Tabelle ANF 2021-2022: i nuovi importi degli assegni per il nucleo familiare L’Inps ha pubblicato il messaggio annuale contenente le tabelle ANF 2021-2022, con i nuovi livelli reddituali, per individuare gli importi degli assegni per il nucleo familiare che spettano nel periodo dal 1° luglio 2021. Ai lavoratori con figli minori spetta anche la maggiorazione ANF che va da 37,50 a 55 euro per ogni figlio minore. La maggiorazione non è inclusa nelle tabelle ANF. Dal 1 gennaio 2022, gli ANF saranno sostituiti dall’assegno unico universale. La domanda per gli assegni familiari ANF va presentata all’Inps in via telematica online o tramite Patronati e non più tramite presentazione del modulo ANF cartaceo al datore di lavoro. Vediamo nel dettaglio tutte le informazioni sulle tabelle per gli assegni familiari 2021-2022 relative al periodo da luglio 2021 in poi e le tabelle relative agli anni precedenti utili per calcolare gli arretrati degli assegni familiari.

Come ogni anno l’Inps ha pubblicato la circolare contenente le tabelle ANF 2021-2022 all’interno delle quali è possibile conoscere l’importo mensile degli assegni per il nucleo familiare (comunemente chiamati assegni familiari) spettanti dal 1° luglio 2021 in poi (dal 1 gennaio 2022 gli ANF potrebbero essere sostituiti dall'assegno unico universale). Le tabelle, dalla n. 11 alla n. 21/D, sono predisposte in base alla composizione del nucleo familiare ed al reddito della famiglia. L’aggiornamento annuale è dovuto alla rivalutazione ISTAT e riguarda i limiti di reddito da considerare per individuare l’importo spettante.

A dettagliare gli importi e le tabelle degli assegni familiari è il messaggio Inps n. 2331 del 17 giugno 2021, che ha come oggetto appunto la "Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli

reddituali e maggiorazioni per figli a partire dal 1° luglio 2021. Rilascio della procedura per la presentazione delle domande"

Gli importi mensili, indicati nelle apposite tabelle ANF in corrispondenza del reddito annuale del nucleo familiare del richiedente, saranno ricevuti dai beneficiari in busta paga dal mese di luglio 2021 in poi.

Le novità della maggiorazione sugli assegni familiari da luglio 2021. La differenza importantissima, rispetto agli altri anni, sta nella circostanza che il Governo ha approvato l'assegno temporaneo per i figli minori, spettante agli esclusi dal diritto agli ANF; contestualmente, nello stesso Decreto Legge 8 giugno 2021, n. 79, all'articolo 5 è stata approvata una "Maggiorazione degli importi degli Assegni per il nucleo familiare", che spetta alle sole famiglie beneficiarie degli ANF che hanno nel nucleo dei figli minori.

La maggiorazione è di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

La maggiorazione ANF non è inclusa nelle tabelle ANF 2021-2022 in PDF, ma viene riconosciuta automaticamente con la presentazione della domanda ANF. E' però presente nelle note delle tabelle ANF 2021-2022 per segnalare al nucleo familiare il diritto alla maggiorazione, in caso di presenza di figli minori.

Un'altra novità da segnalare è che a differenza degli altri anni, le tabelle ANF approvate dall'Inps non riguardano il periodo luglio 2021 – giugno 2022, ma decorrono dal 1 luglio 2021, senza scadenza. Questo perché il Governo dal 1 gennaio 2022 metterà in atto il lancio dell'assegno unico universale che sostituisce le detrazioni fiscali, gli assegni familiari e le altre prestazioni in favore dei figli. Pertanto, è probabile che gli ANF 2021-2022 e la relativa maggiorazione ANF saranno in vigore fino al 31 dicembre 2021. Per lo stesso periodo alle famiglie spetta anche la maggiorazione ANF.

Ecco IL PDF con le tabelle ANF 2021-2022.

Per avere gli assegni per il nucleo familiare 2020-2021 è obbligatorio presentare la domanda ANF telematica, online o tramite Patronati.

Non è consentito presentare domanda cartacea al datore di lavoro attraverso il modulo ANF.

Si tratta di un adempimento importante per il quale i lavoratori devono muoversi per tempo per poter percepire gli assegni per il nucleo familiare dal mese di luglio 2021 in poi. La domanda, infatti, deve essere lavorata dall'Inps e la risposta, ossia l'autorizzazione e l'importo massimo, viene messa a disposizione del datore di lavoro in una apposita utility. E solo dopo questa pubblicazione da parte dell'Inps, nel cassetto previdenziale dell'azienda, il datore di lavoro può erogare gli ANF in busta paga.

TABELLE ANF 2021-2022 (in vigore dal 01/07/2021)

Ecco i nuovi importi degli assegni familiari. Ecco la tabella assegni familiari per tipologia di composizione familiare:

Tab.11 – Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili.

Tab.12 – Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili.

Tab.13 – Nuclei familiari orfanili composti solo da minori non inabili.

Tab.14 – Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con entrambi i genitori senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile.

Tab.15 – Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con un solo genitore senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile.

Tab.16 – Nuclei familiari orfanili composti da almeno un minore in cui sia presente almeno un componente inabile.

Tab.19 – Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili.

Tab.20a – Nuclei familiari con entrambi i coniugi e senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile).

Tab.20b – Nuclei monoparentali (*) senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile) – (*) Richiedente celibe

Tab.21a – Nuclei senza figli (in cui non siano presenti componenti inabili).

Tab.21a – Nuclei senza figli (in cui non siano presenti componenti inabili).

Tab.21b – Nuclei monoparentali (in cui, cioè, il/la richiedente sia celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, abbandonato/a), senza figli e con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui non siano presenti componenti inabili).

Tab.21c – Nuclei familiari (*) senza figli (in cui sia presente almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile). (*) Solo coniugi o entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote.

Tab.21d – Nuclei monoparentali (*) senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote ( in cui solo il richiedente sia inabile). (*) Richiedente celibe

ubile, separato\a, divorziato\a, vedovo\a, abbandonato\a, straniero\a con coniuge residente in un Paese estero non convenzionato.

L’importo mensile dell’assegno per il nucleo familiare spettante va ricavato nelle tabelle in base alla composizione del nucleo familiare (ecco per quali familiari si ha diritto agli ANF), che normalmente deve essere di due genitori e almeno un figlio (salvo poi crescere all’aumentare dei figli o dei familiari nel nucleo familiare), ma può essere erogato anche nel caso di un solo genitore. Apposite tabelle sono previste per i nuclei familiari con un componente inabile. Tra le tabelle, e quindi tra i beneficiari, ci sono anche i nuclei senza figli (coniugi senza figli), in particolari condizioni. Per tutti l’importo mensile è condizionato non solo al numero dei componenti ma anche e soprattutto al reddito del nucleo familiare.

Reddito familiare da considerare. Il reddito è determinante, consultando le tabelle ANF si può verificare che l’importo mensile spettante decresce al salire del reddito considerato. Il reddito da prendere a riferimento è quello familiare, quindi è necessario sommare tutti i redditi percepiti dal nucleo familiare, da quello del richiedente (generalmente un genitore) a quello degli altri componenti come la moglie o il marito, i figli, e gli altri eventuali familiari per i quali spetta l’ANF. Sono da considerare tutti i redditi assoggettabili all’Irpef, quindi non solo quello da lavoro dipendente, ma anche eventuali redditi da lavoro autonomo e altri redditi. E il reddito da considerare è quello dell'anno precedente alla domanda telematica presentata, ossia per avere gli ANF 2020-2021 bisognerà dichiarare i redditi relativi all'anno solare 2019. Per maggiori informazioni vediamo quale è il reddito familiare da considerare per il calcolo dell’ANF.

Separazione o divorzio: come funziona con gli assegni familiari. In caso di separazione o divorzio, il genitore affidatario è l'unico legittimato a richiedere gli assegni per il nucleo familiare. Nel caso in cui non ne abbia diritto, può fare richiesta tramite l'ex coniuge. Se vi è affidamento congiunto il discorso cambia, in quanto il diritto all'assegno scatta in favore di entrambi i coniugi, che devono trovare un accordo tra di loro. Se l'accordo manca, scatta il criterio della convivenza. In ogni caso il nucleo familiare e il conseguente reddito da considerare per la definizione dell'ammontare dell'importo degli assegni familiari spettante tramite tabelle ANF è quello relativo al coniuge affidatario. Per maggiori informazioni, vediamo separazione e divorzio a chi spetta l'assegno per il nucleo familiare.

Come funziona la rivalutazione delle tabelle assegni familiari. La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

Il Dipartimento delle politiche per la famiglia ha reso noto che, in base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2019 e l'anno 2020 è risultata pari a -0,3 per cento.

Come ricordato dal Comunicato suddetto l’articolo 1, comma 287 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini della rivalutazione da applicare sulle prestazioni assistenziali e previdenziali, ha stabilito che “con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può essere inferiore a zero”.

Pertanto, non sono stati rivalutati i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli assegni al nucleo familiare, in vigore per il periodo dal 1 luglio 2021 con il predetto indice.

Ecco IL PDF con le tabelle ANF 2021-2022.

Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione a sostegno del reddito familiare.

La determinazione degli importi giornalieri è importante in caso di calcolo assegni familiari in caso di part-time con meno di 24 ore. Gli assegni familiari nel part-time, infatti, spettano in misura piena (importo secondo tabelle ANF) in caso di almeno 24 ore settimanali. In caso di contratto a tempo pieno, le ore minime di lavoro mensile per il diritto all’importo degli ANF sono di almeno 104 ore per gli operai e 130 ore per gli impiegati, nei settori industria, artigianato, arti e professioni. I lavoratori agricoli devono lavorare almeno 101 giornate all’anno. Vediamo tutti i limiti minimi mensili e settimanali nell'approfondimento sugli assegni familiari in caso di part-time.

Per chi volesse conoscere gli importi degli ANF nei periodi passati, anche per controllare gli importi erogati nonché gli importi degli arretrati ANF, riportiamo ora le tabelle ANF degli ultimi anni.

TABELLE ANF 2020-2021 (in vigore dal 01/07/2020 al 30/06/2021)

A dettagliare gli importi e le tabelle degli assegni familiari è la circolare Inps n. 60 del 21 maggio 2020, che ha come oggetto appunto la “Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021”. Gli importi mensili, indicati nelle apposite tabelle ANF in corrispondenza del reddito annuale del nucleo familiare del richiedente, saranno ricevuti dai beneficiari in busta paga dal mese di luglio 2020 e fino al mese di giugno 2021.

Ecco IL PDF con le tabelle ANF 2020-2021.

Ecco gli importi degli assegni familiari per il periodo in busta paga luglio 2020 – giugno 2021. Ecco la tabella assegni familiari per tipologia di composizione familiare:

TABELLE ANF 2019-2020 (in vigore dal 01/07/2019 al 30/06/2020):

A dettagliare gli importi e le tabelle degli assegni familiari per il 2019-2020 è la circolare Inps n. 66 del 17 maggio 2019, che ha come oggetto appunto la “Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020”. Gli importi mensili, indicati nelle apposite tabelle ANF in corrispondenza del reddito annuale del nucleo familiare del richiedente, saranno ricevuti dai beneficiari in busta paga dal mese di luglio 2019 e fino al mese di giugno 2020.

Ecco gli importi degli assegni familiari per il periodo in busta paga luglio 2019 – giugno 2020. Ecco la tabella assegni familiari per tipologia di composizione familiare:

TABELLE ANF 2018-2019 (in vigore dal 01/07/2018 al 30/06/2019):

La circolare Inps è la n. 68 del 11 maggio 2018 è la circolare che ha pubblicato le tabelle e riguarda la "Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019”. Gli importi mensili, indicati nelle apposite tabelle ANF in corrispondenza del reddito annuale del nucleo familiare del richiedente, sono stati ricevuti dai beneficiari dal mese di luglio 2018 e fino al mese di giugno 2019.

Ecco gli importi degli assegni familiari. Ecco la tabella assegni familiari per tipologia di composizione familiare:

TABELLE ANF 2017-2018 (in vigore dal 01/07/2017 al 30/06/2018):

La circolare Inps è la circolare n. 87 del 18 maggio 2017 è la circolare che ha pubblicato le tabelle ed ha come oggetto appunto la “Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2017-30 giugno 2018”. Gli importi mensili, indicati nelle apposite tabelle ANF in corrispondenza del reddito annuale del nucleo familiare del richiedente, sono stati ricevuti dai beneficiari dal mese di luglio 2017 e fino al mese di giugno 2018.

Ecco IL PDF con le tabelle ANF 2017-2018.

Ecco la tabella assegni familiari per tipologia di composizione familiare:

TABELLE ANF 2016-2017 (in vigore dal 01/07/2016 al 30/06/2017):

La circolare Inps è la n. 92 del 27 maggio 2016 è la circolare che ha pubblicato le tabelle ed ha come oggetto appunto la “Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2016-30 giugno 2017”. Gli importi mensili, indicati nelle apposite tabelle ANF in corrispondenza del reddito annuale del nucleo familiare del richiedente, sono ricevuti dai beneficiari dal mese di luglio 2016 e fino al mese di giugno 2017.

Ecco IL PDF con le tabelle ANF 2016-2017.

Ecco la tabella assegni familiari per tipologia di composizione familiare:

TABELLE ANF 2015-2016 (in vigore dal 01/07/2015 al 30/06/2016):

Vediamo ora le tabelle relative all'anno precedente, quelle in vigore fino al 30 giugno 2016.

La circolare Inps n. 109 del 27 maggio 2015 contiene le tabelle relative agli assegni per il nucleo familiare spettanti fino al 30 giugno 2016. Più precisamente ha come oggetto appunto la “Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2015-30 giugno 2016”. Gli importi mensili, indicati nelle apposite tabelle ANF in corrispondenza del reddito annuale del nucleo familiare del richiedente, saranno ricevuti dai beneficiari dal mese di luglio 2015 e fino al mese di giugno 2016.

Ecco IL PDF con le tabelle ANF 2015-2016.

Tabelle ANF 2014-2015 in vigore fino a giugno 2015

A stabilire le tabelle in vigore da luglio 2014 a giugno 2015 è stata la circolare Inps è la n. 76 dell’11 giugno 2014, ed ha avuto come oggetto appunto la “Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2014-30 giugno 2015”. Gli importi mensili, indicati nelle apposite tabelle ANF in corrispondenza del reddito annuale del nucleo familiare del richiedente, sono indicati nell’apposito file excel con le tabelle, allegato alla circolare. Ecco il PDF delle tabelle ANF 2014-2015.