto Legge 8 giugno 2021, n. 79.

Maggiorazione ANF: un figlio 37,5 euro, due figli 75 euro, tre figli 165 euro mensili

Si tratta di una maggiorazione importante perché l'aumento degli assegni familiari non dipende dal reddito familiare.

Ossia, a differenza degli importi derivanti dalle tabelle ANF 2021-2022, in corso di pubblicazione da parte dell'Inps, che calano al salire del reddito familiare ai fini ANF, la maggiorazione è un importo fisso mensile indipendente dal reddito familiare.

Nella sostanza, pertanto:

le famiglie con un figlio percepiscono ANF + maggiorazione di 37,50 euro mensili ;

percepiscono ; le famiglie con due figli percepiscono ANF + maggiorazione di 75 euro mensili (37,5 euro per ogni figlio);

percepiscono (37,5 euro per ogni figlio); le famiglie con tre figli percepiscono ANF + maggiorazione di 165 euro mensili (55 euro per ogni figlio);

percepiscono (55 euro per ogni figlio); le famiglie con quattro figli percepiscono ANF + maggiorazione di 220 euro mensili (55 euro per ogni figlio).

percepiscono (55 euro per ogni figlio). E così via.

Va precisato che la maggiorazione ANF riguarda le famiglie italiane che hanno diritto agli assegni per il nucleo familiare (ANF). Si tratta sostanzialmente dei lavoratori dipendenti, ma sempre che il reddito familiare ai fini ANF sia composto per almeno il 70% da redditi da lavoro dipendente. Ecco a chi spettano gli assegni familiari.

Coloro che non hanno diritto agli assegni per il nucleo familiare potranno percepire, dal 1 luglio 2021, l'altra misura prevista dal Decreto Legge n. 79/2021, ossia l'assegno temporaneo per i figli minori. Si tratta di una misura collegata agli indicatori ISEE e che spetta anche in assenza di un lavoro.